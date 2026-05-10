Türkiye uzun menzilde üst lige yükseldi! YILDIRIMHAN testleri Somali’de mi yapılacak?

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle küresel dengelerde dikkat çeken bir güç haline gelmeye devam ediyor. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar’ın A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelere göre Türkiye, Tayfun füzesiyle başlattığı stratejik süreci, 6000 kilometre menzile sahip Yıldırım Han projesiyle çok daha ileri bir seviyeye taşıdı. Yıldırım Han füzesinin teknik kapasitesi ve test süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Olçar, deneme çalışmalarının Somali’de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Türkiye, çevresinde artan savaş riski ve jeopolitik gerilimlere rağmen; hava, kara ve deniz kuvvetlerinde gerçekleştirdiği stratejik hamlelerle bölgesel güç konumunu pekiştiriyor. Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim anlayışıyla kritik projeleri hayata geçiren Türkiye, SAHA EXPO'da tanıttığı ileri teknoloji sistemlerle dikkatleri üzerine çekti. Sergilenen yeni nesil savunma araçları ve sistemleri, Türkiye'nin artık eski reflekslerle hareket eden bir ülke olmadığını; güçlü iradesi, teknolojik kapasitesi ve caydırıcı gücüyle bölgede söz sahibi bir aktör haline geldiğini bir kez daha gösterdi. TÜRKİYE'DEN 6000 KİLOMETRELİK HAMLE SAVUNMA SANAYİİNDE EN ÜST LİG: YAPAY ZEKA VE DOLANAN MÜHİMMAT Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi "kuvvet çarpanı" olarak değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin savunma sanayiinde artık en üst ligde yer aldığını söyledi. Olçar, balistik füzelerin menzil, etki alanı ve taşıdığı patlayıcı gücüyle büyük önem taşıdığını belirterek, yapay zekâ destekli sistemlerle birlikte bu teknolojilerin "dolanan mühimmat" statüsüne geçtiğini ifade etti. Bu sistemlerin hava savunma hatlarını aşabildiğini vurgulayan Olçar, "1000 kilometreye kadar kısa, 1000-3500 arası orta, 3500-5500 arası uzun menzil olarak tanımlanır. 5500 kilometrenin üzeri ise kıtalararası sınıfa girer. Türkiye artık füze teknolojilerinde uzun menzil ligine yükseldi" dedi.

YILDIRIMHAN: 6000 KİLOMETRE MENZİLLE YENİ SEVİYE Türkiye'nin füze teknolojisindeki hızlı gelişimine dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, sürecin Tayfun füzesiyle başladığını belirtti. Olçar, "Önce 600 kilometre menzilli Tayfun geliştirildi. Ardından Tayfun 4 ile 2500-3500 kilometre seviyelerine çıkıldı. Şimdi ise 6000 kilometre menzilli YILDIRIMHAN gündemde" dedi. Bu seviyenin Türkiye'yi uzun menzilli füze teknolojilerinde önemli bir noktaya taşıdığını ifade eden Olçar, "Dünyada 15 bin kilometre menzilli füzelere sahip ülkeler var. Türkiye'nin geldiği teknoloji seviyesi, daha ileri menzillere ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Olçar ayrıca, füze teknolojilerinde yakıt kapasitesi arttıkça menzilin de yükseldiğini, bu durumun bazı teknik değişiklikler oluştursa da etkinliği koruduğunu söyledi.

ATMOSFER DIŞI HAREKAT: HİÇBİR SAVUNMA SİSTEMİ DURDURAMIYOR Füzelerin dikey atım sistemiyle çok yüksek irtifalara çıktığını ve atmosferin dışına ulaştığını belirten Olçar, "Bunların hepsi dikey atım sayesinde 100 kilometre yukarı çıkıyor. Atmosferin dışında onu vurabilecek bir hava savunma sistemi şu anda dünyada yok" ifadelerini kullandı. Bu kadar gelişmiş bir sistemin stratejik değerine de değinen Kemal Olçar, "Böyle bir füze onlarca, belki yüzlerce milyon dolarlık bir değerdir. Onu atmaya değecek de bir başlık, yani çoklu başlık ya da nükleer başlık olması lazım" diyerek sistemin caydırıcılık düzeyine dikkat çekti.