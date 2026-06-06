Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti

Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisi ve donanması Ege'de dengeleri değiştirirken, Yunanistan'ın Türkiye'yi "gerilimi artırmakla" suçlayan söylemleri yeniden tartışma yarattı. Silahsız statüdeki adaların silahlandırılması, uluslararası anlaşmalar ve Mavi Vatan hazırlıkları "Editör Masası"nda masaya yatırıldı.

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla donatılan savunma sanayisi ve güçlenen donanmasıyla Ege'de dengeleri değiştirirken, haksız iddialarını sürdüren Yunanistan'ın "saldırganlık" iftiralarının arkasındaki kirli oyun gün yüzüne çıkıyor. Atina'nın uluslararası hukuku hiçe sayan adımları ve Türkiye'nin Mavi Vatan'daki sarsılmaz kararlılığı, A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı "Editör Masası" programında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ GÜCÜ YUNANİSTAN'I PANİĞE SEVK ETTİ ATİNA'DAN ÇATLAK SESLER: PARANOYAK SÖYLEMLERİN PENÇESİNDE Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak adına attığı her adım, komşuda büyük bir yankı uyandırıyor. Donanmasını güçlendiren ve kendi füzelerini geliştiren Ankara'nın bu hamleleri karşısında Atina yönetimi, "Türkiye Ege'de gerilimi tırmandırıyor" algısını dünyaya servis etmeye çalışıyor.

Alp Miraç Dilek, "Hem Atina hem de Yunan basınında Ankara şöyle bir hamle yaptı, Ankara Ege'de gerilimi böyle tırmandırdı gibi haberler görüyoruz" ifadelerini kullanarak, Yunanistan'ın oluşturmaya çalıştığı huzursuzluk algısına dikkat çekti. Dilek, komşunun içinde bulunduğu durumu, "Peki komşumuz iyi mi? Yoksa sadece paranoyaklaşan söylemlerin pençesinde mi?" sözleriyle sorguladı.