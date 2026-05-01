İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması

ahaber.com.tr - Özel Haber

İngiltere'nin kuzeyinde eğitim sistemini kökten sarsacak, sosyal medya bağımlılığına karşı adeta bir 'dijital operasyon' niteliği taşıyan tarihi bir adım atıldı. Warrington kentindeki bir lise, öğrencilerin derslerine tam konsantre olmasını sağlamak ve gençleri sosyal medya kıskacından kurtarmak amacıyla radikal bir karara imza attı. Okul sınırları içerisinde cep telefonu kullanımını tamamen askıya alan bu yeni sistemin detayları A Haber'de...

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 1

Eğitim dünyasında dijitalleşme ve odaklanma sorunları tartışılırken, İngiltere'den radikal bir hamle geldi.

İngiltere'nin kuzeyindeki Warrington kentinde bir lise, öğrencilerin derse daha iyi odaklanmasını sağlamak ve sosyal medyaya yönelik aşırı ilgilerini önlemek için bir karar aldı.

İNGİLTERE'DE LİSEDE TELEFON YASAĞI UYGULAMASI

Okul sınırları içerisinde cep telefonu kullanımını tamamen askıya alan bu yeni sistemle İngiltere'nin eğitim gündemine bomba gibi düşen bu gelişme, öğrencilerin dikkat dağınıklığını önlemek ve okul atmosferini dijital gürültüden arındırmak için başlatıldı. Warrington kentindeki lisenin aldığı bu sert karar, öğrencilerin teknolojiyle olan bağını okul saatleri içinde tamamen koparmayı hedefliyor.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 2

Bu hamlenin ardındaki temel motivasyonun öğrenci başarısını korumak olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, öğrencilerin telefonları artık sadece birer iletişim aracı değil, okul saatleri boyunca "kilitli birer kutu" haline gelecek.

Warrington'da başlayan bu uygulama, kısa sürede İngiltere hükümetinin de gündemine girdi. Mevcut gevşek kuralların yerine, daha disiplinli ve tavizsiz bir sistemin getirilmesi için hazırlıklar hızlandırıldı.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 3

Bölgedeki son durumu ve hükümetin sıcak planlarını aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Ülke genelinde özellikle hükümet okullarda cep telefonu kullanımına yönelik politikasını daha katı hale getirmeye hazırlanıyor" şeklinde konuştu. Hükümetin bu hamlesi, sadece bireysel okul kararlarını değil, tüm İngiltere'deki eğitim sistemini kapsayacak bir dönüşümün işaret fişeği olarak görülüyor.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 4

YASAL ZORUNLULUK KAPIDA: TAVSİYEDEN YASAYA
Şu ana kadar okullara sunulan rehber ilkeler birer "öneri" niteliği taşırken, gelinen noktada bu kuralların birer kanun hükmüne dönüşmesi bekleniyor. Alpaslan Düven, "Mevcut rehber kuralların ülke genelinde zorunlu bir yasa haline getirilmesi planlanırken, yerel uygulamalar daha hızlı yayılmaya başladı" diyerek, sürecin işleyişine dair kritik bilgileri paylaştı.

Eğitim Bakanlığı tarafından çizilen çerçevede, okulların varsayılan olarak "telefonsuz alan" ilan edilmesi öngörülüyor. Bu durum, öğrencilerin sadece ders saatlerinde değil, sosyal etkileşimin en yoğun olduğu anlarda bile telefonlarından uzak kalması anlamına geliyor.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 5

TENEFFÜS VE ÖĞLE ARASINDA BİLE GEÇİT YOK!
Uygulamanın kapsamı ise oldukça geniş tutuluyor; hiçbir boşluk bırakılmıyor. Öğrencilerin ders aralarında veya yemek saatlerinde gizlice telefonlarına sarılmalarının önüne geçilmesi planlanıyor. Alpaslan Düven, "Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut politikalara göre okulların varsayılan olarak telefonsuz olması bekleniyor. Bu kapsamda öğrencilerin dersler, teneffüsler ve öğle araları dahil olmak üzere gün boyunca cep telefonlarına erişmemesi öneriliyor, tavsiye ediliyor" sözleriyle uygulamanın katı sınırlarını çizdi. Ancak Düven, bu durumun şu an için yasal bir zorunluluk değil, bir tercih olarak devam ettiğinin de altını çizdi.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 6

