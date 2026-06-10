İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin İran'ın güneyindeki hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından bölge genelindeki 21 Amerikan askeri hedefini vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi, Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü ile Kuveyt'teki Ali El Salem Üssü'nün hedef alındığını öne sürerken, Ürdün ordusu İran tarafından fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler, İran-ABD geriliminin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları, İran'ın bölgesel misillemeleri, İsrail ile karşılıklı saldırılar ve Lübnan cephesindeki hareketlilik, Orta Doğu'daki çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskini artırıyor.

SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?

ABD CEPHESİ: ABD, bir Apache taarruz helikopterinin düşmesinden İran'ı sorumlu tuttu. Bunun ardından ABD savaş uçakları İran'ın güneyinde hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve komuta unsurlarını hedef alan saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonların "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

İRAN CEPHESİ: İran Devrim Muhafızları, bölgedeki 21 ABD askeri hedefini vurduklarını duyurdu. Tahran, Ürdün'deki El-Azrak Üssü'nde bulunan F-35 hangarları ve komuta merkezlerinin hedef alındığını öne sürdü. Kuveyt'teki Ali El Salem Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı. İran ayrıca Buşehr üzerinde bir ABD MQ-9 insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Hiçbir saldırı cevapsız bırakılmayacak. ABD güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmeli" mesajı verdi.

İSRAİL CEPHESİ: İran ile İsrail arasında ateşkes sonrasında yeniden karşılıklı saldırılar yaşandı. İran devlet medyası, İsrail saldırılarında hava savunma birliklerinden en az iki personelin öldüğünü duyurdu. İsrail'in İran hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi. Taraflar arasındaki gerilim, kırılgan ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

LÜBNAN CEPHESİ: İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonları yoğunluğunu koruyor. İran destekli Hizbullah, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına destek veren açıklamalar yaptı. Lübnan hükümeti ile Hizbullah arasındaki silahsızlanma tartışmaları sürüyor. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolphe Haykal, Pakistan'da İran-ABD görüşmelerinde rol oynayan üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu.

İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR