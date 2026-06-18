G7 Zirvesi'nde Trump'tan Sisi ve Modi'ye dikkat çeken sözler

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri yine ABD Başkanı Donald Trump oldu. Zirve sırasında esprili bir şekilde kendisini "patron" olarak tanımlayan Trump, dünya liderleriyle ilişkilerine dair açıklamalarda da bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, hem Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.