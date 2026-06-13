Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntılarını İsrail basını yazdı: Şok itiraflar!
İsrail basınında yer alan dikkat çekici bir haber, ABD Başkanı Donald Trump ile katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran gerilimi sırasında yaşanan görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi. Yedioth Ahronoth'un haberine göre Trump, İran'ın füze saldırılarının ardından Netanyahu'ya daha kontrollü hareket etmesi yönünde baskı yaptı.
Gazetenin aktardığı bilgilere göre Netanyahu, kapalı kapılar ardında yapılan kabine toplantısında bakanlara Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.
"ÖNCE ŞUNU SORDU: ÖLEN VAR MI?"
Yedioth Ahronoth'un haberine göre Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Netanyahu'ya ilk olarak "Sizin insanlardan herhangi biri öldü mü?" sorusunu yöneltti.
Netanyahu ise Trump'a, "Hayır. Ancak sadece insanlar öldürüldüğünde karşılık verdiğimiz bir denklemi kabul etmiyorum. İsrail topraklarına saldırırlarsa karşılık veririm" yanıtını verdiğini aktardı.
Bu diyalog, Washington ile Tel Aviv arasında son dönemde yaşanan gerilimin en somut göstergelerinden sadece biri olarak değerlendiriliyor.
TRUMP DİPLOMASİYİ, KATİL SAVAŞI SAVUNUYOR
Habere göre Trump yönetimi İran ile kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için diplomatik kanalları zorlamaya devam ederken katil Netanyahu'nun daha sert bir çizgiyi savunduğu görülüyor.
Netanyahu'nun kabine toplantısında yaptığı değerlendirmede, Trump'ın İran ile anlaşma yapma arzusunu anladığını söylediği ancak böyle bir anlaşmanın başarıya ulaşacağına inanmadığını ifade ettiği belirtildi.
Bu açıklamalar, Washington ile Tel Aviv arasında İran konusunda stratejik yaklaşım farklılıklarının sürdüğüne işaret ediyor.