Dijital çağın karanlık yüzü: Algoritmalar çocukları nasıl suça yönlendiriyor?

Okul sıralarından dijital dünyanın karanlık dehlizlerine uzanan büyük tehlike gün yüzüne çıktı. Okyanus ötesinde planlanan, Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya kadar uzanan kirli bir senaryo, masum zihinleri hedef alıyor. İstihbarat servislerinin algoritmalar ve çevrimiçi oyunlar üzerinden yürüttüğü zihin kontrol operasyonları, gençlerimizi adeta birer suç makinesine dönüştürmeyi amaçlıyor. A Haber, siber dünyanın bu kanlı provasını ve küresel istihbarat ağlarının gizli yöntemlerini tek tek deşifre edildi.

SINIFLAR KARANLIK SENARYOLARIN SAHNESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bir zil sesiyle başlayan ve yarınlarımızın teminatı olan çocukların hayalleriyle süslenen sınıflar, bugünlerde kirli masaların hedefi haline gelmiş durumda. Son yıllarda yaşanan olayların sadece birer asayiş vakası değil, büyük bir projenin kanlı provası olduğu gerçeği hafızalardaki yerini koruyor. Konunun uzmanları, "Bazı çocuklar kendi varlıklarını kanıtlamak için şahitlik arzusundalar, yani 'ben buradayım beni görün' diyorlar ve bunu gösterebilmek için çeşitli sıra dışı davranış kalıpları geliştirebiliyorlar" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya, Teksas'tan Prag'a uzanan bu saldırı hattında, dijital ağların gençleri nasıl adım adım suça sürüklediği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.

ZİHİN KONTROLÜ: MK ULTRA'DAN DİJİTAL ALGORİTMALARA

Gençlerin zihnindeki emniyet kilidini açan karanlık ellerin izi, geçmişin gizli istihbarat dosyalarında saklı. CIA'in 1950'li yıllarda yürüttüğü yasadışı MK Ultra projesi, insan zihnini manipüle etme ve davranışları kontrol etme amacını taşıyordu. Bugün ise bu yöntemlerin yerini karmaşık algoritmalar ve kapalı dijital ağlar almış durumda. Uzman isimler, "Suça sürüklenen çocuk aslında bir anda patlama gibi değil, yavaş yavaş bir birikimle bu noktaya gelir" sözleriyle tehlikenin sinsi ilerleyişini aktardı. Eskiden radyo frekanslarıyla denenen zihin kontrolü, artık akıllı telefonlar ve 24 saat kesintisiz içerik akışıyla her an her cebin içinde pusuya yatmış durumda.