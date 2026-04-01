Enerjide milat dönemi! Bakan Bayraktar: Somali'den yeni bir müjde vermek istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından küresel güçleri sarsan krizi ve Türkiye'nin enerji vizyonunda ilerlediği politikaya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Türkiye'nin Hürmüz üzerinden yüzde 10 oranında petrol ithalatı gerçekleştirdiğini belirterek ülkemizin güvende olduğunu belirtti. Bayraktar ayrıca enerjide güçlü bir stratejiyle ilerlendiğini vurgulayarak "2026 yılı bizim için bir milat olacak. Somali’den hem ülkemize hem Somali halkına müjde vermek istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında İran'da devam eden savaşta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve dünyayı etkisi altına alan enerji krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ: DÜNYA EKONOMİSİ ALARMDA Küresel enerji arzını doğrudan etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime dikkat çeken Bayraktar, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sinin bu kritik geçiş noktasından sağlandığını hatırlattı. Bölgedeki çatışmaların sona ermememi nedeniyle küresel ekonomide ciddi bir baskı oluşturacağını belirtti. Türkiye'nin bu risklere karşı hazırlıklı olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bizim enerji stratejimizin temelinde çeşitlilik var. Kaynak, rota ve güzergah çeşitliliği sayesinde bu tür krizlerden daha az etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde güçlü bir noktada olduğunu vurgulayan Bayraktar, petrol ithalatının yalnızca yaklaşık yüzde 10'unun Hürmüz üzerinden gerçekleştiğini belirtti. Bu oranın yönetilebilir seviyede olduğuna dikkat çeken Bayraktar "Biz Basra'dan veya Hürmüz Boğazı geçişli herhangi bir LNG alışımız yok. Bu alanda Türkiye olarak güvendeyiz. Türkiye'nin sadece yaklaşık yüzde 10'luk petrol ve petrol ürünü ithalatı Hürmüz Boğazı'ndan geliyor. Yüzde 10 bizim yönetebileceğimiz bir miktar." diyerek alternatif projeler üzerinde yoğun şekilde çalışıldığını belirtti. Bakan Bayraktar özellikle Irak üzerinden Türkiye'ye uzanacak yeni enerji hatlarının gündemde olduğunu söyledi. "BÖLGESEL AYRIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK PROJELERDE VARIZ" Türkiye'nin uluslararası enerji projelerinde aktif rol aldığını belirten Bayraktar, Vladimir Putin ile hayata geçirilen TürkAkım projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağladığını hatırlattı. Bakan Bayraktar "Türkiye özellikle enerji konusunda 3 tane önemli mottolaşmış şeyimiz var. Biz Türkiye olarak uluslararası enerji temelinde karşılıklı kazanç sağlayabileceğimiz projeleri, bölgesel katkı sağlayacak projeleri ve özellikle bölgesel çatışmaların, bölgesel ayrışmaların çözümüne katkı sağlayabilecek bütün uluslararası projelerde biz varız. Bu aslında siyasi bir duruş sergiliyor. 2016'nın Ekim ayında Rusya Devlet Başkanı Putin geldi ve Türkakım boru hattını inşa ettik. Bizim sayemizdedir ki ve bu proje sayesindedir ki Sırbistan, Macaristan gibi ülkeler o boru hattından gelen gazla arz güvenliğini sağlıyor." ifadelerini kullandı.