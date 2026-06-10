Moskova'da esrarengiz suikast! Rus general bombalı saldırıda öldürüldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen bombalı saldırı, savaşın cephe hattının ötesine taşındığını bir kez daha gözler önüne serdi. Moskova bölgesinde park halindeki bir otomobilin infilak etmesi sonucu bir Rus general hayatını kaybederken, saldırının arkasında Ukrayna istihbaratının olabileceği yönündeki iddialar gündeme oturdu.

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in Moskova'dan aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz Rus makamları tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak Rus sosyal medya hesapları ve bazı kaynaklar, ölen kişinin Ukrayna savaşında lojistik faaliyetleri koordine ettiği belirtilen Korgeneral Damir Davıdov olduğunu öne sürüyor. MOSKOVA'DA BOMBALI SUİKAST! ARKASINDA UKRAYNA MI VAR? PARK HALİNDEKİ ARAÇ HAREKET EDER ETMEZ PATLADI Olay, Moskova bölgesine bağlı Balaşiha kentinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre park halinde bulunan BMW marka araç hareket etmeye başladıktan kısa süre sonra büyük bir patlamayla havaya uçtu. Patlamada aracın sürücüsü olan 63 yaşındaki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Foto: AFP SORUŞTURMA SÜRÜYOR Rusya Soruşturma Komitesi, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu. Ancak soruşturmanın "terör saldırısı" mı yoksa "kasten öldürme" suçlaması kapsamında mı yürütüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar ise saldırının yöntemi ve hedef seçimi nedeniyle Ukrayna istihbarat servislerinin geçmişteki operasyonlarıyla benzerlik taşıdığı görüşünde. AYNI BÖLGEDE İKİNCİ GENERAL SUİKASTI Patlamanın meydana geldiği bölge, üst düzey Rus askeri yetkililerinin yaşadığı yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yaklaşık bir yıl önce aynı bölgede benzer bir saldırının yaşanmış olması. O dönem meydana gelen bombalı saldırıda Rusya Genelkurmay Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmişti.