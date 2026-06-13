Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Türkiye övgüsü: Başka kimimiz var ki?

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile yürütülen enerji ve yatırım iş birliklerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesinin ekonomik geleceğinde stratejik öneme sahip hidrokarbon aramalarına değinen Mahmud, Türkiye'nin Somali için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

. Mahmud'un Türkiye ile ilgili sözleri kısa sürede gündem olurken, iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğine yönelik verdiği mesajlar da dikkat çekti. İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın çok konuşulacak açıklamalarının detayları...

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA KİMİMİZ VAR Kİ" Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" ifadeleriyle yanıt verdi.

"Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmaları Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıyor." diyen Mahmud, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası ortaklarla yürütülen süreçte bazı hidrokarbon bloklarının tahsis edildiğini ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali merkezli Dawan TV'ye, ülkesinin anayasal süreci, güvenlik politikaları, dış ilişkiler ve hidrokarbon aramaları başta olmak üzere birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLASINI DA VEREBİLİRİZ" Mahmud ayrıca, yatırım yapamayan bazı şirketlerin sahalardan çekildiğini söyleyerek "Türkiye'ye 3 blok değil, yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz." dedi.

Mahmud, Somali'nin 12 hidrokarbon blokunu yatırımcılara açtığını aktararak, "Bunların yalnızca 3'ünü Türkiye'ye verdik, diğer 9'unu Batılı ülkelere verdik. 7 bloku alan bir şirket, kısa süre önce geldi ve yatırım yapma gücünün olmadığını söyleyerek kuyuları geri verdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülke açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmalarının Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"DIŞ POLİTİKA KARŞILIKLI ÇIKAR TEMELİNDE"

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, dış politikanın karşılıklı çıkar esasına dayandığını belirterek bazı işbirliklerinin bu çerçevede değerlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ABD ile ilişkilerin genel olarak iyi seviyede olduğunu, bazı siyasi tartışmaların ise iç dinamiklerden kaynaklandığını ifade ederek "İsrail konusunda mevcut yaklaşım politik ve insani gerekçelere dayanıyor. Şu aşamada resmi diplomatik ilişki kurulması gündemde değil." diye konuştu.

Son olarak Mahmud, Somali'nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümünün güçlü devlet kapasitesinin inşasından geçtiğinin altını çizerek, devlet güçlendikçe birçok meselenin doğal olarak çözüleceğini dile getirdi.