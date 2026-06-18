Dünyanın gözü 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi'ne çevrildi. Kuzey Amerika ve Avrupa'dan toplam 32 devlet ve hükümet başkanını ağırlamaya hazırlanan Türkiye, tarihi organizasyon için son hazırlıklarını tamamlıyor. A Haber muhabiri Şener Çetin'in aktardığı bilgilere göre başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Zirvede dünya liderleri için özel olarak hazırlanan limuzin versiyon Togg'lar da kullanılacak.

NATO'nun son yıllardaki en kritik zirvelerinden biri için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında Kuzey Amerika ve Avrupa'dan toplam 32 devlet ve hükümet başkanı Türkiye'de bir araya gelecek.

A Haber muhabiri Şener Çetin, zirvenin yalnızca NATO açısından değil, Türkiye'nin diplomatik gücü açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu tarihi zirve Türkiye'nin diplomasinin merkezi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKENTTE HAFTALAR ÖNCESİNDEN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ankara'da zirve hazırlıkları günler değil, haftalar öncesinden başladı.

Şener Çetin'in aktardığı bilgilere göre güvenlikten ulaşıma, konaklamadan protokol düzenlemelerine kadar birçok başlıkta yoğun çalışma yürütülüyor. Başkent genelindeki hazırlıkların artık son aşamaya geldiği belirtilirken, ilgili kurumlar zirve günlerine kadar çalışmalarını sürdürecek.

ANKARA'DA "KIRMIZI ALAN" UYGULAMASI

Tarihi zirve öncesinde Ankara'nın birçok noktası özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Özellikle Esenboğa Havalimanı ve çevresi kırmızı alan kapsamına alınırken, liderlerin kullanacağı güzergâhlarda da olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak.

Şener Çetin, başkentin dört bir yanında güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirterek birçok bölgenin kontrollü alan haline getirildiğini ifade etti.

TRUMP VE LİDERLER ETİMESGUT'TAN GİRİŞ YAPACAK

Zirvenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de liderlerin Ankara'ya geliş planları oldu.

Şener Çetin'in verdiği bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump ve bazı liderlerin Etimesgut Askeri Havalimanı'nı kullanması bekleniyor.

Yakın zamanda tamamen yenilenen havalimanı sayesinde liderlerin zirve programlarına hızlı ve güvenli şekilde ulaşmaları planlanıyor.

Etimesgut çevresinde de üst düzey güvenlik tedbirleri uygulanacak.

ULUS VE KIZILAY'DA GÜVENLİK ALARMI

Başkentin en yoğun noktaları olan Ulus ve Kızılay başta olmak üzere birçok bölgede olağanüstü tedbirler alınacak.

Zirve süresince belirli alanlarda gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

Şener Çetin, Ankara genelinde binlerce MOBESE kamerasının aktif şekilde kullanılacağını ve güvenlik güçlerinin anlık takip gerçekleştireceğini belirtti.

100 KRİTİK NOKTAYA ÖZEL GÖZCÜ KAMERALAR

Güvenlik planının en dikkat çeken unsurlarından biri de yüksek teknoloji destekli izleme sistemleri oldu.

Başkent genelinde yaklaşık 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirildi.

Bu sistemlerle birlikte zirve boyunca Ankara'nın birçok bölgesi anbean takip edilecek.

F-16'LAR GÖREVDE! "KUŞ UÇURULMAYACAK"

Zirve sırasında hava güvenliği de en üst seviyeye çıkarılacak.

Şener Çetin'in aktardığı bilgilere göre F-16 savaş uçakları görev yapacak ve hava savunma sistemleri aktif hale getirilecek.

Başkent semalarında oluşturulacak güvenlik kalkanıyla birlikte zirve günlerinde Ankara'da adeta "kuş uçurtulmayacak."

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

Tarihi zirvenin ekonomik ve lojistik etkileri de şimdiden hissedilmeye başladı.

Ankara'daki otellerde doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Lider heyetleri, güvenlik ekipleri, diplomatik temsilciler ve uluslararası medya kuruluşlarının Ankara'ya gelmeye başlamasıyla birlikte şehirde yoğunluk oluştu.

Şener Çetin, önümüzdeki günlerde bu yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

NATO'NUN KALBİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE ATACAK

Zirvenin en kritik adreslerinden biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Liderlerin önemli görüşmelerini burada gerçekleştirmesi beklenirken, NATO'nun geleceğini ilgilendiren birçok kritik kararın da Külliye'de yapılacak temaslar sırasında şekillenmesi öngörülüyor.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirvenin en önemli güvenlik bölgelerinden biri olacak.

LİMUZİN TOGG'LAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Zirvenin en dikkat çekici detaylarından biri de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg olacak.

Son günlerde Ankara sokaklarında görüntülenen özel tasarım Togg konvoyları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Şener Çetin'in verdiği bilgiye göre NATO Zirvesi kapsamında özel olarak hazırlanan limuzin versiyon Togg araçları devlet protokolü ve yabancı liderlerin kullanımına sunulacak.

Türkiye'nin teknoloji ve otomotiv alanındaki yerli üretim gücünü dünyaya gösterecek olan araçlar, zirvenin sembollerinden biri olmaya hazırlanıyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tarihi NATO Zirvesi için artık son hazırlıklar yapılıyor.

Güvenlikten ulaşıma, konaklamadan diplomatik organizasyonlara kadar tüm ayrıntıların titizlikle planlandığı Ankara'da gözler dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik tarihlere çevrilmiş durumda.

Başkent, hem NATO'nun geleceğini şekillendirecek kararların alınacağı zirveye hem de son yılların en büyük diplomatik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.