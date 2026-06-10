Katil Bibi'nin küstah açıklaması sonrası Trump'tan Erdoğan mesajı: "Çok güçlü bir lider"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda İsrail'e yönelik sert mesajlar verdi.

Katil İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarının artık Türkiye'nin milli güvenliğini de doğrudan etkilediğini belirten Erdoğan, Netanyahu hükümetinin izlediği politikaların yalnızca bölge için değil tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz politikalarının artık Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini vurguladı. Erdoğan, "İsrail, mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ ŞAM VE BEYRUT'TAN BAŞLAR"

Bölgedeki kardeş devletlerin yalnız olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız" sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını dünyaya ilan etti.

HAYAL PEŞİNDE KOŞANLARA SERT UYARI: CEVABIMIZ NET OLUR

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinden kurulmak istenen kirli oyunlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, siyonizmin taşeronluğunu yapan yapıları sert bir dille uyardı. Erdoğan, "İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, güya Doğu Akdeniz'de birtakım ham hayallerin peşine düşmüşler" şeklinde konuşurken, "Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" ifadeleriyle olası bir müdahaleye karşı en üst perdeden mesaj verdi.