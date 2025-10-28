İşte herkesin konuştuğu "TOGG Limuzin"! A Haber "özel tasarım" limuzini görüntüledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gurur günü olan Altay Tankı teslimat törenine, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak tasarlanmış "limuzin versiyonu" ile katılarak bir ilke daha imza attı. Tarihi anların ardından A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, herkesin merak ettiği o özel tasarım aracı ve detaylarını yerinden aktardı.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, aracın ilk kez bu törenle görücüye çıktığını belirterek, tasarımının bilinen T10X modeline benzemekle birlikte "limuzin tarzında" daha uzun olduğunu ve tesis içi özel seyahatler için tasarlandığını söyledi.

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altay Tankı'nın envantere giriş programına bu araçla gerçekleştirmişti. İlk kez görücüye çıkmıştı. İfade ettiğimiz gibi SUV'ye oldukça benziyor ancak onun birazcık daha uzunu. Aslında limuzin tarzı da diyebiliriz. Özellikle tesis içerisinde yapılacak bu tarz seyahatler için de kullanılabilir."