Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak! ABD'den ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne dair önemli açıklama yaptı. Trump'ın katılıp katılmayacağına dair Rubio "Trump NATO Zirvesi'ne katılacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne dair önemli açıklama yaptı. Trump'ın katılıp katılmayacağına dair Rubio "Trump NATO Zirvesi'ne katılacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" belirtti.

BAKAN FİDAN "TRUMP KATILMAYI PLANLIYOR" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor." yanıtını veren Fidan, Başkan

Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.

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