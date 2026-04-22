Sosyal medya ve oyunlar çocukları nasıl etkiliyor? A Haber sokağın nabzını tuttu

Yaşanan okul saldırılarıyla birlikte gençlerin ve çocukların sıklıkla kullandığı sosyal medya uygulamaları ve oyunların etkisi tartışma konusu oldu. A Haber, vatandaşlara mikrofon uzatarak konuyla alakalı görüşlerini sordu.

Son dönemde yaşanan okul saldırıları ve akran zorbalığı, gözleri çocukların saatlerce başından kalkmadığı dijital oyunlara ve sosyal medyanın karanlık yüzüne çevirdi. Aileler, sanal alemin tehlikelerine karşı çocuklarını nasıl koruyacaklarını düşünürken, A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen sokağın nabzını tuttu. Mikrofon uzatılan anne-babalar ve gençler, gününün büyük bölümünü ekran başında geçiren neslin sosyal hayattan koptuğunu, şiddet içerikli oyunların gerçek hayata yansıdığını belirterek ebeveynlere kritik uyarılarda bulundu.

SÖZ MİLLETTE I SOSYAL MEDYA VE OYUNLAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

SANAL DÜNYAYA HAPSOLAN GENÇLER

Özellikle gençler arasında hızla yayılan ve bağımlılık yaratan çevrimiçi oyunlar, gerçek dünyadaki iletişimi koparma noktasına getirdi. Gününün büyük bir bölümünü ekran başında geçirdiğini itiraf eden bir genç, "Ben günümün yarısından fazlasını oyuna veriyorum. Roblox oynuyorum. Oyun oynamayınca sosyal çevrem düşüyor, oyun oynayınca sosyalliğim daha da artıyor." ifadelerini kullandı. Ailesinin bu duruma tepkisini de dile getiren aynı genç, "Annem 'gel bizle konuş' diyor, konuşunca sıkıcı oluyor, benim de oyun oynayasım geliyor." sözleriyle aktardı. Gerçek hayattaki arkadaşlıkların zayıfladığına dikkat çeken bir başka lise öğrencisi ise, "Okulda denedik ama bazı arkadaşlar kendince asosyal olduğu için hiç muhatap olmuyor bizle." ifadelerini kullandı.

ŞİDDET OYUNLARI OKULLARA YANSIYOR

Son günlerde okullarda yaşanan şiddet olaylarının tesadüf olmadığını belirten vatandaşlar, çocukların oynadığı savaş ve çatışma oyunlarına dikkat çekiyor. Yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital içeriklerin yattığını savunan bir vatandaş, "Son zamanlarda okullarda saldırı olmaya başladı. Bunun temel nedeni savaş oyunlarına çok bağımlı olmaları. Onları örnek aldığı zaman kendi de ister istemez yapmak istiyor. Oyunu canlandırmak bana göre çok mantıksız." ifadelerini kullandı. Çocukların ekran sürelerinin kısıtlanması gerektiğini vurgulayan aynı vatandaş, "Bir zaman kısıtlaması olsa, o zaman içerisine kapansa veya duraklasa bağımlılığın önüne geçilebileceğini düşünüyorum." sözleriyle aktardı.

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Çocukları sanal dünyanın tehlikelerinden korumada en büyük rolün ailelere düştüğünü belirten ebeveynler, denetim eksikliğinden yakındı. Eğitim ve çevresel faktörlerin önemine değinen bir vatandaş, "Ailede başlıyor, ailede bitiyor. Aileden sonra yüzde seksenini veriyor, yüzde yirmi tamamıyla aile verdiği için daha çok çocuklarla ilgilenmek lazım. Denetlenmeli, belli bir yaşa kadar erişememeleri lazım." ifadelerini kullandı.

"OYNAMA DİYORUM AMA DEMEKLE OLMUYOR"

Çocukları ekranlardan uzak tutmanın zorluğuna dikkat çeken bir başka ebeveyn ise, "Elimden geldiğince girme diyorum, oynama diyorum ama demekle olmuyor. Bütün çocuklar kullanıyor. Benim çocuğum odaya gidince canım sıkılıyor diyor." sözleriyle aktardı. Ailesinin koyduğu kurallar sayesinde teknolojiyi bilinçli kullandığını belirten genç bir kız ise, "Benim çevremde oynayan yok. Ailem zaten o çizgiyi çektiği için sınırlarını aşmıyorlar, oynamadan önce bize soruyorlar." ifadelerini kullandı.

ESKİ DİSİPLİN VE SAYGIYA ÖZLEM

Geleneksel değerlerin teknolojiyle birlikte yitirildiğini ifade eden ileri yaştaki vatandaşlar ise geçmişe duydukları özlemi dile getirdi. Eskiden öğretmene duyulan saygının bugün kalmadığını belirten 77 yaşındaki bir vatandaş, "Ben doğduğum köyde okudum. Öğretmen bu meydanda, ben buradan geçmezdim, oradan geçerdim. Şimdi bu yok. Bir çocuğa öğretmen sertçe bir şey söylese anası babası öğretmeni dövmeye gidiyor." ifadelerini kullandı.

"KONUŞURKEN SIKILIYORLAR"

Teknolojinin aile içi iletişimi kopardığını belirten bir başka dede ise, "Benim bir tane torunum var, annesi hala ona televizyon bile seyrettirmiyor ama herkes aynı şeyi yapamıyor. İki dakika konuşuyorsun, üçüncü dakika sıkılıyor odama gideyim diyor." sözleriyle aktardı.

