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ABD-İsrail kavgası büyüyor! Vance ile siyonist bakanlar karşı karşıya: Netanyahu arada sıkıştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD-İsrail kavgası büyüyor! Vance ile siyonist bakanlar karşı karşıya: Netanyahu arada sıkıştı

ABD ile İsrail arasında uzun yıllardır "sarsılmaz ittifak" olarak gösterilen ilişkilerde İran savaşı sonrası çatlak gün yüzüne çıktı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD-İran mutabakatını eleştiren İsrailli aşırı sağcı bakanları sert sözlerle hedef almasının ardından Tel Aviv'den peş peşe yanıtlar geldi. Yaşanan polemik, iki müttefik arasındaki görüş ayrılıklarının artık kamuoyu önünde açık şekilde dile getirildiğini ortaya koyarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise gerilimi düşürmek için devreye girdiği bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, New York Times gazetesine verdiği podcast mülakatında, İsrail'de ABD-İran mutabakatına yönelik yükselen tepkilere sert çıktı.

İsrail'deki eleştirileri değerlendiren Vance, "İsrail'deki tüm bu panik havasını tuhaf buluyorum çünkü bence bu, güvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki Amerika, o bölgenin güvenini kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vance, özellikle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i isim vererek hedef aldı. İsrailli iki bakanın anlaşmaya yönelik eleştirilerine tepki gösteren ABD Başkan Yardımcısı, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

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"İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız."

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın hem ABD hem İsrail hem de Orta Doğu için olumlu sonuçlar doğuracağını savunan Vance, Washington'un İsrail'e verdiği uzun yıllara dayanan desteğe rağmen Tel Aviv'den yükselen tepkilerin mantıklı olmadığını söyledi.

Vance, anlaşmanın İran'ın nükleer programını sona erdireceğini belirterek bunun İsrail açısından önemli bir kazanım olduğunu savundu. ABD Başkan Yardımcısı, "Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. İranlıları, 6 ay önce bile hayal bile edilemeyecek tekliflerde bulunacak bir noktaya getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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Müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Vance, "Bu müzakereleri sonuna kadar sürdürelim ve İran'ın eylemlerinin sözleriyle gerçekten örtüşüp örtüşmediğini görelim. İsrail için inanılmaz bir ortak olan ABD'ye de biraz kredi verelim." ifadelerini kullandı.

"SİLAHLARINIZI BİZ SAĞLIYORUZ"

Gerilimi büyüten açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı.

Vance, İsrail'deki bazı kabine üyelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerine de sert tepki göstererek, İsrail'in güvenliğinde Washington'un oynadığı role dikkat çekti.

ABD Başkan Yardımcısı, "İsrail'de ABD'yi eleştiren bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim: Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail'in sorunu Donald Trump değildir. İsrail'de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir." diyerek Tel Aviv yönetimindeki bazı isimleri doğrudan hedef aldı.

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BEN-GVİR'DEN VANCE'E YANIT: "21. YÜZYILIN NAZİLERİ"

Vance'in açıklamalarına ilk yanıt aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vance'in kendisine ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelttiği "Ne öneriyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Aşırı sağcı bakan, "Önerim 21. yüzyılın Nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın Nazileriyle başa çıktığı gibi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in sözleri, Washington ile Tel Aviv arasında yükselen tansiyonun yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.

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İSRAİLLİ BAKANDAN ABD'YE KARŞI İSTİHBARAT YANITI

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da Vance'in açıklamalarına tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Vance'in İsrail'in kullandığı silahların Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildiğine yönelik sözlerine karşı çıkan Zohar, İsrail'in ABD'ye sağladığı katkılara dikkat çekti.

Zohar, "ABD'ye sağladığımız istihbarat, sayısız Amerikan vatandaşının hayatını kurtardı." iddiasında bulundu.

İsrail'de geliştirilen teknolojilerin öncelikle ABD ordusu tarafından kullanıldığını savunan Zohar, "İsrail ve ABD ortaklığı, özgür dünya için önemlidir." ifadelerini kullandı.

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NETANYAHU YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Washington ile Tel Aviv arasında yaşanan söz düellosu sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise gerilimi azaltmak için perde arkasında yoğun çaba harcadığı ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, son günlerde Beyaz Saray ile ilişkilerde yaşanan gerilimin büyümemesi amacıyla çeşitli mesajlar verdi.

Haberde, Netanyahu'nun ABD-İran mutabakatına ve Donald Trump'a yönelik eleştiriler içeren İsrailli bakanların sosyal medya paylaşımlarının kendi yaklaşımını yansıtmadığını anlatmaya çalıştığı belirtildi.

DHADHA

Başbakanın özellikle Washington'a, kabinesindeki bazı isimlerin açıklamalarının hükümet politikası olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönünde mesaj verdiği ifade edildi.

TRUMP ELEŞTİRİLERİ NETANYAHU'YU ZOR DURUMDA BIRAKTI

Haberde, Netanyahu'nun daha önce de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in çıkışları karşısında "kararları kendisinin verdiğini" vurguladığı hatırlatıldı.

Ancak bu kez durumun farklı olduğuna dikkat çekildi. Çünkü İsrailli bakanların eleştirileri doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alırken, bu durum Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimi daha hassas bir noktaya taşıdı.

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Vance'in, İsrailli bazı kabine üyelerinin Trump'a yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdiği ve İsrail'in ABD desteğini göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladığı belirtilirken, İsrailli bakanların da peş peşe karşılık vermesi iki taraf arasındaki görüş ayrılığını gözler önüne serdi.

İKİ MÜTTEFİK ARASINDA YENİ KRİZ

Son yaşanan gelişmeler, yıllardır stratejik ortaklık ve koşulsuz destek söylemleriyle tanımlanan ABD-İsrail ilişkilerinde ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bir tarafta İran ile yapılan mutabakatı bölgesel istikrar için önemli bir adım olarak gören Trump yönetimi bulunurken, diğer tarafta anlaşmayı sert şekilde eleştiren ve daha saldırgan bir çizgi izlenmesini savunan İsrail'in aşırı sağcı bakanları yer alıyor.

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Ortaya çıkan tablo, Washington ile Tel Aviv arasındaki çatlağın artık kapalı kapılar ardında değil, kamuoyu önünde yaşandığını gösterirken, Netanyahu'nun ise hem kendi koalisyonundaki aşırı sağcı ortakları hem de İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD arasında sıkıştığı yorumlarına neden oluyor.

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