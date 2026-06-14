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NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'nın havacılık altyapısında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları projesi tamamlandı. NATO Zirvesi öncesinde rekor sürede bitirilen dev proje 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak 1

Başkent Ankara'nın ulaşım ve havacılık kapasitesini artıracak Ankara Havalimanı projesinde sona gelindi. Etimesgut Havalimanı'nın kapsamlı şekilde modernize edilmesiyle hayata geçirilen proje uluslararası standartlara uygun altyapısı ve genişletilen kapasitesiyle yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

DEV PROJEDE TARİHİ GÜN! ANKARA HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak 2

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ STRATEJİK AÇILIŞ

Ankara'da büyük bir heyecanla beklenen açılış öncesinde sahadaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kübra Bal, "Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları projesi 15 Haziran Pazartesi günü yani yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.

Projenin zamanlamasına dikkat çeken Bal, "Bildiğiniz üzere 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi var ve zirve öncesinde 8 ay gibi kısa bir sürede proje tamamlandı" dedi.

NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak 3

ULUSLARARASI HAVACILIK MERKEZİ OLACAK

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla havalimanı geniş gövdeli uçakların iniş ve kalkış yapabileceği kapasiteye ulaştı.

Havalimanının teknik imkanlarındaki artışa değinen Kübra Bal, "Pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi" bilgisini paylaştı.

Pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş ceplerinin inşa edildiğini belirten Bal, "160 bin metrekare büyüklüğündeki yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı" şeklinde konuştu.

Havalimanının yeni dönemdeki rolünü anlatan Bal, "Ankara Havalimanı yalnızca bir askeri meydan olmaktan çıkarıldı. Uluslararası liderlerin de ağırlanabileceği modern bir havacılık merkezi haline getirildi" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen projenin Ankara'nın ulaşım ve hava trafiğine de katkı sağlayacağını belirten Bal, "Artık Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlanabilecek ve Esenboğa Havalimanı'nın yükü bir nevi olsun hafiflemiş olacak" dedi.

NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak 4

ANKARA HAVALİMANI YARIN AÇILACAK

Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın "Ankara Havalimanı" ismi ve "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni yarın saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanındaki çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.

NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak 5

8 AYDA TAMAMLANAN DÖNÜŞÜM

Başkent Ankara'nın havacılık altyapısını güçlendirecek modernizasyon süreci yüksek koordinasyonla 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

Çalışmalar dahilinde daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bu geliştirme ile geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu.

Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.

NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak 6

ULUSLARARASI STANDARTLARDA MODERN ALTYAPI

Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilenirken, yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi.

Pist güvenliğini artırmak amacıyla Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına göre modernize edildi; tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı baştan sona yenilendi.

Ayrıca 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirilirken, bütün operasyonel birimler tek bir dijital ağ altında entegre edildi.

NATO Zirvesi öncesi rekor sürede tamamlandı! Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak 7

ŞEHİR TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK

Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi.

Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Söz konusu köprü 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen 40 metrelik geçit ile de güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı hedefleniyor.

Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla birlikte başkentin hava trafiğinin daha dengeli yönetilmesi, uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması ve şehir içi kara trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

Ahaber
A Haber
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