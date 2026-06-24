Sırp üye Cvijanovic ile Netanyahu'dan dikkat çeken görüşme! Hedefte Bosna Hersek mi var?

Netanyahu ile Cvijanovic görüşmesinde Bosna-Hersek bayrağının sergilenmemesi, buna karşılık yalnızca Sırp entitesinin bayrağının öne çıkarılması, İsrail tarafının kiminle ve hangi siyasi zeminde ilişki kurmak istediğini açık biçimde ortaya koydu. Bu görüntü, Bosna-Hersek devletini değil, ülke içindeki ayrılıkçı hattı muhatap alan bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Cvijanovic'in Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bir üyesi sıfatını taşımasına rağmen, görüşmenin sembolik dilinde Bosna-Hersek'in tamamen silinmesi dikkat çekti. Böylece Tel Aviv yönetimi, yalnızca bir siyasi isimle görüşmekle kalmadı; Bosna-Hersek'in kurumsal kimliğini de görmezden gelen bir pozisyon aldı.

"GERÇEK DOSTLAR" ÇIKIŞI

Görüşmeye damga vuran bir diğer unsur ise İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sırpları "İsrail'in gerçek dostları" olarak nitelendirmesi oldu. Bu ifade, yalnızca diplomatik bir iltifat değil; Bosna-Hersek'in çok katmanlı ve hassas siyasi yapısında taraf seçen, dengeyi bozan ve gerilimi körükleyen bir söylem olarak öne çıktı.