Evlatlarımız için dijital kalkan! Vatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine tam destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Evlatlarımız için dijital kalkan! Vatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine tam destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çocukların geleceğini koruyacak dev bir adım geldi. Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Doğum iznine yönelik kritik düzenlemeleri de içeren paketle birlikte, artık 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınır getiriliyor. Hem dijital güvenliği sağlamayı hem de evlatlarımızı sanal dünyadaki tehlikelerden koruyarak sosyal hayata bağlamayı hedefleyen tarihi düzenleme sonrası A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu, mikrofonu vatandaşa uzattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan milyonlarca ailenin beklediği o dev adım geldi! Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

ANNELERİN DİJİTAL KABUSU BİTİYOR: SOSYAL MEDYAYA '15 YAŞ' KALKANI

Doğum izninden çocukların dijital dünyadaki güvenliğine kadar pek çok kritik düzenlemeyi içeren paket, özellikle 15 yaş altındaki yavrularımız için sosyal medya kullanımına sınırlama getirerek yeni bir dönemin kapılarını araladı.

OKULLARDA 7 BASAMAKLI GÜVENLİK DÖNEMİ

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman İskender Demirel, İstanbul'un işlek noktalarında vatandaşın görüşlerine başvurdu.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE VATANDAŞ NE DİYOR?

BABALARDAN TAM DESTEK: "ÇOCUKLARIMIZ SUÇ ALETİ YAPILIYOR"

Evlatlarını sanal dünyanın karanlık dehlizlerinden korumaya çalışan bir baba, yasayı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Genel olarak bizim kontrolümüzde sosyal medyayı kullanıyorlar. Tamamen bizden izin alarak ve kendi odalarına çekilmeden, bizim yanımızda kullanıyorlar. Biz de kendimizi bu şekilde büyüttük açıkçası. Sosyal medya kullanımına ilişkin olarak 15 yaş altındaki çocukların kullanılmasının yasak getirilmesi bence çok doğru bir karar olmuş. Çünkü artık günümüzde gelişen teknoloji çağında sosyal medyada da çocuklarımız maalesef çok ciddi olarak suçlara maruz kalabiliyorlar, kötü niyetli kişiler tarafından suç aleti olarak kullanılabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.Vatandaşlar, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

SINIRSIZ KULLANIM DEĞİL, AKILLI KONTROL

Çocukların teknolojiden kopmamasını ancak güvenli bir sınırda kalmasını isteyen bir anne, "Yani çocukların dediği gibi çağa ayak uydurması için bir yandan da kullanmak zorundalar yani öğrenmek zorundalar. Ama bunun sınırlaması tabii ki bize ait. Bizim kontrolümüzde olursa zaten bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum" sözleriyle denetimin ebeveyn kontrolünde olması gerektiğine işaret etti.

Vatandaşlar, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.Vatandaşlar, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

DİJİTAL ÇÜRÜMEYE KARŞI GENÇLERDEN ÖZELEŞTİRİ

Mikrofon uzatılan küçük yaştaki bir erkek çocuk ise sanal dünyanın risklerini kendi gözlemleriyle anlattı. Daha çok boks ve futbol gibi spor içeriklerini takip ettiğini belirten çocuk, buna rağmen zaman zaman yaşına uygun olmayan içeriklerle de karşılaştığını söyledi.

Sosyal medyanın gerekli olduğunu ancak denetimin önemli olduğunu vurgulayan çocuk, olası kısıtlamaların içeriğe göre değişmesi gerektiğini, özellikle oyunlar söz konusu olduğunda her oyunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.Vatandaşlar, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

DENETİMDEKİ ZORLUKLAR: "HER EKRAN BİR KAPI"

Yasanın mantığını doğru bulsa da uygulamadaki zorluklara dikkat çeken bir başka anne ise dijital kuşatmanın boyutlarını, "Evet aslında çok mantıklı ama çocuklar her türlü yine giriyorlar. Yani eline büyük annelerin telefonunu aldığı zaman giriyorlar, fark eden bir şey olmuyor. Telefon, mesela televizyonlar şimdi YouTube'a bağlanıyor, her türlü girebiliyorlar. Anne her dakika onu takip edemiyor mesela. Ne kadar engel olsam da olamıyorum" ifadeleriyle aktardı.

Evlatlarımız için dijital kalkan! Vatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine tam destek - 5

EBEVEYN KONTROLÜ

Sosyal ağ sağlayıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları oluşturacak. Ebeveyn kontrol araçları, hesap ayarlarının kontrol edilmesi, satın alma, kiralama, ücretli üyelik gibi ücrete dayalı mekanizmalar içerecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

15 YAŞA SOSYAL MEDYA SINIRI: 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması geliyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bunun için yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri alacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli önlemleri alacak. Bunlar sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak.

HIZLA UYGULAYACAK: Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, zararlı içerek nedeniyle verilen kararları derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak. Kurallara uymayanlara para cezasından bant daraltmaya kadar cezalar verilecek.

OYUNLARA SINIR: Çocukları oyunların olumsuz etkilerinden korumaya dönük düzenlemeler de yasada yer alıyor. Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Oyun platformu, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.

Evlatlarımız için dijital kalkan! Vatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine tam destek - 5

