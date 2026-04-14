Somali açıklarında Türk damgası! Gemi iniş-kalkış eğitimi yapıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
MSB, Somali açıklarındaki Hint Okyanusu'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki helikopterle TCG Gaziantep ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş gemilerine iniş-kalkış eğitimi yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza ait 2 adet AS-532 Cougar tipi helikopterimiz ile Somali açıklarındaki Hint Okyanusu'nda TCG Gaziantep ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş gemilerine, iniş-kalkış eğitimi gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı