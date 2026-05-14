ABD istihbarat raporu: Çin, İran savaşı nedeniyle stratejik avantaj kazanıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti sürerken Amerikan istihbaratının hazırladığı gizli analiz dikkat çekti. Rapora göre Çin, İran savaşını askeri, ekonomik, diplomatik ve stratejik alanlarda ABD'ye karşı avantaj elde etmek için kullanıyor. Pentagon'da alarm yaratan değerlendirmede, savaşın Washington'un küresel konumunu zayıflatırken Pekin'in elini güçlendirdiği vurgulandı.
Washington Post'un aktardığına göre ABD istihbaratı tarafından hazırlanan gizli bir analiz, Çin'in İran savaşını kullanarak askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer alanlarda ABD'ye karşı avantajını en üst seviyeye çıkardığını ortaya koydu. Raporu okuyan iki ABD'li yetkili, değerlendirmede Pekin yönetiminin savaş sürecinden stratejik kazanç sağladığının belirtildiğini aktardı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre değerlendirme, bu hafta ABD Genelkurmay Başkanlığı Başkanı Orgeneral Dan Caine için hazırlandı.
Raporda yer alan bulguların, Başkan Donald Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yüksek riskli görüşmelere başladığı sırada Pentagon'da endişe yarattığı belirtildi.
RAPORDA "DIME" FORMÜLÜ KULLANILDI
ABD Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporda, Çin'in İran savaşına verdiği tepki "DIME" olarak bilinen bir analiz yöntemiyle incelendi. Bu yöntemde devlet gücünün dört temel unsuru olan diplomatik, bilgilendirme, askeri ve ekonomik araçlar değerlendirildi.
ABD'li yetkililer, daha önce kamuoyuna yansımayan bu değerlendirme hakkında isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuştu.
"ÇİN, KÖRFEZ ÜLKELERİNE SİLAH SATTI"
Rapora göre ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran savaşını başlatmasının ardından Çin, İran'ın füze ve dron saldırıları karşısında askeri üslerini ve petrol altyapılarını korumakta zorlanan ABD'nin Körfez'deki müttefiklerine silah sattı.
Raporda ayrıca, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte enerji sıkıntısı yaşayan ülkelere de Çin'in destek verdiği ifade edildi. Pekin yönetiminin bu süreçte dünya genelinde enerji ihtiyacını karşılamakta zorlanan ülkelere yardım ettiği belirtildi.
"İRAN SAVAŞI ABD'NİN MÜHİMMAT STOĞUNU ERİTTİ"
İstihbarat raporunda İran savaşının, Tayvan konusunda Çin ile yaşanabilecek olası bir gerilimde kritik öneme sahip olacak ABD mühimmat stoklarını ciddi şekilde tükettiği kaydedildi.
Raporda, Orta Doğu'daki çatışmalarda ABD askeri ekipmanlarının zarar görmesinin veya yok edilmesinin, Çin'e ABD'nin savaş yöntemlerini gözlemleme ve gelecekteki operasyonlarını buna göre planlama fırsatı verdiği ifade edildi.