Türkiye’nin enerji hamlesinde tarihi dönüm noktası: Çağrı Bey Somali sularında
Türkiye’nin enerji hamlesinde tarihi adım. Alparslan Bayraktar’ın duyurduğu operasyonla milli sondaj gemisi Çağrı Bey, 53 günlük zorlu yolculuğun ardından Somali açıklarına ulaştı. Okan Müderrisoğlu’nun aktardığına göre Hurat-1 kuyusunda başlayacak derin deniz araması, Türkiye’yi enerji aramacılığında küresel ligde üst sıralara taşıyacak.
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonu çerçevesinde sınırlarını aşan stratejik hamleleri tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu büyük operasyon için geri sayım sona erdi ve yerli sondaj filomuzun gururu Çağrı Bey, 53 günlük zorlu bir okyanus yolculuğunun ardından Somali'ye ulaştı. Mogadişu Limanı'ndan tarihi gelişmeleri aktaran Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin uluslararası sulardaki bu ilk derin deniz petrol arama faaliyetinin hem bölge hem de dünya enerji piyasaları için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
TÜRK SONDAJ TARİHİNDE BİR İLK: OKYANUSTA MİLLİ İMZA
Mogadişu Limanı'ndan yükselen heyecanı dile getiren Okan Müderrisoğlu, "Bugün tarihi bir gün gerçekten ve Türk sondaj tarihinin belki de en önemli günlerinden birine tanık oluyoruz. Türkiye'nin milli imkanlarla uluslararası sularda gerçekleştireceği ilk derin deniz petrol aramasından söz ediyoruz. Bu hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın Enerji Yüzyılı vizyonunun belki de dönüm noktasıdır." sözleriyle operasyonun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin enerji alanındaki bu dev adımının, sadece bir arama faaliyeti değil, aynı zamanda küresel bir güç gösterisi olduğu ifade edildi.
HURAT-1 KUYUSUNDA TARİHİ MESAİ BAŞLIYOR
Sondajın yapılacağı lokasyonun ve kuyunun isminin derin bir anlam taşıdığını belirten Okan Müderrisoğlu, "Mogadişu Limanı'ndan 372 kilometre açıkta Hurat-1 kuyusu... Peki Hurat ne demek? Hurat, Somali'de ailede doğan ilk bebek demek. Yani yine bir ilkinden söz ediyoruz; hem Türkiye için hem Somali için bu bir ilk." ifadelerini kullandı. Milli gemimiz Çağrı Bey'in, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetiyle bu özel kuyuda petrol arayacağı bildirildi.
DEV FİLO VE DONANMA KORUMASIYLA TAM SAHA PRES
Okyanusun derinliklerinde gerçekleştirilecek bu kritik görevde Çağrı Bey gemisine dev bir destek filosunun eşlik edeceği öğrenildi. Okan Müderrisoğlu, "Çağrı Bey'le birlikte limana doğru hareket ediyoruz. Limanda da iki destek gemimiz, ama aynı zamanda Gaziantep fırkateynimiz de var. Gaziantep fırkateyni sondaj boyunca gemilerimize, Çağrı Bey'e eşlik edecek. Yaklaşık 288 gün devam edecek bir çalışma bu." sözleriyle güvenliğin ve operasyonel gücün en üst seviyede olduğunu aktardı. Ayrıca Korkut, Sancar ve Altan isimli destek gemileri ile Bafra fırkateyninin de tüm süreç boyunca görev başında olacağı vurgulandı.