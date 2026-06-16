G7 Liderler Zirvesi Fransa'da başladı

Fransa, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan G7 ülkelerinin liderleri, güne Ukrayna konulu üst düzey görüşmelerle başladı. Toplantılara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

G7 Liderler Zirvesi, salı günü Fransa'nın Evian kentinde başladı. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede, küresel meselelerin ele alınması beklenirken, özellikle İran, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler ön plana çıkıyor.

Zirve kapsamında ilerleyen saatlerde yapılacak görüşmelerde Orta Doğu'daki son gelişmelerin yanı sıra ekonomik büyüme ve yapay zeka konularının da ele alınması bekleniyor.

GÜNDEMDE ORTA DOĞU VE YAPAY ZEKA DA VAR

Toplantılarda ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği liderleri hazır bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü Fransa'ya gelerek liderlerle temaslarda bulunmaya başladı ve Ukrayna oturumunda yer aldı.

Kaynak: REUTERS

G7 DIŞINDAN LİDERLER DE KATILIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yanı sıra, G7 üyesi olmayan bazı ülkelerin liderleri de zirveye davet edildi.

Katılması beklenen isimler arasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Güney Kore, Kenya ve Mısır liderleri yer alıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Zirveye ayrıca Körfez ülkelerinden de üst düzey katılım bekleniyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da toplantılarda yer alması öngörülüyor.