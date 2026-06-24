CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail Somaliland'e asker konuşlandırdı

İngiliz basınının iddiasına göre İsrail, Somaliland’i Aralık ayında tanımasının ardından bu yılın başlarında bölgeye askeri bir birlik konuşlandırdı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar