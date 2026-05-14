ABD istihbarat raporu: Çin, İran savaşı nedeniyle stratejik avantaj kazanıyor

PEKİN'DEN "YASA DIŞI SAVAŞ" PROPAGANDASI İDDİASI

Raporda Çin'in, savaş karşıtı eleştirileri kendi kamu diplomasisinde kullandığı ve çatışmayı "yasa dışı" olarak nitelendirdiği belirtildi. Çin'in uzun süredir ABD'nin "kurallara dayalı uluslararası düzenin sorumlu koruyucusu" imajını zayıflatmaya çalıştığı ve İran savaşını Washington'un askeri müdahalelerdeki pervasız yaklaşımının bir örneği olarak gördüğü ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel güç dengesinin ABD dışında başka bir ülke lehine değiştiği yönündeki iddialar temelden yanlıştır" dedi.