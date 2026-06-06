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Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti

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Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti

Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisi ve donanması Ege'de dengeleri değiştirirken, Yunanistan'ın Türkiye'yi "gerilimi artırmakla" suçlayan söylemleri yeniden tartışma yarattı. Silahsız statüdeki adaların silahlandırılması, uluslararası anlaşmalar ve Mavi Vatan hazırlıkları "Editör Masası"nda masaya yatırıldı.

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla donatılan savunma sanayisi ve güçlenen donanmasıyla Ege'de dengeleri değiştirirken, haksız iddialarını sürdüren Yunanistan'ın "saldırganlık" iftiralarının arkasındaki kirli oyun gün yüzüne çıkıyor. Atina'nın uluslararası hukuku hiçe sayan adımları ve Türkiye'nin Mavi Vatan'daki sarsılmaz kararlılığı, A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı "Editör Masası" programında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ GÜCÜ YUNANİSTAN'I PANİĞE SEVK ETTİ

ATİNA'DAN ÇATLAK SESLER: PARANOYAK SÖYLEMLERİN PENÇESİNDE

Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak adına attığı her adım, komşuda büyük bir yankı uyandırıyor. Donanmasını güçlendiren ve kendi füzelerini geliştiren Ankara'nın bu hamleleri karşısında Atina yönetimi, "Türkiye Ege'de gerilimi tırmandırıyor" algısını dünyaya servis etmeye çalışıyor.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 1

Alp Miraç Dilek, "Hem Atina hem de Yunan basınında Ankara şöyle bir hamle yaptı, Ankara Ege'de gerilimi böyle tırmandırdı gibi haberler görüyoruz" ifadelerini kullanarak, Yunanistan'ın oluşturmaya çalıştığı huzursuzluk algısına dikkat çekti. Dilek, komşunun içinde bulunduğu durumu, "Peki komşumuz iyi mi? Yoksa sadece paranoyaklaşan söylemlerin pençesinde mi?" sözleriyle sorguladı.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 2

LOZAN VE PARİS ANLAŞMALARINI HİÇE SAYDILAR

Türkiye'nin hamlelerini bir "işgal tehlikesi" gibi pazarlayan Yunanistan, bu süreçte uluslararası hukuku da çiğnemekten geri durmuyor. 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları'na göre silahlandırılması yasak olan adaları cephaneliğe çeviren Atina, bu açık ihlali savunmaya devam ediyor. Alp Miraç Dilek, Yunanistan'ın bu hukuksuz tavrını, "Üstelik 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarına göre yasak olmasına rağmen adaları da silahlandırmaya başladı. Yunanistan bunun tabii ki ihlal olmadığını savunuyor" sözleriyle aktardı.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 3

HAYALİ DENKLEMLER VE KİRLİ İTTİFAKLAR

Silahlanma yarışında vites artıran Atina, arkasına aldığı güçlerle Türkiye'ye karşı cephe oluşturma gayretinde. ABD ile peş peşe askeri anlaşmalar imzalayan ve Dedeağaç gibi kritik noktaları Amerikan askerlerine açan Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş gemileri ve İsrail ile derinleştirdiği iş birliğiyle bölgede yapay bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyor.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 4

Alp Miraç Dilek, "Atina bir silahlanma yarışına da girdi, ABD ile peş peşe askeri anlaşmalar yaptı. Ayrıca ülkesinin kapılarını da Rusya-Ukrayna savaşı bahanesiyle ABD askerlerine açtı" ifadelerini kullandı. Dilek ayrıca, Yunanistan'ın bu sinsi propagandasını "Avrupa sınırları" maskesi altında meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 5

MAVİ VATAN YASASI YOLDA: HAK VE ADALET MÜCADELESİ

Yunanistan'ın birkaç küçük ada üzerinden Anadolu kıyılarını denize kapatma hayali, Türkiye'nin hakkaniyet odaklı duruşuyla duvara tosluyor. Ankara, tarihsel gerçekliklere ve uluslararası hukuka dayanarak müzakere masasını işaret ederken, Atina çözümsüzlüğü körüklüyor.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 6

Alp Miraç Dilek, Türkiye'nin egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığını, "Türkiye'nin yaptığı ise yalnızca Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türk halkına kalan egemenlik hakkını korumak" sözleriyle vurguladı.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 7

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını resmileştirecek tarihi bir hamlenin de yolda olduğunu müjdeleyen Dilek, "Türkiye'nin bir Mavi Vatan yasası hazırlığında olduğunu söylemeliyiz. Yasa ile birlikte Adalar Denizi'nde egemenlik ilan etmeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu hamlenin bir saldırganlık değil, adaletin tecellisi olduğunu belirten Dilek, Türkiye'nin başkasının toprağında gözü olmadığını, sadece kendi egemenlik haklarını savunduğunu dile getirdi.

Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti - 8
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