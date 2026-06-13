Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar!

Gazetenin aktardığı bilgilere göre Netanyahu, kapalı kapılar ardında yapılan kabine toplantısında bakanlara Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

"ÖNCE ŞUNU SORDU: ÖLEN VAR MI?"

Yedioth Ahronoth'un haberine göre Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Netanyahu'ya ilk olarak "Sizin insanlardan herhangi biri öldü mü?" sorusunu yöneltti.

Netanyahu ise Trump'a, "Hayır. Ancak sadece insanlar öldürüldüğünde karşılık verdiğimiz bir denklemi kabul etmiyorum. İsrail topraklarına saldırırlarsa karşılık veririm" yanıtını verdiğini aktardı.