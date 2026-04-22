Sosyal medya ve oyunlar çocukları nasıl etkiliyor? A Haber sokağın nabzını tuttu

Yaşanan okul saldırılarıyla birlikte gençlerin ve çocukların sıklıkla kullandığı sosyal medya uygulamaları ve oyunların etkisi tartışma konusu oldu. A Haber, vatandaşlara mikrofon uzatarak konuyla alakalı görüşlerini sordu.

Son dönemde yaşanan okul saldırıları ve akran zorbalığı, gözleri çocukların saatlerce başından kalkmadığı dijital oyunlara ve sosyal medyanın karanlık yüzüne çevirdi. Aileler, sanal alemin tehlikelerine karşı çocuklarını nasıl koruyacaklarını düşünürken, A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen sokağın nabzını tuttu. Mikrofon uzatılan anne-babalar ve gençler, gününün büyük bölümünü ekran başında geçiren neslin sosyal hayattan koptuğunu, şiddet içerikli oyunların gerçek hayata yansıdığını belirterek ebeveynlere kritik uyarılarda bulundu. SÖZ MİLLETTE I SOSYAL MEDYA VE OYUNLAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? SANAL DÜNYAYA HAPSOLAN GENÇLER Özellikle gençler arasında hızla yayılan ve bağımlılık yaratan çevrimiçi oyunlar, gerçek dünyadaki iletişimi koparma noktasına getirdi. Gününün büyük bir bölümünü ekran başında geçirdiğini itiraf eden bir genç, "Ben günümün yarısından fazlasını oyuna veriyorum. Roblox oynuyorum. Oyun oynamayınca sosyal çevrem düşüyor, oyun oynayınca sosyalliğim daha da artıyor." ifadelerini kullandı. Ailesinin bu duruma tepkisini de dile getiren aynı genç, "Annem 'gel bizle konuş' diyor, konuşunca sıkıcı oluyor, benim de oyun oynayasım geliyor." sözleriyle aktardı. Gerçek hayattaki arkadaşlıkların zayıfladığına dikkat çeken bir başka lise öğrencisi ise, "Okulda denedik ama bazı arkadaşlar kendince asosyal olduğu için hiç muhatap olmuyor bizle." ifadelerini kullandı.

ŞİDDET OYUNLARI OKULLARA YANSIYOR Son günlerde okullarda yaşanan şiddet olaylarının tesadüf olmadığını belirten vatandaşlar, çocukların oynadığı savaş ve çatışma oyunlarına dikkat çekiyor. Yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital içeriklerin yattığını savunan bir vatandaş, "Son zamanlarda okullarda saldırı olmaya başladı. Bunun temel nedeni savaş oyunlarına çok bağımlı olmaları. Onları örnek aldığı zaman kendi de ister istemez yapmak istiyor. Oyunu canlandırmak bana göre çok mantıksız." ifadelerini kullandı. Çocukların ekran sürelerinin kısıtlanması gerektiğini vurgulayan aynı vatandaş, "Bir zaman kısıtlaması olsa, o zaman içerisine kapansa veya duraklasa bağımlılığın önüne geçilebileceğini düşünüyorum." sözleriyle aktardı.