İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 17:00 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2026 17:55 ahaber.com.tr - Özel Haber

İngiltere'nin kuzeyinde eğitim sistemini kökten sarsacak, sosyal medya bağımlılığına karşı adeta bir 'dijital operasyon' niteliği taşıyan tarihi bir adım atıldı. Warrington kentindeki bir lise, öğrencilerin derslerine tam konsantre olmasını sağlamak ve gençleri sosyal medya kıskacından kurtarmak amacıyla radikal bir karara imza attı. Okul sınırları içerisinde cep telefonu kullanımını tamamen askıya alan bu yeni sistemin detayları A Haber'de...

Eğitim dünyasında dijitalleşme ve odaklanma sorunları tartışılırken, İngiltere'den radikal bir hamle geldi. İngiltere'nin kuzeyindeki Warrington kentinde bir lise, öğrencilerin derse daha iyi odaklanmasını sağlamak ve sosyal medyaya yönelik aşırı ilgilerini önlemek için bir karar aldı. İNGİLTERE'DE LİSEDE TELEFON YASAĞI UYGULAMASI Okul sınırları içerisinde cep telefonu kullanımını tamamen askıya alan bu yeni sistemle İngiltere'nin eğitim gündemine bomba gibi düşen bu gelişme, öğrencilerin dikkat dağınıklığını önlemek ve okul atmosferini dijital gürültüden arındırmak için başlatıldı. Warrington kentindeki lisenin aldığı bu sert karar, öğrencilerin teknolojiyle olan bağını okul saatleri içinde tamamen koparmayı hedefliyor.

Bu hamlenin ardındaki temel motivasyonun öğrenci başarısını korumak olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, öğrencilerin telefonları artık sadece birer iletişim aracı değil, okul saatleri boyunca "kilitli birer kutu" haline gelecek.



Warrington'da başlayan bu uygulama, kısa sürede İngiltere hükümetinin de gündemine girdi. Mevcut gevşek kuralların yerine, daha disiplinli ve tavizsiz bir sistemin getirilmesi için hazırlıklar hızlandırıldı.

Bölgedeki son durumu ve hükümetin sıcak planlarını aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Ülke genelinde özellikle hükümet okullarda cep telefonu kullanımına yönelik politikasını daha katı hale getirmeye hazırlanıyor" şeklinde konuştu. Hükümetin bu hamlesi, sadece bireysel okul kararlarını değil, tüm İngiltere'deki eğitim sistemini kapsayacak bir dönüşümün işaret fişeği olarak görülüyor.

YASAL ZORUNLULUK KAPIDA: TAVSİYEDEN YASAYA

Şu ana kadar okullara sunulan rehber ilkeler birer "öneri" niteliği taşırken, gelinen noktada bu kuralların birer kanun hükmüne dönüşmesi bekleniyor. Alpaslan Düven, "Mevcut rehber kuralların ülke genelinde zorunlu bir yasa haline getirilmesi planlanırken, yerel uygulamalar daha hızlı yayılmaya başladı" diyerek, sürecin işleyişine dair kritik bilgileri paylaştı. Eğitim Bakanlığı tarafından çizilen çerçevede, okulların varsayılan olarak "telefonsuz alan" ilan edilmesi öngörülüyor. Bu durum, öğrencilerin sadece ders saatlerinde değil, sosyal etkileşimin en yoğun olduğu anlarda bile telefonlarından uzak kalması anlamına geliyor.