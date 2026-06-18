ABD-İsrail hattında "Kim Kime Borçlu?" kavgası

ABD ve İran'ın imzaladığı anlaşma ve mutabakat sonrası Washington ve Tel Aviv arasındaki anlaşmazlıkları iyiden iyiye gün yüzüne çıkardı.

Trump, geçmiş yönetimlerden farklı olarak izlediği politikaların İsrail'in güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu savunarak, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı ve Obama dönemindeki yaklaşımın tam tersini uygulamamış olsaydım, İsrail bugün var olmazdı. Yeryüzünden silinirdi. İsrail'deki her akıllı insan bunu biliyor" dedi.

Trump'ın açıklamaları, Washington'un İsrail üzerindeki etkisini ve Tel Aviv'in ABD'ye olan bağımlılığını vurgulayan bir mesaj olarak yorumlandı.