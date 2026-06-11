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ABD Başkanı Trump açıkladı: Erdoğan'la görüşeceğim | Türkiye'nin arabuluculuk rolü: Süreçte harikaydı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump açıkladı: Erdoğan'la görüşeceğim | Türkiye'nin arabuluculuk rolü: Süreçte harikaydı

ABD Başkanı Trump, İran savaşına son verilmesinde arabuluculuk yapmada 'harika' bir rol oynadığını söylediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Trump "Katar, BAE, ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüm Erdoğan ile de görüşeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran savaşına son verilmesinde arabuluculuk yapmada 'harika' bir rol oynadığını söylediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

ABD BAŞKANI TRUMP AÇIKLADI: ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEĞİM

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuştu.

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"ERDOĞAN SÜREÇTE HARİKAYDI"

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideri ile görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan bu süreçte harikaydı." değerlendirmesini yaptı.

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İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." dedi.

Anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurgulayan Trump, "(Anlaşma) Yakında imzalanacak, belki bu hafta sonu." ifadesini kullandı.

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