Enerjide milat dönemi! Bakan Bayraktar: Somali'den yeni bir müjde vermek istiyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından küresel güçleri sarsan krizi ve Türkiye'nin enerji vizyonunda ilerlediği politikaya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Türkiye'nin Hürmüz üzerinden yüzde 10 oranında petrol ithalatı gerçekleştirdiğini belirterek ülkemizin güvende olduğunu belirtti. Bayraktar ayrıca enerjide güçlü bir stratejiyle ilerlendiğini vurgulayarak "2026 yılı bizim için bir milat olacak. Somali’den hem ülkemize hem Somali halkına müjde vermek istiyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında İran'da devam eden savaşta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve dünyayı etkisi altına alan enerji krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ: DÜNYA EKONOMİSİ ALARMDA
Küresel enerji arzını doğrudan etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime dikkat çeken Bayraktar, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sinin bu kritik geçiş noktasından sağlandığını hatırlattı. Bölgedeki çatışmaların sona ermememi nedeniyle küresel ekonomide ciddi bir baskı oluşturacağını belirtti.
Türkiye'nin bu risklere karşı hazırlıklı olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bizim enerji stratejimizin temelinde çeşitlilik var. Kaynak, rota ve güzergah çeşitliliği sayesinde bu tür krizlerden daha az etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE OLARAK GÜVENDEYİZ"
Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde güçlü bir noktada olduğunu vurgulayan Bayraktar, petrol ithalatının yalnızca yaklaşık yüzde 10'unun Hürmüz üzerinden gerçekleştiğini belirtti. Bu oranın yönetilebilir seviyede olduğuna dikkat çeken Bayraktar "Biz Basra'dan veya Hürmüz Boğazı geçişli herhangi bir LNG alışımız yok. Bu alanda Türkiye olarak güvendeyiz. Türkiye'nin sadece yaklaşık yüzde 10'luk petrol ve petrol ürünü ithalatı Hürmüz Boğazı'ndan geliyor. Yüzde 10 bizim yönetebileceğimiz bir miktar." diyerek alternatif projeler üzerinde yoğun şekilde çalışıldığını belirtti. Bakan Bayraktar özellikle Irak üzerinden Türkiye'ye uzanacak yeni enerji hatlarının gündemde olduğunu söyledi.
"BÖLGESEL AYRIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK PROJELERDE VARIZ"
Türkiye'nin uluslararası enerji projelerinde aktif rol aldığını belirten Bayraktar, Vladimir Putin ile hayata geçirilen TürkAkım projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağladığını hatırlattı. Bakan Bayraktar "Türkiye özellikle enerji konusunda 3 tane önemli mottolaşmış şeyimiz var. Biz Türkiye olarak uluslararası enerji temelinde karşılıklı kazanç sağlayabileceğimiz projeleri, bölgesel katkı sağlayacak projeleri ve özellikle bölgesel çatışmaların, bölgesel ayrışmaların çözümüne katkı sağlayabilecek bütün uluslararası projelerde biz varız. Bu aslında siyasi bir duruş sergiliyor. 2016'nın Ekim ayında Rusya Devlet Başkanı Putin geldi ve Türkakım boru hattını inşa ettik. Bizim sayemizdedir ki ve bu proje sayesindedir ki Sırbistan, Macaristan gibi ülkeler o boru hattından gelen gazla arz güvenliğini sağlıyor." ifadelerini kullandı.
"ELEKTRİĞİN YÜZDE 15'İNİ NÜKLEER ENERJİDEN KARŞILAMAMIZ GEREKİYOR"
Enerji arzında nükleer gücün önemine değinen Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının en az yüzde 15'inin nükleer enerjiden karşılanması gerektiğini söyledi. Bakan Bayraktar "Mutlak surette Akkuyu NGS'ye ihtiyacımız var. Trakya ve Sinop'ta nükleer sahalarımız var. Ramazan'dan hemen önce bir Kore ve Kanada ziyaretimiz oldu. Kore ile yürüttüğümüz çalışmalar var. Dün Kanada'dan ziyaretçilerimiz vardı. Onlarla bir yola çıkıyoruz şimdi. Dolayısıyla nükleer teknolojiye sahip ülkelerle Sinop ve Trakya projelerini karar aşamasına getiriyoruz. Biz nükleerde bir 50 yıl kaybettik. 2010'larda bu işin adı kondu ve yürüyor. O ilk nükleer çağı kaçırmış bir Türkiye olarak şimdi bu ikinci nükleer çağı geliyor. Milli bir nükleer enerji endüstrisini inşa etmek istiyoruz." diyerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere Sinop ve Trakya'daki projeler için uluslararası iş birliklerinin sürdüğünü açıkladı.
"SAVAŞ SÜRECİ UZARSA GERİ DÖNÜŞ O KADAR UZAYACAK"
Küresel gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanma yaşandığını belirten Bayraktar, "Yarın ne olacağını ve hangi hamlelerin geleceğini bilmiyoruz. Son 5-10 yıla baktığınızda Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine bir saldırı gelmişti geçmişte. O gün dünyada petrol fiyatlarına çok anormal bir sıçrama olmuştu. Buna rağmen petrol fiyatlarında çok büyük bir anormallik yaşanmadı açıkçası. Ne zaman anormallik oldu? -37 dolara düşmüştü Nisan 2020'de petrol fiyatları. Şimdi burada pandemiden çıkışı hatırlatayım size bu fiyat 122 dolara gitti anormal bir şekilde. Pandemiden çıkışla birlikte anormal bir arz oluştu dünyada bu sefer üretim karşılayamadı. Süreç bu tarafta kriz ne kadar uzarsa geri dönüş ve normalleşme o kadar uzayacak." dedi.
Ancak orta vadede piyasanın dengelenebileceğini ifade eden Bayraktar, fiyatların 40-50 dolar seviyelerine gerileyebileceğini söyledi.