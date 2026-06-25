İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyareti ve ABD-İran hattındaki müzakere trafiği yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. A Haber yayınında konuşan isimler, İsrail’in Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’e yönelik bir suikast hazırlığında olduğu yönündeki iddiaları masaya yatırdı. Pakistan’dan resmi bir teyit gelmezken, İslamabad hattından aktarılan bilgiler, barış sürecini sabote etmeye dönük girişimlerin ciddiyetini koruduğunu ortaya koydu. Yayında ayrıca İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert çıkışı da değerlendirilirken, teknik görüşmelerin geleceğine dair belirsizliklerin sürdüğü vurgulandı.

PEZEŞKİYAN ZİYARETİ SIRASINDA SUİKAST İDDİASI GÜNDEME GELDİ

A Haber ekranlarında konuşan Gökhan Kurt, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyaretinin kritik bir döneme denk geldiğini belirterek, Pakistan’ın süreçte üstlendiği rolün son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Kurt, “Dün özellikle sosyal medyada çokça dillendirilen bir iddia vardı. Görüşmeler sırasında ve hemen öncesinde İsrail’in, görüşme sürecini engellemek ve çökertmek amacıyla Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’e suikast düzenlemeye hazırlandığı öne sürüldü” sözleriyle iddianın ağırlığına işaret etti.

Kurt, A Haber İslamabad muhabiri Fakhur Rahman’a yönelttiği soruda, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in bu sürecin en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Mossad ve İsrail’in Münir’i hedef almak için bir plan yapmış olabileceğine ilişkin Pakistan’dan resmi ya da gayriresmi bir yanıt gelip gelmediğini sordu.

PAKİSTAN’DAN RESMİ TEYİT YOK AMA İDDİA REDDEDİLMİŞ DE DEĞİL

İslamabad’dan yayına bağlanan A Haber muhabiri Fakhur Rahman ise başkentte bu iddialara ilişkin resmi açıklamanın saatlerce beklendiğini ancak şu ana kadar ne askeri sözcülükten ne hükümetten ne de Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir teyit geldiğini aktardı. Rahman, “Ancak sosyal medyada orduya ait bir hesaptan bu konuda bir yalanlama ortaya çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

Rahman, süreçte dikkat çeken takvimi de paylaşarak Pakistan Başbakanı’nın 12 Haziran’da bir barış anlaşmasının sabote edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu, 13 Haziran’da ise “Gelecek 24 saatte bir barış anlaşmasına yakınız. Elektronik imza ve teknik düzey görüşmeler başlayacak” yönünde açıklama yaptığını hatırlattı. Pakistan Başbakanı’nın 15 Haziran’da da “ABD-İran arasında barış anlaşmasına varıldı” açıklamasını kamuoyuyla paylaştığını söyleyen Rahman, resmi törenin 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de yapılacağının da sosyal medya üzerinden duyurulduğunu belirtti.

Bu takvimin tesadüf olmadığını ima eden Rahman, “Bizim aldığımız bilgilere göre ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasını sabote etmek konusunda İsrail tarafından hamleler devam ediyordu. Hatta barış görüşmeleri sürerken İran bir iki kez süreci boykot etmişti” sözleriyle perde arkasındaki gerilime dikkat çekti.

“SUİKAST GİRİŞİMİ REDDEDİLMEDİ”

Pakistan heyetine yönelik olası bir suikast girişimi iddiasına ilişkin en çarpıcı değerlendirme de yine Fakhur Rahman’dan geldi. Rahman, “Pakistan heyetine yönelik böyle bir suikast girişimi reddedilmedi. Bizim aldığımız bilgiye göre böyle bir şey olabilir de; bunun imkanını reddetmiyoruz. Kaynaklar bu yönde bize açıklama yaptı” diyerek iddianın tamamen boşa düşürülmediğini söyledi.

Rahman, söz konusu iddianın sosyal medyada geniş yankı bulduğunu ve Pakistan gündeminde de üst sıralara yerleştiğini vurgulayarak, iddiaların resmi makamlarca doğrulanmamasına rağmen tamamen kapatılmış bir dosya gibi değerlendirilmediğini ortaya koydu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YENİ GERİLİM: İRAN’DAN SERT UYARI

Yayında yalnızca suikast iddiası değil, Hürmüz Boğazı’nda tırmanan gerilim de masaya yatırıldı. Gökhan Kurt, İran Devrim Muhafızları’ndan gelen son açıklamayı hatırlatarak, Umman’ın Hürmüz için duyurduğu geçiş düzenlemesine İran’ın itiraz ettiğini ve Tahran’ın, kendi belirlediği rota dışındaki gemilere müdahale edilebileceği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Kurt, bu gelişmenin İran ile Umman arasında yeni bir gerilim anlamına gelip gelmediğini ve Tahran’dan gelen bu sert mesajın ABD ile yeni bir kriz başlatıp başlatmayacağını sordu.

“TEKNİK GÖRÜŞMELER ERTELENEBİLİR, ENDİŞE SÜRÜYOR”

Fakhur Rahman ise Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nün bir gün önce yaptığı basın toplantısında, ABD ile İran arasında teknik görüşmelerin pazartesi günü yeniden başlayacağı yönünde açıklama yapıldığını belirtti. Ancak Rahman, bu sürecin pürüzsüz ilerlemeyeceğine dikkat çekerek, “Boğazın açılması, ablukanın kaldırılması ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması gibi başlıklar hâlâ masada. Bu nedenle hıçkırıklar devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan’ın özellikle Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere bölge ülkeleriyle birlikte diplomasi trafiğini sürdürdüğünü kaydeden Rahman, bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni açıklamaların gelmeye devam edeceğini ifade etti.

Rahman ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yapılan bazı açıklamaların da süreci zora soktuğunu anlatarak, “İsviçre’deki toplantıdan İran heyeti protesto ederek çıkmıştı. Ancak daha sonra teknik görüşmelerin yapılması yönünde ortak açıklama geldi” dedi. Buna rağmen sahadaki ve diplomatik zemindeki gerilimin sürdüğünü vurgulayan Rahman, “Evet, gerilim var. Teknik düzeydeki görüşmeler ertelenebilir, askıya alınabilir. Bu yönde Pakistan makamlarında endişe ve kaygı devam ediyor” sözleriyle sürecin kırılganlığına dikkat çekti.

KIRILGAN SÜREÇTE DİYALOG KAPISI HÂLÂ AÇIK

Yayının sonunda Gökhan Kurt da tabloyu “kırılgan ama tamamen kopmamış bir süreç” olarak özetledi. Kurt, açıklamaların sertleştiğini ancak taraflar arasında diyaloğun tümüyle kesilmediğini vurgulayarak, İslamabad’dan son gelişmeleri aktaran Fakhur Rahman’a teşekkür etti.

Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyareti, İsrail’in olası sabotaj girişimi iddiaları, Hürmüz Boğazı’nda yükselen tansiyon ve ABD-İran teknik görüşmelerine dair belirsizlikler birlikte değerlendirildiğinde, bölgedeki diplomasi trafiğinin son derece hassas bir eşikte ilerlediği görülüyor. Özellikle Pakistan’ın hem arabuluculuk hattında hem de güvenlik denkleminde giderek daha kritik bir aktöre dönüşmesi, önümüzdeki günlerde İslamabad kaynaklı açıklamaların daha da yakından izleneceğine işaret ediyor.