Türkiye’nin enerji hamlesinde tarihi dönüm noktası: Çağrı Bey Somali sularında

Türkiye’nin enerji hamlesinde tarihi adım. Alparslan Bayraktar’ın duyurduğu operasyonla milli sondaj gemisi Çağrı Bey, 53 günlük zorlu yolculuğun ardından Somali açıklarına ulaştı. Okan Müderrisoğlu’nun aktardığına göre Hurat-1 kuyusunda başlayacak derin deniz araması, Türkiye’yi enerji aramacılığında küresel ligde üst sıralara taşıyacak.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonu çerçevesinde sınırlarını aşan stratejik hamleleri tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu büyük operasyon için geri sayım sona erdi ve yerli sondaj filomuzun gururu Çağrı Bey, 53 günlük zorlu bir okyanus yolculuğunun ardından Somali'ye ulaştı. Mogadişu Limanı'ndan tarihi gelişmeleri aktaran Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin uluslararası sulardaki bu ilk derin deniz petrol arama faaliyetinin hem bölge hem de dünya enerji piyasaları için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

ÇAĞRI BEY SONDAJ GEMİSİ SOMALİ'YE ULAŞTI

TÜRK SONDAJ TARİHİNDE BİR İLK: OKYANUSTA MİLLİ İMZA

Mogadişu Limanı'ndan yükselen heyecanı dile getiren Okan Müderrisoğlu, "Bugün tarihi bir gün gerçekten ve Türk sondaj tarihinin belki de en önemli günlerinden birine tanık oluyoruz. Türkiye'nin milli imkanlarla uluslararası sularda gerçekleştireceği ilk derin deniz petrol aramasından söz ediyoruz. Bu hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın Enerji Yüzyılı vizyonunun belki de dönüm noktasıdır." sözleriyle operasyonun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin enerji alanındaki bu dev adımının, sadece bir arama faaliyeti değil, aynı zamanda küresel bir güç gösterisi olduğu ifade edildi.

HURAT-1 KUYUSUNDA TARİHİ MESAİ BAŞLIYOR

Sondajın yapılacağı lokasyonun ve kuyunun isminin derin bir anlam taşıdığını belirten Okan Müderrisoğlu, "Mogadişu Limanı'ndan 372 kilometre açıkta Hurat-1 kuyusu... Peki Hurat ne demek? Hurat, Somali'de ailede doğan ilk bebek demek. Yani yine bir ilkinden söz ediyoruz; hem Türkiye için hem Somali için bu bir ilk." ifadelerini kullandı. Milli gemimiz Çağrı Bey'in, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetiyle bu özel kuyuda petrol arayacağı bildirildi.

DEV FİLO VE DONANMA KORUMASIYLA TAM SAHA PRES

Okyanusun derinliklerinde gerçekleştirilecek bu kritik görevde Çağrı Bey gemisine dev bir destek filosunun eşlik edeceği öğrenildi. Okan Müderrisoğlu, "Çağrı Bey'le birlikte limana doğru hareket ediyoruz. Limanda da iki destek gemimiz, ama aynı zamanda Gaziantep fırkateynimiz de var. Gaziantep fırkateyni sondaj boyunca gemilerimize, Çağrı Bey'e eşlik edecek. Yaklaşık 288 gün devam edecek bir çalışma bu." sözleriyle güvenliğin ve operasyonel gücün en üst seviyede olduğunu aktardı. Ayrıca Korkut, Sancar ve Altan isimli destek gemileri ile Bafra fırkateyninin de tüm süreç boyunca görev başında olacağı vurgulandı.

53 GÜNLÜK OKYANUS SEFERİ: AFRİKA BOYNUZU'NDA AY-YILDIZ

Geminin Somali'ye ulaşma sürecindeki zorluklara değinen Okan Müderrisoğlu, "Çağrı Bey gemimiz 53 günlük bir yolculuktan sonra buraya ulaştı. Çünkü yüksek bir kulesi var; o nedenle bütün Akdeniz'i, Afrika boynuzunu dolaşarak, Afrika'nın güneyini dolaşarak Somali'ye, Mogadişu'ya kadar geldi." ifadelerini kullandı. Bu uzun ve meşakkatli yolculuğun ardından geminin Somali halkı tarafından büyük bir umutla beklendiği belirtildi.

TÜRKİYE ENERJİDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YÜKSELİYOR

Türkiye'nin enerjideki makus talihini yenecek bu hamlenin uluslararası yankılarına değinen Okan Müderrisoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın vizyonunu hatırlatarak, "Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın ifadesiyle artık Türkiye, uluslararası petrol aramacılığında Süper Lig'e yükselmiş olacak. Bu son derece önemli." sözlerini kaydetti. Türkiye'nin sadece kendi sularında değil, uluslararası arenada da enerji güvenliğinin anahtar ülkelerinden biri olma yolunda dev bir adım daha attığı vurgulandı.

