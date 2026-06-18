G7 Zirvesi'nde Trump'tan Sisi ve Modi'ye dikkat çeken sözler
ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi hakkında yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündem oldu. Trump, Sisi için "Aşık olduk" derken, Modi'yi ise "Melek gibi görünüyor ama aslında çok sert, tam bir katil" sözleriyle tanımladı.
Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri yine ABD Başkanı Donald Trump oldu. Zirve sırasında esprili bir şekilde kendisini "patron" olarak tanımlayan Trump, dünya liderleriyle ilişkilerine dair açıklamalarda da bulundu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, hem Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.
SİSİ İÇİN: "AŞIK OLDUK"
Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ilk kez 2016 başkanlık kampanyası sırasında tanıştığını anlattı.
O dönemi hatırlatan Trump, "Bir oteldeydi. Onunla tanıştım ve aşık olduk. Hem de derinden aşık olduk" ifadelerini kullandı.
Trump, daha önce birbirlerini tanımadıklarını belirterek, "Aramızda müthiş bir uyum vardı. Görüşmemiz o kadar iyi geçti ki planlanandan iki kat daha uzun kaldım" dedi.
ABD Başkanı ayrıca Sisi ile kişisel ilişkilerinin uzun yıllardır güçlü olduğunu belirterek, zirve kapsamında ticaret başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını söyledi.
GÜNDEMDE NİL NEHRİ DE VARDI
Trump, Mısır ile yapılacak görüşmelerde Nil Nehri'nin durumunun da gündeme geldiğini açıkladı.
ABD Başkanı, Etiyopya tarafından inşa edilen ve Afrika'nın en büyük hidroelektrik projesi olarak gösterilen yaklaşık 5 milyar dolarlık baraj nedeniyle Nil Nehri üzerinde yaşanan tartışmalara dikkat çekti.
Washington'un bu konuda gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.