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G7 Zirvesi'nde Trump'tan Sisi ve Modi'ye dikkat çeken sözler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
G7 Zirvesi'nde Trump'tan Sisi ve Modi'ye dikkat çeken sözler

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi hakkında yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündem oldu. Trump, Sisi için "Aşık olduk" derken, Modi'yi ise "Melek gibi görünüyor ama aslında çok sert, tam bir katil" sözleriyle tanımladı.

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri yine ABD Başkanı Donald Trump oldu. Zirve sırasında esprili bir şekilde kendisini "patron" olarak tanımlayan Trump, dünya liderleriyle ilişkilerine dair açıklamalarda da bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, hem Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi (REUTERS)

SİSİ İÇİN: "AŞIK OLDUK"

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ilk kez 2016 başkanlık kampanyası sırasında tanıştığını anlattı.

O dönemi hatırlatan Trump, "Bir oteldeydi. Onunla tanıştım ve aşık olduk. Hem de derinden aşık olduk" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce birbirlerini tanımadıklarını belirterek, "Aramızda müthiş bir uyum vardı. Görüşmemiz o kadar iyi geçti ki planlanandan iki kat daha uzun kaldım" dedi.

ABD Başkanı ayrıca Sisi ile kişisel ilişkilerinin uzun yıllardır güçlü olduğunu belirterek, zirve kapsamında ticaret başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi (REUTERS)

GÜNDEMDE NİL NEHRİ DE VARDI

Trump, Mısır ile yapılacak görüşmelerde Nil Nehri'nin durumunun da gündeme geldiğini açıkladı.

ABD Başkanı, Etiyopya tarafından inşa edilen ve Afrika'nın en büyük hidroelektrik projesi olarak gösterilen yaklaşık 5 milyar dolarlık baraj nedeniyle Nil Nehri üzerinde yaşanan tartışmalara dikkat çekti.

Washington'un bu konuda gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın elindeki morluk ve yara izleri dikkat çekiyor. (AFP)ABD Başkanı Donald Trump'ın elindeki morluk ve yara izleri dikkat çekiyor. (AFP)

MODİ'YE ÖVGÜ YAĞDIRDI: "TAM BİR KATİL"

Trump'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri de Hindistan Başbakanı Narendra Modi hakkında oldu.

Modi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Trump, "O dünyanın en yakışıklı adamı. Çok iyi görünüyor. Adeta bir melek gibi. Ama aslında çok sert biri, tam bir katil" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca zirve kapsamında Modi ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi (REUTERS)

"SALDIRIYA UĞRARSA YANINDA OLURUZ"

ABD Başkanı, Hindistan ile savunma ilişkilerine ilişkin soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, "Eğer saldırıya uğrarlarsa onlara yardım etmek için orada oluruz" dedi.

Modi'yi işaret ederek konuşmasını sürdüren Trump, "Birisi o adama saldırırsa biz orada oluruz. Ama yeni bir lider gelirse o konuda emin değilim" ifadelerini kullandı.

ABD-HİNDİSTAN TİCARET GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Trump, Washington ile Yeni Delhi arasında ticaret anlaşmaları üzerinde çalışmaların devam ettiğini de açıkladı.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten ABD Başkanı, görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)

ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞTÜ

G7 Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir araya gelen Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Trump, İran meselesinin kısa süre içinde geride kalacağını belirterek, diplomatik çabalarını Ukrayna savaşına yoğunlaştırmak istediğinin sinyalini verdi.

İRAN'A YENİ TEHDİT

Öte yandan Trump, İran ile üzerinde çalışılan mutabakatın henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Tahran yönetiminin anlaşma şartlarına uymaması halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini belirten Trump, "Eğer hoşuma gitmezse, eğer uslu durmazlarsa bombaları yeniden tepelerine yağdırırız" dedi.

G7 Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı için poz veriyor (AFP)G7 Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı için poz veriyor (AFP)

İran'ın yaklaşık 47 yıldır sorun çıkardığını savunan Trump, gerekmesi halinde yeniden güç kullanmaktan çekinmeyeceği mesajını verdi.

Trump'ın hem dünya liderlerine yönelik sıra dışı övgüleri hem de İran'a ilişkin sert açıklamaları, G7 Zirvesi'nin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

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