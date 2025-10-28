İşte herkesin konuştuğu "TOGG Limuzin"! A Haber "özel tasarım" limuzini görüntüledi

28 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 28.10.2025 19:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altay Tankı teslimat törenine Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’un limuzin versiyonu ile katıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, aracın SUV benzeri tasarımının uzatılmış limuzin versiyonu olduğunu ve şimdilik tesis içi kullanım için tasarlandığını aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gurur günü olan Altay Tankı teslimat törenine, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak tasarlanmış "limuzin versiyonu" ile katılarak bir ilke daha imza attı. Tarihi anların ardından A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, herkesin merak ettiği o özel tasarım aracı ve detaylarını yerinden aktardı.

A HABER "ÖZEL TASARIM" TOGG LİMUZİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, aracın ilk kez bu törenle görücüye çıktığını belirterek, tasarımının bilinen T10X modeline benzemekle birlikte "limuzin tarzında" daha uzun olduğunu ve tesis içi özel seyahatler için tasarlandığını söyledi.

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altay Tankı'nın envantere giriş programına bu araçla gerçekleştirmişti. İlk kez görücüye çıkmıştı. İfade ettiğimiz gibi SUV'ye oldukça benziyor ancak onun birazcık daha uzunu. Aslında limuzin tarzı da diyebiliriz. Özellikle tesis içerisinde yapılacak bu tarz seyahatler için de kullanılabilir."

Hacıalioğlu, aracın iç tasarımının standart T10X modeliyle aynı olduğunu ancak onu asıl farklı kılanın limuzin yapısı olduğunu vurguladı. Aracın şu an için sadece tesis içi kullanım için düşünüldüğünü ancak ilerleyen dönemlerde farklı amaçlarla da kullanılabileceğinin sinyallerini verdi.

"Aracın içerisine şöyle bakmış olduğumuzda aslında TOGG aracının aynısı, SUV aracının aynısı olarak dikkat çekiyor. Ancak tabii onu farklı yapan limuzin tarzı olması. Şimdilik tesis içinde yapılacak seyahat ve ziyaretler, misafirler geldiği zaman işte bunlarla birlikte ifade ettiler ki tesisi dolaşmaya çalışacaklar."

Bu özel tasarımın, ilerleyen dönemlerde devlet protokolünde de kullanılabileceğine dikkat çeken Mert Hacıalioğlu, aracın sadece bir tesis aracı olmaktan çıkıp Türkiye'nin prestijini temsil eden bir makam aracına dönüşebileceğini ifade etti.

"Başkan Erdoğan da tesisleri bununla birlikte, bu TOGG'un limuzin versiyonu diyelim, belki ilerleyen dönemlerde, devlet başkanları için ya da protokol için, , daha sık göreceğimiz, kullanılabilecek bir araç olarak da dikkat çekiyor. Oldukça hoş, oldukça güzel bir tasarım olmuş aslında."

