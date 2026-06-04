Valilikten NATO Zirvesi tedbirleri! Ankara’da 9 ilçede kamu personeline idari izin

Ankara, dünyanın gözünü çevireceği 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi adeta alarma geçti. Ankara Valiliği tarafından yayımlanan kritik genelgede, zirve sürecinin güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla başkentte geniş kapsamlı tedbirlerin devreye alındığı açıklandı. 9 ilçeyi kapsayan düzenleme kapsamında, kritik görevlerde bulunmayan kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Başkent Ankara, Temmuz ayında düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yoğun güvenlik ve koordinasyon sürecine girdi. Dünyanın dört bir yanından liderlerin katılması beklenen tarihi zirve öncesi Ankara Valiliği kritik bir genelge yayımladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor Valilik tarafından yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilirken, aynı zamanda zirve sürecinin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla personel düzenlemesine gidileceği ifade edildi.

Ankara Valiliği NATO Zirvesi tedbirlerini duyurdu! Kamu personeline idari izin (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) 9 İLÇEDE İDARİ İZİN UYGULAMASI

Yayımlanan resmi genelgeye göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan özel bir uygulama devreye alınacak. Karar kapsamında, NATO Zirvesi'nde doğrudan görevli olmayan personel ile zirve sürecini etkilemeyecek alanlarda çalışan kamu görevlileri 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak. KRİTİK HİZMETLER AKSAMAYACAK

Ankara Valiliği'nin yayımladığı genelgede, kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için kritik alanlarda görev yapan personelin görevine devam edeceği vurgulandı. Özellikle güvenlik, sağlık, ulaşım, acil müdahale, altyapı ve zirve koordinasyonunda görevli ekiplerin aktif şekilde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Kamu kurumlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak asgari personelin görev başında olacağı ifade edildi. KONSER VE EĞLENCE PROGRAMLARI YASAKLANDI

Bu kapsamda her türlü toplu etkinlik, konser ve eğlence programı tamamen yasaklandı.