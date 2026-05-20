Trump'ın ardından Putin Çin'de: Küresel dengeler değişiyor

Çin gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretini günlerce manşetten gördü. (AFP)

25 YILLIK ANLAŞMAYA VURGU

Putin, Çin ile Rusya arasındaki "iyi dostluk ve komşuluk işbirliği anlaşmasının" 25. yıldönümüne de özel vurgu yaptı.

Rus lider, iki ülke arasında düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve liderler düzeyindeki temasların stratejik ilişkilerin gelişmesinde hayati rol oynadığını ifade etti.

Mehmet Zeyrek, "Putin, düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve en üst düzey görüşmelerin iki ülke arasındaki sınır tanımaz potansiyeli ortaya çıkarmada hayati bir rol oynadığını vurguladı" sözleriyle sürecin önemini anlattı.

"KÜRESEL BARIŞ İÇİN DENGELEYİCİ GÜÇ"

Putin'in açıklamalarında yalnızca ikili ilişkiler değil, küresel sistem mesajı da dikkat çekti.

Rus lider, Moskova ile Pekin arasındaki yakın stratejik işbirliğinin dünya dengeleri açısından kritik olduğunu savundu.

Mehmet Zeyrek, "Rus lider, Moskova ve Pekin arasındaki yakın stratejik işbirliğinin küresel barış ve evrensel refah için önemli bir dengeleyici ve istikrar sağlayıcı unsur olduğunu kaydetti" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Batı merkezli uluslararası sisteme karşı alternatif güç ekseni tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TRUMP ZİYARETİYLE KARŞILAŞTIRMA: "BU KEZ DAHA DA YAKIN GÖRÜNTÜLER GELEBİLİR"

Pekin'de şimdi en çok merak edilen konulardan biri ise Trump ziyaretinde verilen görüntülerle Putin ziyaretinin nasıl karşılaştırılacağı.

Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın Çin ziyaretinde son derece görkemli törenler düzenlenmiş, tarihi mekan ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve Şi Cinping 'in Trump'ı kişisel konutunda ağırlaması dünya basınında geniş yer bulmuştu.