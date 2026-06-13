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Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail basınında yer alan dikkat çekici bir haber, ABD Başkanı Donald Trump ile katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran gerilimi sırasında yaşanan görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi. Yedioth Ahronoth'un haberine göre Trump, İran'ın füze saldırılarının ardından Netanyahu'ya daha kontrollü hareket etmesi yönünde baskı yaptı.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 1

Gazetenin aktardığı bilgilere göre Netanyahu, kapalı kapılar ardında yapılan kabine toplantısında bakanlara Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 2

"ÖNCE ŞUNU SORDU: ÖLEN VAR MI?"

Yedioth Ahronoth'un haberine göre Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Netanyahu'ya ilk olarak "Sizin insanlardan herhangi biri öldü mü?" sorusunu yöneltti.

Netanyahu ise Trump'a, "Hayır. Ancak sadece insanlar öldürüldüğünde karşılık verdiğimiz bir denklemi kabul etmiyorum. İsrail topraklarına saldırırlarsa karşılık veririm" yanıtını verdiğini aktardı.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 3

Bu diyalog, Washington ile Tel Aviv arasında son dönemde yaşanan gerilimin en somut göstergelerinden sadece biri olarak değerlendiriliyor.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 4

TRUMP DİPLOMASİYİ, KATİL SAVAŞI SAVUNUYOR

Habere göre Trump yönetimi İran ile kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için diplomatik kanalları zorlamaya devam ederken katil Netanyahu'nun daha sert bir çizgiyi savunduğu görülüyor.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 5

Netanyahu'nun kabine toplantısında yaptığı değerlendirmede, Trump'ın İran ile anlaşma yapma arzusunu anladığını söylediği ancak böyle bir anlaşmanın başarıya ulaşacağına inanmadığını ifade ettiği belirtildi.

Bu açıklamalar, Washington ile Tel Aviv arasında İran konusunda stratejik yaklaşım farklılıklarının sürdüğüne işaret ediyor.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 6

"AMERİKALILARA TABİ DEĞİLİZ"

Yedioth Ahronoth'un haberine göre Netanyahu, İsrail'in ABD'ye bağımlı hale geldiği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Kabine toplantısında konuşan Netanyahu'nun, "Biz Amerikalılara tabi değiliz, onların müttefikiyiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 7

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN İRAN MESAJI

Haberde yer alan bir diğer dikkat çekici bölüm ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in değerlendirmeleri oldu.

Kabine toplantısında konuşan Zamir'in, İsrail'in İran'a karşı tek başına da harekât düzenleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylediği aktarıldı.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 8

Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre Zamir, "İran'ı daha sert vurabilirdik. İran'a karşı yoğun bir harekâtı tek başımıza sürdürebiliriz ancak bunu ortağımızla birlikte yapmayı tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

Aynı toplantıda ABD ile askeri iş birliğinin korunmasının İsrail açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar! 9

HİZBULLAH DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda Hizbullah'ın mevcut durumu da ele alındı.

İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Şlomi Binder'in, İran ile Hizbullah arasındaki ilişkinin değiştiğini savunduğu belirtildi.

Binder'in, "Hizbullah İran'ı korumak için değil, İran Hizbullah'ı korumak için hareket ediyor" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

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