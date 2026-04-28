Dijital bağımlılığa karşı en büyük kalkan: Güçlü aile bağları

Uşak Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma çocukların dijital bağımlılıktan korunmasında en güçlü unsurun, ebeveynle kurulan güvenli ve sıcak ilişki olduğunu ortaya koydu. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri ile ebeveyn tutumlarının dijital oyun bağımlılıkları üzerindeki etkisini inceleyen Murat Özer'in araştırmasına göre aile ilgisi bağımlılığa karşı en güçlü kalkan.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre araştırma, "yasak ve süre kısıtlaması" yaklaşımının tek başına etkisiz kaldığını, asıl belirleyicinin aile içi ilişki, güçlü aile bağları ve dijital bilinç olduğunu gözler önüne seriyor. Özer'in yüksek lisans tezi, özellikle erkek çocukların, uzun süre ekran başında kalanların ve ailesinden yeterli ilgi görmeyen öğrencilerin dijital oyun bağımlılığı riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

ERKEKLERDE BAĞIMLILIK EĞİLİMİ DAHA YÜKSEK

Erkek öğrenciler dijital oyunlara daha fazla yöneldiği ve bağımlılık eğilimleri kız öğrencilere göre daha yüksek. Bunun temel nedeni, dijital oyunlardaki ödül mekanizmaları, rekabet duygusu ve aksiyon odaklı içeriklerin erkek çocukların ilgisini daha fazla çekmesi. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de ekran süresi arttıkça bağımlılık riskinin de artması. Özellikle çocuğunu dinleyen, ona zaman ayıran ve güvenli bir iletişim kuran ailelerin çocuklarında bağımlılık riskinin çok daha düşük olduğu belirlendi.



UZMANLARDAN 5 KRİTİK UYARI