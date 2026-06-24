Piyango vuran bilet ortadan kayboldu! Görüntüler süpermarket çalışanını ele verdi

ABD'nin Florida eyaletinde bir süpermarket çalışanı, müşteriye ait 2 bin 700 dolar değerindeki kazanan piyango biletini çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında kasiyerin bileti müşteriye geri vermek yerine cebine koyduğu tespit edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir Walmart çalışanı, müşteriye ait kazanan piyango biletini çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Volusia Şerif Ofisi tarafından hazırlanan tutuklama raporuna göre DeLand kentindeki Walmart şubesinde kasiyer olarak çalışan 40 yaşındaki Tameka Hall hakkında 750 ile 5 bin dolar arasındaki mal varlığını kapsayan nitelikli hırsızlık suçlamasıyla işlem başlatıldı.

2 BİN 700 DOLARLIK BİLETİ BOZDURMAK İSTEDİ

NBC News'te yer alan habere göre olay, 14 Haziran'da DeLand kentindeki Walmart şubesinde meydana geldi.

Her gün aynı piyango numaralarını oynadığını belirten müşteri, 2 bin 700 dolar kazandıran biletini bozdurmak için markete gitti.

Kasiyer Hall, sistem üzerinden biletin kazandığını doğruladıktan sonra müşteriye, tutarın mağazada ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi. Bunun üzerine ödemenin başka bir noktadan alınabilmesi için gerekli talimatların yer aldığı makbuzu müşteriye verdi.

Ancak iddiaya göre Hall, ikramiyenin tahsil edilebilmesi için zorunlu olan asıl piyango biletini müşteriye geri vermedi.

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Biletinin eksik olduğunu fark eden müşteri, daha sonra Walmart şubesine geri döndü. Ancak kazanan bilet bulunamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine mağaza yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Hall'un müşteriye talimatların yer aldığı makbuzu verdikten sonra kazanan piyango biletini cebine koyduğu görüldü.

Rapora göre Hall, işlemden kısa süre sonra mesaisini bitirerek iş yerinden ayrıldı ve bileti geri teslim etmedi.

BİLET ARACINDA BULUNDU

Polisin olaydan bir gün sonra ifadesine başvurduğu Hall, bileti mağaza yöneticisine teslim etmeyi düşündüğünü söyledi. Müşterinin ikramiyeyi başka bir noktadan alabilmesi için fiziki bilete ihtiyaç duyduğunu bilmediğini öne sürdü.

Hall, daha sonra kazanan biletin halen kendisinde olduğunu belirterek polisleri aracına yönlendirdi. Biletin, aracın ön koltuğunda kişisel belgeler ve çeşitli makbuzlarla birlikte bulunduğu aktarıldı.

Polis ekipleri, teslim edilen biletin müşteriye ait kazanan bilet olduğunu doğruladı. Hall, işlemlerinin ardından Volusia County Branch Jail'e götürüldü.