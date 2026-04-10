Türkiye’nin enerji hamlesinde tarihi dönüm noktası: Çağrı Bey Somali sularında

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonu çerçevesinde sınırlarını aşan stratejik hamleleri tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu büyük operasyon için geri sayım sona erdi ve yerli sondaj filomuzun gururu Çağrı Bey, 53 günlük zorlu bir okyanus yolculuğunun ardından Somali'ye ulaştı. Mogadişu Limanı'ndan tarihi gelişmeleri aktaran Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin uluslararası sulardaki bu ilk derin deniz petrol arama faaliyetinin hem bölge hem de dünya enerji piyasaları için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

TÜRK SONDAJ TARİHİNDE BİR İLK: OKYANUSTA MİLLİ İMZA

Mogadişu Limanı'ndan yükselen heyecanı dile getiren Okan Müderrisoğlu, "Bugün tarihi bir gün gerçekten ve Türk sondaj tarihinin belki de en önemli günlerinden birine tanık oluyoruz. Türkiye'nin milli imkanlarla uluslararası sularda gerçekleştireceği ilk derin deniz petrol aramasından söz ediyoruz. Bu hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın Enerji Yüzyılı vizyonunun belki de dönüm noktasıdır." sözleriyle operasyonun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin enerji alanındaki bu dev adımının, sadece bir arama faaliyeti değil, aynı zamanda küresel bir güç gösterisi olduğu ifade edildi.