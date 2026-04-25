Evlatlarımız için dijital kalkan! Vatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine tam destek

Evlatlarını sanal dünyanın karanlık dehlizlerinden korumaya çalışan bir baba, yasayı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, " Genel olarak bizim kontrolümüzde sosyal medyayı kullanıyorlar. Tamamen bizden izin alarak ve kendi odalarına çekilmeden, bizim yanımızda kullanıyorlar. Biz de kendimizi bu şekilde büyüttük açıkçası. Sosyal medya kullanımına ilişkin olarak 15 yaş altındaki çocukların kullanılmasının yasak getirilmesi bence çok doğru bir karar olmuş. Çünkü artık günümüzde gelişen teknoloji çağında sosyal medyada da çocuklarımız maalesef çok ciddi olarak suçlara maruz kalabiliyorlar, kötü niyetli kişiler tarafından suç aleti olarak kullanılabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Doğum izninden çocukların dijital dünyadaki güvenliğine kadar pek çok kritik düzenlemeyi içeren paket, özellikle 15 yaş altındaki yavrularımız için sosyal medya kullanımına sınırlama getirerek yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan milyonlarca ailenin beklediği o dev adım geldi! Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Çocukların teknolojiden kopmamasını ancak güvenli bir sınırda kalmasını isteyen bir anne, "Yani çocukların dediği gibi çağa ayak uydurması için bir yandan da kullanmak zorundalar yani öğrenmek zorundalar. Ama bunun sınırlaması tabii ki bize ait. Bizim kontrolümüzde olursa zaten bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum" sözleriyle denetimin ebeveyn kontrolünde olması gerektiğine işaret etti.

Vatandaşlar, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

DİJİTAL ÇÜRÜMEYE KARŞI GENÇLERDEN ÖZELEŞTİRİ

Mikrofon uzatılan küçük yaştaki bir erkek çocuk ise sanal dünyanın risklerini kendi gözlemleriyle anlattı. Daha çok boks ve futbol gibi spor içeriklerini takip ettiğini belirten çocuk, buna rağmen zaman zaman yaşına uygun olmayan içeriklerle de karşılaştığını söyledi.

Sosyal medyanın gerekli olduğunu ancak denetimin önemli olduğunu vurgulayan çocuk, olası kısıtlamaların içeriğe göre değişmesi gerektiğini, özellikle oyunlar söz konusu olduğunda her oyunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.