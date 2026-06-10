CANLI | İran'dan bölge çapında misilleme: 21 ABD hedefini vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin İran'ın güneyindeki hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından bölge genelindeki 21 Amerikan askeri hedefini vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi, Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü ile Kuveyt'teki Ali El Salem Üssü'nün hedef alındığını öne sürerken, Ürdün ordusu İran tarafından fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son 24 saatte yaşanan gelişmeler, İran-ABD geriliminin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları, İran'ın bölgesel misillemeleri, İsrail ile karşılıklı saldırılar ve Lübnan cephesindeki hareketlilik, Orta Doğu'daki çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskini artırıyor.
SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?
ABD CEPHESİ: ABD, bir Apache taarruz helikopterinin düşmesinden İran'ı sorumlu tuttu. Bunun ardından ABD savaş uçakları İran'ın güneyinde hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve komuta unsurlarını hedef alan saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonların "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
İRAN CEPHESİ: İran Devrim Muhafızları, bölgedeki 21 ABD askeri hedefini vurduklarını duyurdu. Tahran, Ürdün'deki El-Azrak Üssü'nde bulunan F-35 hangarları ve komuta merkezlerinin hedef alındığını öne sürdü. Kuveyt'teki Ali El Salem Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı. İran ayrıca Buşehr üzerinde bir ABD MQ-9 insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Hiçbir saldırı cevapsız bırakılmayacak. ABD güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmeli" mesajı verdi.
İSRAİL CEPHESİ: İran ile İsrail arasında ateşkes sonrasında yeniden karşılıklı saldırılar yaşandı. İran devlet medyası, İsrail saldırılarında hava savunma birliklerinden en az iki personelin öldüğünü duyurdu. İsrail'in İran hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi. Taraflar arasındaki gerilim, kırılgan ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.
LÜBNAN CEPHESİ: İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonları yoğunluğunu koruyor. İran destekli Hizbullah, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına destek veren açıklamalar yaptı. Lübnan hükümeti ile Hizbullah arasındaki silahsızlanma tartışmaları sürüyor. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolphe Haykal, Pakistan'da İran-ABD görüşmelerinde rol oynayan üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
UKMTO: KÜÇÜK TEKNE İLE YÜK GEMİSİNİN SİLAHLI GÜVENLİK EKİBİ ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), bir yük gemisine yaklaşan küçük bir tekne ile gemide görev yapan silahlı güvenlik ekibi arasında karşılıklı ateş açıldığını duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan açıklamada, yaşanan çatışmanın ardından küçük teknenin bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Olayın ardından geminin seyrine devam ettiği ifade edilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: "BAHREYN'DEKİ ABD 5. FİLOSU'NU İHA SALDIRILARIYLA HEDEF ALDIK"
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere yönelik son saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.
ABD'nin bir askeri helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldüğü iddiasıyla İran'a misilleme saldırıları düzenlemesi, bölgedeki gerginliği artırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyini hedef alan son saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun İHA saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.
ABD'nin saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın daha şiddetli bir karşılık vereceği uyarısında bulunularak, "Savaş çığırtkanı ABD rejimi, bu sabah erken saatlerde temelsiz bahanelerle Cask, Sirik ve Keşm adasındaki bazı noktalara saldırmış; Sirik'teki bir telekomünikasyon kulesine zarar vermiş ve şehirdeki iki su tankını imha etmiştir" ifadelerine yer verildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ülkenin yeni saldırıların hedefi olduğunu doğrulayarak birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.
ABD, İRAN'A MİSİLLEME SALDIRILARI YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD askeri helikopterinin İran tarafından vurulduğunu açıklamasının ardından, Washington yönetimi Tahran'a misilleme yapmıştı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik öz savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.
İRAN YÖNETİMİ SALDIRILARIN YANITSIZ KALMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, ABD'nin son saldırılarına sert tepki göstererek, "ABD, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu. ABD'yi uyaran Arakçi, "Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
A HABER İSLAMABAD'TA: ABD-İRAN ANLAŞMASI KASIMA MI KALDI?
ABD ile İran arasında yaşanan son askeri gerilimin ardından gözler yeniden diplomatik sürece çevrildi. A Haber'e konuşan muhabir Fakur Rahman, Pakistanlı yetkililerin barış umutlarını koruduğunu ancak nihai anlaşmanın ABD'deki kasım ayındaki ara seçimlere kadar ertelenebileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu aktardı.
İslamabad'dan son durumu paylaşan Rahman, Pakistan'ın iki taraf arasında yürütülen arabuluculuk çabalarının sürdüğünü belirterek, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin zaman zaman karşılıklı saldırılar nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. Pakistanlı kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump bir anlaşmaya varılmasını istese de Hürmüz Boğazı'nın durumu, yaptırımlar ve İran'a yönelik abluka gibi temel başlıklarda uzlaşma sağlanamadığı için müzakerelerin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.