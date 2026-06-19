ABD-İsrail kavgası büyüyor! Vance ile siyonist bakanlar karşı karşıya: Netanyahu arada sıkıştı

Vance, özellikle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i isim vererek hedef aldı. İsrailli iki bakanın anlaşmaya yönelik eleştirilerine tepki gösteren ABD Başkan Yardımcısı, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

İsrail'deki eleştirileri değerlendiren Vance, "İsrail'deki tüm bu panik havasını tuhaf buluyorum çünkü bence bu, güvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki Amerika, o bölgenin güvenini kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

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"İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız."

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın hem ABD hem İsrail hem de Orta Doğu için olumlu sonuçlar doğuracağını savunan Vance, Washington'un İsrail'e verdiği uzun yıllara dayanan desteğe rağmen Tel Aviv'den yükselen tepkilerin mantıklı olmadığını söyledi.

Vance, anlaşmanın İran'ın nükleer programını sona erdireceğini belirterek bunun İsrail açısından önemli bir kazanım olduğunu savundu. ABD Başkan Yardımcısı, "Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. İranlıları, 6 ay önce bile hayal bile edilemeyecek tekliflerde bulunacak bir noktaya getirdik." değerlendirmesinde bulundu.