Ege'de Atina'nın sinsi planı deşifre oldu: Türkiye'nin yerli ve milli gücü Yunanistan'ı paniğe sevk etti
Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisi ve donanması Ege'de dengeleri değiştirirken, Yunanistan'ın Türkiye'yi "gerilimi artırmakla" suçlayan söylemleri yeniden tartışma yarattı. Silahsız statüdeki adaların silahlandırılması, uluslararası anlaşmalar ve Mavi Vatan hazırlıkları "Editör Masası"nda masaya yatırıldı.
Türkiye, yerli ve milli imkanlarla donatılan savunma sanayisi ve güçlenen donanmasıyla Ege'de dengeleri değiştirirken, haksız iddialarını sürdüren Yunanistan'ın "saldırganlık" iftiralarının arkasındaki kirli oyun gün yüzüne çıkıyor. Atina'nın uluslararası hukuku hiçe sayan adımları ve Türkiye'nin Mavi Vatan'daki sarsılmaz kararlılığı, A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı "Editör Masası" programında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.
ATİNA'DAN ÇATLAK SESLER: PARANOYAK SÖYLEMLERİN PENÇESİNDE
Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak adına attığı her adım, komşuda büyük bir yankı uyandırıyor. Donanmasını güçlendiren ve kendi füzelerini geliştiren Ankara'nın bu hamleleri karşısında Atina yönetimi, "Türkiye Ege'de gerilimi tırmandırıyor" algısını dünyaya servis etmeye çalışıyor.
Alp Miraç Dilek, "Hem Atina hem de Yunan basınında Ankara şöyle bir hamle yaptı, Ankara Ege'de gerilimi böyle tırmandırdı gibi haberler görüyoruz" ifadelerini kullanarak, Yunanistan'ın oluşturmaya çalıştığı huzursuzluk algısına dikkat çekti. Dilek, komşunun içinde bulunduğu durumu, "Peki komşumuz iyi mi? Yoksa sadece paranoyaklaşan söylemlerin pençesinde mi?" sözleriyle sorguladı.
LOZAN VE PARİS ANLAŞMALARINI HİÇE SAYDILAR
Türkiye'nin hamlelerini bir "işgal tehlikesi" gibi pazarlayan Yunanistan, bu süreçte uluslararası hukuku da çiğnemekten geri durmuyor. 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları'na göre silahlandırılması yasak olan adaları cephaneliğe çeviren Atina, bu açık ihlali savunmaya devam ediyor. Alp Miraç Dilek, Yunanistan'ın bu hukuksuz tavrını, "Üstelik 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarına göre yasak olmasına rağmen adaları da silahlandırmaya başladı. Yunanistan bunun tabii ki ihlal olmadığını savunuyor" sözleriyle aktardı.