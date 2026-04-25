Evlatlarımız için dijital kalkan! Vatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine tam destek
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çocukların geleceğini koruyacak dev bir adım geldi. Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Doğum iznine yönelik kritik düzenlemeleri de içeren paketle birlikte, artık 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınır getiriliyor. Hem dijital güvenliği sağlamayı hem de evlatlarımızı sanal dünyadaki tehlikelerden koruyarak sosyal hayata bağlamayı hedefleyen tarihi düzenleme sonrası A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu, mikrofonu vatandaşa uzattı.
Düzenlemenin yasalaşmasının ardından A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman İskender Demirel, İstanbul'un işlek noktalarında vatandaşın görüşlerine başvurdu.
BABALARDAN TAM DESTEK: "ÇOCUKLARIMIZ SUÇ ALETİ YAPILIYOR"
Evlatlarını sanal dünyanın karanlık dehlizlerinden korumaya çalışan bir baba, yasayı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Genel olarak bizim kontrolümüzde sosyal medyayı kullanıyorlar. Tamamen bizden izin alarak ve kendi odalarına çekilmeden, bizim yanımızda kullanıyorlar. Biz de kendimizi bu şekilde büyüttük açıkçası. Sosyal medya kullanımına ilişkin olarak 15 yaş altındaki çocukların kullanılmasının yasak getirilmesi bence çok doğru bir karar olmuş. Çünkü artık günümüzde gelişen teknoloji çağında sosyal medyada da çocuklarımız maalesef çok ciddi olarak suçlara maruz kalabiliyorlar, kötü niyetli kişiler tarafından suç aleti olarak kullanılabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
SINIRSIZ KULLANIM DEĞİL, AKILLI KONTROL
Çocukların teknolojiden kopmamasını ancak güvenli bir sınırda kalmasını isteyen bir anne, "Yani çocukların dediği gibi çağa ayak uydurması için bir yandan da kullanmak zorundalar yani öğrenmek zorundalar. Ama bunun sınırlaması tabii ki bize ait. Bizim kontrolümüzde olursa zaten bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum" sözleriyle denetimin ebeveyn kontrolünde olması gerektiğine işaret etti.
DİJİTAL ÇÜRÜMEYE KARŞI GENÇLERDEN ÖZELEŞTİRİ
Mikrofon uzatılan küçük yaştaki bir erkek çocuk ise sanal dünyanın risklerini kendi gözlemleriyle anlattı. Daha çok boks ve futbol gibi spor içeriklerini takip ettiğini belirten çocuk, buna rağmen zaman zaman yaşına uygun olmayan içeriklerle de karşılaştığını söyledi.
Sosyal medyanın gerekli olduğunu ancak denetimin önemli olduğunu vurgulayan çocuk, olası kısıtlamaların içeriğe göre değişmesi gerektiğini, özellikle oyunlar söz konusu olduğunda her oyunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.