Katil Bibi'nin küstah açıklaması sonrası Trump'tan Erdoğan mesajı: "Çok güçlü bir lider"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in saldırgan politikalarına karşı yaptığı "Kimse macera peşinde koşmasın" uyarısı, siyonist çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Köşeye sıkışan Netanyahu’nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği ifadeler Türkiye’de sert tepkilere neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’ın uluslararası siyasetteki etkisine dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İsrail cephesinden gelen çıkışların ardından yaptığı değerlendirmede Erdoğan için, "İnanılmaz bir lider" ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir mesaj verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda İsrail'e yönelik sert mesajlar verdi.
Katil İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarının artık Türkiye'nin milli güvenliğini de doğrudan etkilediğini belirten Erdoğan, Netanyahu hükümetinin izlediği politikaların yalnızca bölge için değil tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz politikalarının artık Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini vurguladı. Erdoğan, "İsrail, mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ ŞAM VE BEYRUT'TAN BAŞLAR"
Bölgedeki kardeş devletlerin yalnız olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız" sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını dünyaya ilan etti.
HAYAL PEŞİNDE KOŞANLARA SERT UYARI: CEVABIMIZ NET OLUR
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinden kurulmak istenen kirli oyunlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, siyonizmin taşeronluğunu yapan yapıları sert bir dille uyardı. Erdoğan, "İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, güya Doğu Akdeniz'de birtakım ham hayallerin peşine düşmüşler" şeklinde konuşurken, "Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" ifadeleriyle olası bir müdahaleye karşı en üst perdeden mesaj verdi.
NETANYAHU VE KATİLLER ŞEBEKESİNDEN KÜSTAH TEHDİTLER
Başkan Erdoğan'ın hakikati haykıran sözleri sonrası köşeye sıkışan katil Netanyahu ve kabinesi, sosyal medya üzerinden alçakça saldırılara girişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail Devleti ve IDF, Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran ve vekilleri aleyhine güçlü eylemlerini sürdürecektir" diyerek küstah bir paylaşımda bulundu.
Siyonist rejimin Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise haddini aşarak, "Eğer bize meydan okumaya cüret ederse, kaderi çökmekte olan İran rejiminden bile beter olacaktır" sözleriyle Başkan Erdoğan'ı tehdit etme cüretinde bulundu.
TRUMP: ERDOĞAN İNANILMAZ BİR LİDER
Siyonistlerin küstah açıklamaları Türkiye'de büyük tepki toplarken, ABD başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İsrailli bir muhabirin "İsrail ve Türkiye arasında bir çatışma çıkar mı?" sorusuna yanıt veren Trump, Başkan Erdoğan'a olan hayranlığını gizlemedi.
Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Kendisi inanılmaz bir lider ve güçlü bir kişilik. Her şeyin yolunda olup olmadığını kendisine sorarım. Ona saygı duyuyorum, iyi bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın dünya siyasetindeki güçlü liderliğini bir kez daha tescilledi.