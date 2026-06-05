Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanıyor. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Beaufort Kalesi çevresinde konuşlanan İsrail birlikleri ve askeri araçlarını hassas güdümlü füze ve topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı. İsrail işgal güçleri Lübnan'daki operasyonlarını sürdürürken, taraflar arasında bu hafta uzatılan kırılgan ateşkes sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi. Bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

Orta Doğu'da sular durulmak bilmiyor, Bölgeden son yaşananların cephe cephe özeti şöyle;

ABD CEPHESİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna ulaşmak için Tahran'la bir anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Buna karşın Trump, İran ile diplomatik temas kapısını tamamen kapatmadı ve olası bir anlaşma halinde İran tarafıyla görüşebileceğini belirtti. Washington yönetimi, bir yandan İran üzerindeki baskıyı sürdürürken diğer yandan Lübnan-İsrail hattındaki ateşkes görüşmelerine arabuluculuk etmeye devam ediyor.

İRAN CEPHESİ

İran liderinin üst düzey askeri danışmanı Muhsin Rızai, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik tehditlerinin ardından füzelerin ateşlenmeye hazır hale getirildiğini açıkladı. İran yönetimi, Hizbullah'a desteğinin sürdüğünü vurgularken, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini talep ediyor. Tahran ayrıca dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını isteyerek müzakerelerde güven ortamı oluşturulması çağrısında bulundu.

İSRAİL CEPHESİ

İsrail işgal güçleri Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdürürken, son çatışmalarda bir tank komutanının daha öldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, işgal güçlerinin hem hava saldırılarına hem de kara harekâtına devam edeceğini açıkladı. Tel Aviv yönetimi, Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'da operasyon düzenleme serbestisine sahip olduğunu savunurken, kuzey İsrail'de güvenlik alarmı yüksek seviyede tutuluyor.

LÜBNAN / HİZBULLAH CEPHESİ

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD arabuluculuğunda duyurulan şartlı ateşkesi reddederek kapsamlı bir ateşkes ve İsrail'in tamamen geri çekilmesini istedi. Örgüt, Beaufort Kalesi çevresi başta olmak üzere İsrail birliklerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Lübnan'da İsrail hava saldırıları sürerken, Hizbullah yönetimi köylerinin hedef alınmaya devam etmesi halinde kuzey İsrail'in de güvende olmayacağı uyarısında bulundu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR