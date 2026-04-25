Dijital çağın karanlık yüzü: Algoritmalar çocukları nasıl suça yönlendiriyor?
Okul sıralarından dijital dünyanın karanlık ağlarına uzanan tehlike büyüyor. Algoritmalar, çevrimiçi oyunlar ve gizli istihbarat yöntemleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen yeni nesil zihin yönlendirme operasyonları mercek altında. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin’in hazırladığı analiz haber, küresel dijital tehdit ağını tüm yönleriyle ortaya koyuyor.
Okul sıralarından dijital dünyanın karanlık dehlizlerine uzanan büyük tehlike gün yüzüne çıktı. Okyanus ötesinde planlanan, Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya kadar uzanan kirli bir senaryo, masum zihinleri hedef alıyor. İstihbarat servislerinin algoritmalar ve çevrimiçi oyunlar üzerinden yürüttüğü zihin kontrol operasyonları, gençlerimizi adeta birer suç makinesine dönüştürmeyi amaçlıyor. A Haber, siber dünyanın bu kanlı provasını ve küresel istihbarat ağlarının gizli yöntemlerini tek tek deşifre edildi.
SINIFLAR KARANLIK SENARYOLARIN SAHNESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Bir zil sesiyle başlayan ve yarınlarımızın teminatı olan çocukların hayalleriyle süslenen sınıflar, bugünlerde kirli masaların hedefi haline gelmiş durumda. Son yıllarda yaşanan olayların sadece birer asayiş vakası değil, büyük bir projenin kanlı provası olduğu gerçeği hafızalardaki yerini koruyor. Konunun uzmanları, "Bazı çocuklar kendi varlıklarını kanıtlamak için şahitlik arzusundalar, yani 'ben buradayım beni görün' diyorlar ve bunu gösterebilmek için çeşitli sıra dışı davranış kalıpları geliştirebiliyorlar" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya, Teksas'tan Prag'a uzanan bu saldırı hattında, dijital ağların gençleri nasıl adım adım suça sürüklediği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.
ZİHİN KONTROLÜ: MK ULTRA'DAN DİJİTAL ALGORİTMALARA
Gençlerin zihnindeki emniyet kilidini açan karanlık ellerin izi, geçmişin gizli istihbarat dosyalarında saklı. CIA'in 1950'li yıllarda yürüttüğü yasadışı MK Ultra projesi, insan zihnini manipüle etme ve davranışları kontrol etme amacını taşıyordu. Bugün ise bu yöntemlerin yerini karmaşık algoritmalar ve kapalı dijital ağlar almış durumda. Uzman isimler, "Suça sürüklenen çocuk aslında bir anda patlama gibi değil, yavaş yavaş bir birikimle bu noktaya gelir" sözleriyle tehlikenin sinsi ilerleyişini aktardı. Eskiden radyo frekanslarıyla denenen zihin kontrolü, artık akıllı telefonlar ve 24 saat kesintisiz içerik akışıyla her an her cebin içinde pusuya yatmış durumda.
SNOWDEN'IN İTİRAFLARI VE OYUNLARDAKİ CASUSLAR
Küresel istihbarat servislerinin çevrimiçi oyun dünyasını birer operasyon sahası olarak kullandığı, eski CIA ajanı Edward Snowden'ın ifşaatlarıyla kesinleşmiş oldu. CIA ve NSA gibi birimlerin, dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan çevrimiçi platformlarda oyuncuları takip ettiği ve buraları eleman devşirme sahası olarak kullandığı belgelendi. İstihbarat servislerinin bu mecraları seçme sebebi olarak gerçek kimliklerini gizleme ve hedefleriyle çok daha rahat iletişim kurabilme imkanı gösteriliyor. Bu yeni nesil savaşta tankın ve topun yerini oyun karakterleri, mermilerin yerini ise dijital kodlar almış durumda.
AİLELERE KRİTİK ÇAĞRI: DİJİTAL DÜNYAYI TANIYIN
Karanlık yapıların siber kuşatmasına karşı en kritik savunma hattı yine ailelerden geçiyor. Uzmanlar, "Aile ortamında eğer çocuk hiçbir şekilde fark edilmiyorsa, kendini ortaya koyacağı suç ortamları ya da çeteleşme gibi gruplarda kendine yer bulabilir" uyarısında bulundu. Çocuğun şiddet eğiliminin çoğu zaman bir taklit ya da maruz kalma sonucu oluştuğunu belirten psikologlar, "Çocuk şiddet uyguluyorsa o şiddeti ya yaşamıştır ya da tanık olmuştur; bu bazen aile içinde bazen de bilgisayar oyunlarında görülür" ifadelerini kullandı. Devletin tüm kurumlarıyla bu siber savaşta vatandaşının yanında olduğu vurgulanırken, Bakanlık yetkilileri, "Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü psikososyal destek ve rehberlik hizmetiyle vatandaşlarımızın yanında olacağız" sözleriyle kamuoyuna güvence verdi.
GAME OVER: OYUN BİTTİ
Dijital çağın getirdiği büyük fırsatların yanında, bu yeni nesil savaş stratejisi artık sınır tanımıyor. Hedefin doğrudan zihinler, ideolojiler ve kimlikler olduğu bu süreçte, çocuklarımızın bu karanlık labirentten kurtarılması hayati önem taşıyor. Unutulmamalıdır ki evlatlarımız, dijital saldırılara karşı korunması gereken bu vatanın son kalesidir. "Game Over" yani "Oyun Bitti" tuşuna basarak çocukları algoritmaların kurbanı olmaktan kurtarmak için toplumsal farkındalık en güçlü silah olarak görülüyor.