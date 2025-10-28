İşte herkesin konuştuğu "TOGG Limuzin"! A Haber "özel tasarım" limuzini görüntüledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altay Tankı teslimat törenine Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’un limuzin versiyonu ile katıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, aracın SUV benzeri tasarımının uzatılmış limuzin versiyonu olduğunu ve şimdilik tesis içi kullanım için tasarlandığını aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gurur günü olan Altay Tankı teslimat törenine, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak tasarlanmış "limuzin versiyonu" ile katılarak bir ilke daha imza attı. Tarihi anların ardından A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, herkesin merak ettiği o özel tasarım aracı ve detaylarını yerinden aktardı.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, aracın ilk kez bu törenle görücüye çıktığını belirterek, tasarımının bilinen T10X modeline benzemekle birlikte "limuzin tarzında" daha uzun olduğunu ve tesis içi özel seyahatler için tasarlandığını söyledi.
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altay Tankı'nın envantere giriş programına bu araçla gerçekleştirmişti. İlk kez görücüye çıkmıştı. İfade ettiğimiz gibi SUV'ye oldukça benziyor ancak onun birazcık daha uzunu. Aslında limuzin tarzı da diyebiliriz. Özellikle tesis içerisinde yapılacak bu tarz seyahatler için de kullanılabilir."
Hacıalioğlu, aracın iç tasarımının standart T10X modeliyle aynı olduğunu ancak onu asıl farklı kılanın limuzin yapısı olduğunu vurguladı. Aracın şu an için sadece tesis içi kullanım için düşünüldüğünü ancak ilerleyen dönemlerde farklı amaçlarla da kullanılabileceğinin sinyallerini verdi.
"Aracın içerisine şöyle bakmış olduğumuzda aslında TOGG aracının aynısı, SUV aracının aynısı olarak dikkat çekiyor. Ancak tabii onu farklı yapan limuzin tarzı olması. Şimdilik tesis içinde yapılacak seyahat ve ziyaretler, misafirler geldiği zaman işte bunlarla birlikte ifade ettiler ki tesisi dolaşmaya çalışacaklar."
Bu özel tasarımın, ilerleyen dönemlerde devlet protokolünde de kullanılabileceğine dikkat çeken Mert Hacıalioğlu, aracın sadece bir tesis aracı olmaktan çıkıp Türkiye'nin prestijini temsil eden bir makam aracına dönüşebileceğini ifade etti.
"Başkan Erdoğan da tesisleri bununla birlikte, bu TOGG'un limuzin versiyonu diyelim, belki ilerleyen dönemlerde, devlet başkanları için ya da protokol için, , daha sık göreceğimiz, kullanılabilecek bir araç olarak da dikkat çekiyor. Oldukça hoş, oldukça güzel bir tasarım olmuş aslında."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 EKİM MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak?
- Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyer yolculuğu
- 28 EKİM SALI YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var, ne zaman başlayacak?
- 29 Ekim’de kütüphaneler açık mı kapalı mı? Kütüphane çalışma saatleri
- 29 Ekim’de kuyumcular açık mı kapalı mı? 28 -29 Ekim döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu?
- Son haftaya girildi: Ehliyetiniz olsa dahi trafiğe çıkamayacaksınız! Sürücü belgesi nasıl yenilenir, cezası ne kadar?
- GS-TS DERBİ MAÇ TARİHİ | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
- Tanık ücretleri, gider avansı ve hakem tarifeleri tamamen değişti! İşte yeni ücret tarifesi
- Göç İdaresi Başkanlığı memur alımı başladı! 119 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? KPSS ve branş detayları
- Dünyanın en güçlü savaş uçaklarına sahip 10 ülkesi belli oldu! Türkiye’nin yeni sırası ve Eurofighter’ın dikkat çeken özellikleri
- Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son durum ne? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyon miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek?