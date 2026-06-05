CANLI | Hizbullah'tan İsrail birliklerine peş peşe saldırılar!
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanıyor. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Beaufort Kalesi çevresinde konuşlanan İsrail birlikleri ve askeri araçlarını hassas güdümlü füze ve topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı. İsrail işgal güçleri Lübnan'daki operasyonlarını sürdürürken, taraflar arasında bu hafta uzatılan kırılgan ateşkes sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi. Bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı aktarıyoruz.
Orta Doğu'da sular durulmak bilmiyor, Bölgeden son yaşananların cephe cephe özeti şöyle;
ABD CEPHESİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna ulaşmak için Tahran'la bir anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Buna karşın Trump, İran ile diplomatik temas kapısını tamamen kapatmadı ve olası bir anlaşma halinde İran tarafıyla görüşebileceğini belirtti. Washington yönetimi, bir yandan İran üzerindeki baskıyı sürdürürken diğer yandan Lübnan-İsrail hattındaki ateşkes görüşmelerine arabuluculuk etmeye devam ediyor.
İRAN CEPHESİ
İran liderinin üst düzey askeri danışmanı Muhsin Rızai, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik tehditlerinin ardından füzelerin ateşlenmeye hazır hale getirildiğini açıkladı. İran yönetimi, Hizbullah'a desteğinin sürdüğünü vurgularken, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini talep ediyor. Tahran ayrıca dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını isteyerek müzakerelerde güven ortamı oluşturulması çağrısında bulundu.
İSRAİL CEPHESİ
İsrail işgal güçleri Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdürürken, son çatışmalarda bir tank komutanının daha öldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, işgal güçlerinin hem hava saldırılarına hem de kara harekâtına devam edeceğini açıkladı. Tel Aviv yönetimi, Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'da operasyon düzenleme serbestisine sahip olduğunu savunurken, kuzey İsrail'de güvenlik alarmı yüksek seviyede tutuluyor.
LÜBNAN / HİZBULLAH CEPHESİ
Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD arabuluculuğunda duyurulan şartlı ateşkesi reddederek kapsamlı bir ateşkes ve İsrail'in tamamen geri çekilmesini istedi. Örgüt, Beaufort Kalesi çevresi başta olmak üzere İsrail birliklerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Lübnan'da İsrail hava saldırıları sürerken, Hizbullah yönetimi köylerinin hedef alınmaya devam etmesi halinde kuzey İsrail'in de güvende olmayacağı uyarısında bulundu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
HİZBULLAH: BEAUFORT KALESİ YAKININDAKİ İSRAİL BİRLİKLERİNE ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLEDİK
Hizbullah, cuma günü yaptığı açıklamada, güney Lübnan'daki Beaufort Kalesi yakınlarında bulunan İsrail işgal güçlerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini, bunlar arasında "hassas güdümlü füze" saldırısının da bulunduğunu duyurdu.
Lübnanlı grup, ayrı ayrı yayımladığı açıklamalarda, tarihi kalenin yakınında konuşlanan İsrail askerleri ve askeri araçlarının hassas güdümlü füze ile hedef alındığını, ayrıca bölgeye üç ayrı dalga halinde topçu atışı yapıldığını bildirdi.
İŞGALCİLERDEN YOĞUN DUMAN ALTINDA TAHLİYE
Hizbullah ayrıca, Ghandouriyeh kasabasının doğusunda ilerlemeye çalışan bir İsrail birliğine karşı patlayıcı düzeneklerin infilak ettirildiğini ve bunun sonucunda doğrulanmış kayıplar verildiğini öne sürdü.
Açıklamada, İsrail güçlerinin daha sonra yoğun duman örtüsü altında yaralıları tahliye ettiği, ardından da çevredeki bölgelere topçu atışları ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
24 SAAT İÇİNDE 25 OPERASYON İDDİASI
Grup daha önce yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde güney Lübnan'daki İsrail güçlerine karşı 25 operasyon gerçekleştirdiğini, bunlar arasında insansız hava aracı, roket ve tanksavar saldırılarının bulunduğunu duyurmuştu.
İsrail işgal güçleri perşembe günü yaptığı açıklamada, 7'nci Zırhlı Tugay'a bağlı 75'inci Taburda görev yapan bir tank komutanının güney Lübnan'da öldüğünü bildirdi. Böylece şubat ayı sonunda başlayan İran savaşı sürecinden bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 28'e yükseldi.
PİLOT BÖLGELER ANLAŞMASI
Çarşamba günü ise Lübnan ile İsrail, kırılgan ateşkesi yenileme ve Lübnan ordusunun münhasır kontrolünde olacak, devlet dışı tüm silahlı aktörlerin dışlanacağı "pilot bölgeler" oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.
Söz konusu anlaşma, ABD'nin arabuluculuğunda Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamayla duyuruldu.
Görüşmeler, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve daha sonra temmuz ayının başına kadar uzatılan ateşkese rağmen, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a neredeyse her gün düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 3 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği haftaların ardından gerçekleşti.
TRUMP: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU ALMAK İÇİN İRAN'LA ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, Washington'ın İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu elde etmek için Tahran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını söyledi.
Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, "Onu şu anda da alabiliriz. İsteseydik bizi durdurabileceklerini sanmıyorum ama bunun için bir neden yok. Gömülü durumda" dedi.
Trump ayrıca İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney ile görüşmek istemediğini belirtti.
Ancak Washington ile Tahran'ın bir anlaşmaya varması halinde ikilinin bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini ifade eden Trump, "Eğer böyle bir şey gerçekleşirse... saygılı davranırım" dedi.