Putin’den Ukrayna çıkışı: Kiev yönetimi krizi çözmeye hazır değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle çatışmaları sonlandırmak istemediğini savunarak, barış anlaşmasını "meşru bir yönetimle" imzalamak istediklerini söyledi. Putin ayrıca cephede ilerlediklerini, Trump'ın önerilerinin barış için temel oluşturabileceğini ve İran krizinin küresel etkilerine dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi. Ukrayna savaşı, olası barış görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri, İran krizi ve Avrupa ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Putin, Kiev yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ VE CEPHEDEKİ DURUM "Donbas bölgesinin tamamını kontrol etmek mi istiyorsunuz yoksa anlaşma sağlamaya hazır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Putin, bu hususların birbiriyle çelişmediğini söyledi. Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini belirterek "Son zamanlarda yaklaşık 2 bin 440 kilometrekare alan üzerinde kontrol sağlandı. Rus güçleri, her gün ilerliyor. Rusya, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamını, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yüzde 85'ini, Zaporijya bölgesinin yüzde 80'ini kontrol altına aldı. Bu süreç devam ediyor." diye konuştu. Ukrayna'nın çatışmalarda büyük kayıplar verdiğine işaret eden Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin asker sayısı, son zamanlarda 100 bin azaldı. Aylık kayıpları 40 bin civarında. Bu yılın başında ordudan firar edenlerin sayısı yaklaşık 60 bine ulaştı. İnsanlar, orduya zorla alınıyor, motivasyonları yok. Kimse savaşmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi / FOTOĞRAF: AA "BARIŞA HAZIRIZ, KİEV'İN DE KABUL ETMESİ GEREKİYOR" Vladimir Putin, Ukrayna krizini barış yoluyla çözmeye hazır olduklarını dile getirerek "Ukrayna ile barış yoluyla, Anchorage'da (ABD Başkanı Donald) Trump'la uzlaşıya vardığımız esaslar temelinde anlaşmaya hazırız ve bu konuda istekliyiz. Rusya, Anchorage'de sağlanan uzlaşıları kabul ediyor. Ukrayna tarafı da bunları kabul etmeli. Böylece çatışmalar sonlandırılacak. Ukrayna'yı bu konuda ikna etmek lazım." dedi. "KİEV İKTİDARINI KORUMAK İÇİN ÇATIŞMALARI DURDURMUYOR" Ukrayna yönetiminin iktidarda kalmak için çatışmaları durdurmak istemediğini aktaran Putin, "Kiev, iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır değil. Eğer orada barış sağlanması durumunda, Kiev'deki iç siyasi mücadele, iktidar mücadelesi ve ekonomik durumu kökten kötüleştirecek." diye konuştu. Müzakere etmek için çatışmaların durdurulmasına ihtiyaç olmadığını söyleyen Putin, "Çatışmaların yerine, Anchorage'da sağlanan uzlaşılar doğrultusunda savaşı tamamen durdurmak daha iyi." değerlendirmesinde bulundu. "BARIŞ ANLAŞMASINI MEŞRU YÖNETİMLE İMZALAMAK İSTİYORUZ" Putin, Ukrayna yönetiminin meşruiyetiyle ilgili ise "Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz. Eğer belgeleri imzalama noktasına gelirsek, bunları imzalayacak şahısları bulacağız. Yeter ki istesinler." ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine yönelik sistematik olarak düzenlediği saldırılarda Oreşnik orta menzilli hipersonik balistik füzesini tam ölçekli olarak kullanmadıklarını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini samimi şekilde çözmeye çalıştığını belirten Putin, "Trump'ın teklifleri, barış anlaşmasının temelini oluşturabilir." görüşünü paylaştı.