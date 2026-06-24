ABD'nin en büyük soyguncusunu Türkiye yakaladı! FBI peşindeydi... İşte nefes kesen operasyonun detayları

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yaptığı açıklamaya göre Hilmi, FBI Direktörü Kash Patel'in, "ABD tarihindeki en büyük sağlık hizmetleri dolandırıcılığı soruşturmalarından biri" olarak tanımladığı 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı planının organizatörü olmakla suçlanıyor.

ABD tarihinin en büyük sağlık hizmetleri dolandırıcılığı soruşturmalarından birinin merkezindeki iş insanı İbrahim Khaldoon Hilmi, bir yıldan fazla süren firarın ardından Türkiye'de yakalanarak ABD'ye iade edildi. Hilmi'nin, Medicare sistemini kullanarak 3,7 milyar dolarlık sahte fatura düzenlediği ve federal fonları zimmetine geçirdiği öne sürülüyor.

ŞİRKET GÖRÜNÜMÜ ALTINDA DEV VURGUN

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Florida'nın Delray Beach kentinde yaşayan Hilmi, görünüşte yasal sağlık hizmeti sağlayıcıları olan çok sayıda şirketi yönetiyordu. Bu şirketlerden biri olan Sunshine Senior Solutions, yaşlı hastalar için tıbbi ekipman masraflarını Medicare sistemine faturalandırıyordu. Ancak savcılara göre şirketler gerçekte, vergi mükelleflerinin parasını sistematik şekilde sömürmek amacıyla oluşturulmuş paravan yapılardı.

İddialara göre Hilmi ve ağı, Sunshine Senior Solutions dahil olmak üzere çeşitli meşru şirketleri satın alarak bunları Medicare'e sahte talepler göndermek için kullandı. Dizlikler, bilek destekleri, yara yastıkları, kateterler ve diğer tıbbi malzemeler için milyarlarca dolarlık ödeme talep edildi. Yetkililer, faturaların önemli bir bölümünde adı geçen hastaların bu ürünleri hiç istemediğini, hiç teslim almadığını veya bazı durumlarda hiç var olmadığını belirtiyor.

DOLANDIRICILIK YILLARCA FARK EDİLMEDİ

Habere göre, planın büyüklüğü ve karmaşıklığı uzun yıllar boyunca soruşturmacıların dikkatinden kaçmasını sağladı. Hilmi'nin ağı, onlarca farklı şirket üzerinden faturalama yaparak Medicare denetimlerini tetikleyebilecek birçok uyarı işaretini gizlemeyi başardı. Gerçek şirket isimlerinin kullanılması, mevcut tıbbi ekipman kategorilerinin tercih edilmesi ve inandırıcı hasta kayıtlarının hazırlanması, işlemlere meşruiyet görüntüsü kazandırdı. Federal müfettişler nihayet şebekenin izini sürmeye başladığında ise Hilmi'nin son hamlesi ABD'den ayrılmak oldu.

ABD'DEN KAÇTI, TÜRKİYE'DE YAKALANDI

FBI'ın açıklamasına göre Hilmi, Mayıs 2025'te tutuklanmadan kısa süre önce ABD'den ayrılarak yurt dışına çıktı ve bir yıldan uzun süre Amerikan makamlarının erişimi dışında kaldı. Habere göre, Türk güvenlik birimleri tarafından Türkiye'de tespit edilen Hilmi daha sonra gözaltına alındı ve ABD'ye iade edildi. Hilmi'nin, özel bir uçakla ABD'ye getirildiği, açık mavi gözaltı kıyafetleri içinde ve kelepçeli şekilde FBI ajanlarının eşliğinde görüntülendiği belirtildi.