DİJİTAL SAVAŞIN ÖNCÜ HATLARI
İngiltere'de tüm okulların resmi olarak telefon kullanımını yasaklamak zorunda kalacağı bir geleceğe doğru gidilirken, Warrington ve Cheshire bölgeleri bu mücadelenin pilot merkezi konumunda. Bu bölgelerdeki başarı, tüm ülkeye örnek teşkil ediyor. Alpaslan Düven, "Warrington ve Cheshire bölgesinde başlatılan ilk uygulama öncülük olarak, bir pilot uygulama olarak gösteriliyor ve şu ana kadar da büyük beğeni topladı, takdir topladı" ifadelerini kullanarak, halkın ve eğitim camiasının bu radikal karara verdiği güçlü desteği aktardı.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 7

Hazırlanan yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, mevcut tavsiye niteliğindeki uygulamalar bağlayıcı bir kurala dönüşecek ve İngiltere'deki tüm okullarda "akıllı telefon" devri resmen kapanmış olacak.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 8

ÜÇ SORUDA İNGİLTERE'NİN TELEFON YASAĞI

1. Yasak neyi kapsıyor? Yeni "Çocuk Refahı ve Okullar Yasası", öğrencilerin okul saatleri boyunca telefonlarını kullanmalarını engelleyecek ve okullara bu konuda net bir yasal sorumluluk yükleyecek.

2. Telefonlar nerede duracak? Hükümet, kilitli dolaplar veya manyetik mühürlü kılıflar gibi telefonların ders boyunca "görülemeyeceği ve duyulamayacağı" yöntemleri standart hale getirmeyi planlıyor.

3. Uygulama ne zaman denetlenecek? Ofsted, okulların bu kurala uyumunu ve kendi iç politikalarını Nisan 2026 itibarıyla denetlemeye başlayacak.

İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 9

BİRLEŞİK KRALLIK'TA TELEFON POLİTİKASI HARİTASI

Birleşik Krallık genelinde eğitim politikaları yerel yönetimlere göre şu şekilde farklılık gösteriyor:

Bölge Uygulama Durumu Detay
İngiltere Yasal Yasak Geliyor Yeni yasa ile telefon yasağının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.
İskoçya Müdürlerin Yetkisinde Uygulama 2024'ten bu yana rehber kurallar çerçevesinde yürütülüyor.
Galler Ulusal Yasak Yok Telefon kullanımına ilişkin karar yetkisi okul yönetimlerine bırakılıyor.
Kuzey İrlanda Pilot Çalışma 9 okulda deneme süreci devam ediyor, sonuçların Haziran ayında açıklanması bekleniyor.
İngiltere'de dijital tehlikeye karşı savaş: Lisede telefon yasağı uygulaması 10

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Lordlar Kamarasını bilgilendiren Eğitim Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Jacqui Smith, okullarda cep telefonu yasağına ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan rehberin 2024'ten bu yana yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Bu rehberin yasal dayanağını oluşturan "Çocukların Refahı ve Okullar" başlıklı düzenlemeye işaret eden Smith, "Sunacağımız değişiklik önergesiyle okullar için açık bir yasal zorunluluk oluşturacağız." dedi.

Smith, 2024'te hazırlanan düzenlemede yer alan tavsiye rehberi doğrultusunda uygulanan telefon yasağına yasal dayanak getirileceğini kaydederken, ana muhalefetteki Muhafazakar Partiden de hükümete destek geldi.

Gölge Eğitim Bakanı Laura Trott, planın müdürler, aileler, öğrenciler ve ülke için iyi bir haber olduğunu belirterek, "(İktidar) İşçi Partisi, yıllardır bu adımı gereksiz safsata olarak gördü. Hatta geçen hafta Eğitim Bakanı bu sorunun çözülmüş bir konu olduğunu söyledi. Bizi dinledikleri için mutluyum. Sınıflardaki başarıyı artırmak ve davranışları geliştirmek için bu adım doğru bir adımdır." açıklamasını yaptı.

Parlamento'nun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların Sözcüsü Caroline Voaden de yaptığı açıklamada, bu kararın öğretmen, öğrenci ve aileler için başarı olduğunu kaydetti.

