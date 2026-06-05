Çin Devlet Başkanı Şi 8-9 Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, gelecek hafta Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi'nin, Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi (WPK) Genel Sekreteri Kim Jong-un'un davetiyle 8-9 Haziran tarihlerinde ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Şi'nin, ziyarette mevkidaşı Kim ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.
Çin ve Kuzey Kore; Vietnam, Laos ve Küba ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.
TRUMP VE PUTİN'İN ÇİN ZİYARETLERİNİN ARDINDAN GELDİ
Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.
ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.
Trump'ın ziyaretinde ABD ve Çin liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını belirtmiş, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayımladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.