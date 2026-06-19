ABD-İsrail kavgası büyüyor! Vance ile siyonist bakanlar karşı karşıya: Netanyahu arada sıkıştı
ABD ile İsrail arasında uzun yıllardır "sarsılmaz ittifak" olarak gösterilen ilişkilerde İran savaşı sonrası çatlak gün yüzüne çıktı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD-İran mutabakatını eleştiren İsrailli aşırı sağcı bakanları sert sözlerle hedef almasının ardından Tel Aviv'den peş peşe yanıtlar geldi. Yaşanan polemik, iki müttefik arasındaki görüş ayrılıklarının artık kamuoyu önünde açık şekilde dile getirildiğini ortaya koyarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise gerilimi düşürmek için devreye girdiği bildirildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, New York Times gazetesine verdiği podcast mülakatında, İsrail'de ABD-İran mutabakatına yönelik yükselen tepkilere sert çıktı.
İsrail'deki eleştirileri değerlendiren Vance, "İsrail'deki tüm bu panik havasını tuhaf buluyorum çünkü bence bu, güvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki Amerika, o bölgenin güvenini kazanmıştır." ifadelerini kullandı.
Vance, özellikle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i isim vererek hedef aldı. İsrailli iki bakanın anlaşmaya yönelik eleştirilerine tepki gösteren ABD Başkan Yardımcısı, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:
"İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız."
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın hem ABD hem İsrail hem de Orta Doğu için olumlu sonuçlar doğuracağını savunan Vance, Washington'un İsrail'e verdiği uzun yıllara dayanan desteğe rağmen Tel Aviv'den yükselen tepkilerin mantıklı olmadığını söyledi.
Vance, anlaşmanın İran'ın nükleer programını sona erdireceğini belirterek bunun İsrail açısından önemli bir kazanım olduğunu savundu. ABD Başkan Yardımcısı, "Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. İranlıları, 6 ay önce bile hayal bile edilemeyecek tekliflerde bulunacak bir noktaya getirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Vance, "Bu müzakereleri sonuna kadar sürdürelim ve İran'ın eylemlerinin sözleriyle gerçekten örtüşüp örtüşmediğini görelim. İsrail için inanılmaz bir ortak olan ABD'ye de biraz kredi verelim." ifadelerini kullandı.
"SİLAHLARINIZI BİZ SAĞLIYORUZ"
Gerilimi büyüten açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı.
Vance, İsrail'deki bazı kabine üyelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerine de sert tepki göstererek, İsrail'in güvenliğinde Washington'un oynadığı role dikkat çekti.
ABD Başkan Yardımcısı, "İsrail'de ABD'yi eleştiren bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim: Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail'in sorunu Donald Trump değildir. İsrail'de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir." diyerek Tel Aviv yönetimindeki bazı isimleri doğrudan hedef aldı.