CANLI | İngiliz basını: ABD-İran anlaşmasının en büyük kaybedeni Netanyahu olabilir
İngiltere merkezli Reuters'a konuşan eski ABD’li yetkililer ve diplomatlara göre, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın en büyük kaybedeni İsrail’in İran stratejisi değil, Binyamin Netanyahu’nun yıllar içinde inşa ettiği siyasi kimlik olabilir. Çünkü Netanyahu, kendisini uzun yıllar boyunca Washington’ı İran konusunda kendi çizgisine çekebilen tek İsrail lideri olarak konumlandırmıştı.
ABD ile İran arasında İsviçre'de yeni tur görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması beklenirken, Tahran Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen kendi elinde olduğunu ilan ederek Umman'ın "geçici koridor" çıkışını reddetti. İran anlaşma zeminini güçlendirmeye çalışırken, İsrail işgal güçleri Lübnan hattında saldırılarını sürdürüyor. Böylece bölgede bir yandan diplomasi masası kurulurken, diğer yandan sahadaki askeri gerilim varlığını koruyor.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
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İRAN DONANMASI, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA UMMAN TARAFINDAN DUYURULAN "GEÇİCİ DENİZ KORİDORUNU" REDDETTİ
İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için "geçici deniz koridoru" oluşturduğuna dair haberler üzerine, boğazda geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini açıkladı.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, "Hürmüz Boğazı için açıklanan yeni geçiş güzergahına" ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Umman'dan söz edilmeden, "İran ile koordinasyon sağlanmadan, bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir." ifadelerine yer verildi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin verilen tek güzergahın İran tarafından açıklanan güzergahlar olduğu belirtilen açıklamada, "Açıklanan güzergahlar dışındaki her türlü trafiği kesinlikle önlemenizi önemle tavsiye ederiz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran Devrim Muhafızları Donanması ile 16. Kanal üzerinden koordinasyon gereklidir ve ihlal eden gemilerle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır." denildi.
Umman Ulaştırma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını ve gemilerin, gerekli koordinasyonu IMO ile sağlamaları gerektiğini duyurmuştu
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ: GÜNEY LÜBNAN’DAKİ “OPERASYONEL FAALİYET” SIRASINDA BİR ASKER ÖLDÜ
İsrail işgal güçleri, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir askerin bir gün önce güney Lübnan’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede, yürürlükteki ateşkese rağmen Hizbullah mensuplarıyla çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
Ordudan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sürücü Başçavuş Basil Sweid’in “operasyonel faaliyet sırasında hayatını kaybettiği” belirtildi.
Bir işgal sözcüsü, AFP’ye yaptığı açıklamada askerin aracının devrilmesi sonucu öldüğünü söyledi.
İsrail işgal güçlerine göre, Hizbullah ile çatışmaların mart ayı başında başlamasından bu yana güney Lübnan’da 37 asker ile bir sivil yüklenici hayatını kaybetti.
RUBIO, İRAN’LA GELECEK HAFTA YENİDEN GÖRÜŞME SİNYALİ VERDİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin gelecek hafta devam etmesinin beklendiğini açıkladı.
Kuveyt City Havalimanı’nda konuşan Rubio, bildiği kadarıyla teknik görüşmelerin pazartesi ya da salı günü yeniden başlayacağını söyledi. Rubio, müzakerelerin bir kez daha İsviçre’de yapılmasını beklediğini belirtti.
“Sanırım yeniden İsviçre’ye dönüyorlar” diyen Rubio, tarafların görüşmeleri çeşitli çalışma gruplarına ayırdığını, bundan sonraki temasların da bu gruplar üzerinden sürdürüleceğini ifade etti.
Rubio, ABD tarafında nükleer enerji ve yaptırımlar konusunda farklı bakanlıklardan uzmanların görüşmelere katılmasının beklendiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
ABD, İran ile arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar’ın temsilcileri, pazar günü Lucerne yakınlarındaki lüks bir tatil merkezinde bir araya gelmişti. Pakistan, müzakerelerin hafta içinde daha küçük çalışma grupları halinde devam edeceğini açıklamıştı.
Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail, İran’a karşı savaş başlatmıştı. Geçen hafta imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından ise bu savaşın kalıcı biçimde sona erdirilmesi hedefleniyor.
Söz konusu çerçeve anlaşma, mümkün olması halinde 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması yönündeki iradeyi ortaya koyuyor.