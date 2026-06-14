Başkent Ankara'nın ulaşım ve havacılık kapasitesini artıracak Ankara Havalimanı projesinde sona gelindi. Etimesgut Havalimanı'nın kapsamlı şekilde modernize edilmesiyle hayata geçirilen proje uluslararası standartlara uygun altyapısı ve genişletilen kapasitesiyle yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Projenin zamanlamasına dikkat çeken Bal, "Bildiğiniz üzere 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi var ve zirve öncesinde 8 ay gibi kısa bir sürede proje tamamlandı" dedi.

Ankara'da büyük bir heyecanla beklenen açılış öncesinde sahadaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kübra Bal, "Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları projesi 15 Haziran Pazartesi günü yani yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen projenin Ankara'nın ulaşım ve hava trafiğine de katkı sağlayacağını belirten Bal, "Artık Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlanabilecek ve Esenboğa Havalimanı'nın yükü bir nevi olsun hafiflemiş olacak" dedi.

Havalimanının yeni dönemdeki rolünü anlatan Bal, "Ankara Havalimanı yalnızca bir askeri meydan olmaktan çıkarıldı. Uluslararası liderlerin de ağırlanabileceği modern bir havacılık merkezi haline getirildi" ifadelerine yer verdi.

Pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş ceplerinin inşa edildiğini belirten Bal, "160 bin metrekare büyüklüğündeki yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı" şeklinde konuştu.

Havalimanının teknik imkanlarındaki artışa değinen Kübra Bal, "Pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi" bilgisini paylaştı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla havalimanı geniş gövdeli uçakların iniş ve kalkış yapabileceği kapasiteye ulaştı.

ANKARA HAVALİMANI YARIN AÇILACAK

Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın "Ankara Havalimanı" ismi ve "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni yarın saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanındaki çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.