ABD Senatosu, salı günü Başkan Donald Trump’a Kongre yeni bir askeri yetki vermediği sürece İran’a yönelik çatışmaları sona erdirme çağrısı yapan Savaş Yetkileri Tasarısı’nı kabul etti.

Senato’da yapılan oylamada, Temsilciler Meclisi’nden geçen karar tasarısı 48’e karşı 50 oyla kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks tarafından sunulmuştu.

Louisiana Senatörü Bill Cassidy, Maine Senatörü Susan Collins, Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Kentucky Senatörü Rand Paul, Demokratlarla birlikte tasarıya destek verdi.

Pensilvanya Demokrat Senatörü John Fetterman tasarıya karşı oy kullanırken, Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell ile Pensilvanya Cumhuriyetçi Senatörü Dave McCormick oylamaya katılmadı.

SEMBOLİK AMA GÜÇLÜ MESAJ

Kararın pratik etkisi belirsizliğini koruyor. Zira Washington ile Tahran halihazırda geçici bir barış anlaşmasına varmış durumda. Ancak bağlayıcı olmayan bu karar, Senato’da daha önce gerekli basit çoğunluğa ulaşamayan dokuz girişimin ardından, Kongre’den savaşa karşı şimdiye kadarki en güçlü sembolik itiraz olarak değerlendiriliyor.

Senato oylaması, Trump yönetiminin İran’la çatışmaları durdurmaya yönelik geçici mutabakatı duyurmasından bir haftadan kısa süre sonra geldi. Söz konusu mutabakat, daha kapsamlı bir anlaşmaya yönelik müzakereler sürerken çatışmaların durdurulmasını amaçlıyor.

TRUMP’TAN TEPKİ: “İŞİMİ ZORLAŞTIRDILAR”

Trump, tasarının kabul edilmesini eleştirerek, oylamanın yönetiminin Tahran’la yürüttüğü temaslardaki elini zayıflattığını ve ABD hedeflerine ulaşmasını zorlaştırdığını savundu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, “İran’ı köşeye sıkıştırmış durumdayım, düşmeye hazır, bize neredeyse her şeyi vermeye hazır.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran’ın ABD’ye ve kendi yönetimine saygı gösterdiğini öne sürdü.

Senato’daki oylamayı “kötü zamanlanmış ve anlamsız” olarak niteleyen Trump, milletvekillerini İran politikasına kritik bir anda karşı çıkmakla suçladı.

Trump ayrıca tasarıya destek veren dört Cumhuriyetçi senatörü de hedef aldı. Bu isimleri “kaybedenler” diye nitelendiren Trump, söz konusu oylamanın ABD’nin rakibine “yardım ve destek” sağladığını savundu.

“Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı ama ben bunu bir şekilde halledeceğim, çünkü ben her zaman hallederim.” ifadelerini kullandı.

ŞUBAT SONUNDA BAŞLAYAN SAVAŞ, NİSAN BAŞINDA DURMUŞTU

ABD ile İsrail, 28 Şubat’ta İran’a karşı askeri operasyon başlatmış, buna karşılık İran da Ortadoğu’daki ABD varlıklarına yönelik saldırılar düzenlemişti. Çatışmalar, Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ve 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkesle durmuştu.

Washington ile Tel Aviv, Tahran’ı İsrail’i ve ABD’nin bölgedeki müttefiklerini tehdit eden nükleer ve füze programları yürütmekle suçluyor. İran ise bu iddiaları reddediyor; nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve nükleer silah üretmeyi ya da başka ülkeleri tehdit etmeyi amaçlamadığını savunuyor.

60 GÜNLÜK ATEŞKES SÜRECİNDE TEKNİK MÜZAKERE

Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 17 Haziran’da kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı amaçlayan mutabakat zaptını elektronik ortamda imzalamıştı.

Taraflar şu anda 60 günlük ateşkes sürecinde teknik müzakereler yürütüyor. Görüşmelerde İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkların giderilmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari sevkiyatın çatışma öncesi seviyelere döndürülmesi hedefleniyor.