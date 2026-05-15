Trump’ın Çin zirvesinin bilinmeyenleri ortaya çıktı! Dijital abluka, gizli önlemler, gaflar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sadece diplomatik temaslarla değil, perde arkasında alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da dünya gündemine oturdu. ABD heyetinin "dijital karantina" altında Pekin'e gitmesi, elektronik cihazların potansiyel casusluk riski olarak görülmesi ve Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında kullandığı ifadeler zirvenin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Çin'de yapılabilecek olası siber takip ve veri toplama faaliyetlerine karşı adeta olağanüstü güvenlik protokolü uyguladı. Trump'a eşlik eden yetkililer, danışmanlar ve güvenlik personeli için özel iletişim sistemi kuruldu.

"DİJİTAL KARANTİNA" UYGULANDI

Fox News Digital'ın aktardığı bilgilere göre ABD'li yetkililer Çin'e giriş yaparken günlük kullandıkları telefon ve bilgisayarları yanlarına almadı. Bunun yerine yalnızca geçici ve "temiz" olarak tanımlanan cihazlar kullanıldı.

ABD hükümetinin, Çin'de kullanılan her cihazın ve ağın tehlikeye açık olduğu varsayımıyla hareket ettiği belirtildi. Otellerdeki Wi-Fi ağlarından şarj cihazlarına kadar birçok unsur potansiyel güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.

Hatta bazı güvenlik uzmanlarının, şarj ekipmanları üzerinden cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklenebileceği ya da veri çekilebileceği endişesini dile getirdiği aktarıldı.

GİZLİ ODALAR KURULDU! KAĞIT BELGELER GERİ DÖNDÜ

Ziyaret kapsamında hassas görüşmeler için SCIF adı verilen yüksek güvenlikli özel odaların hazırlandığı bildirildi. ABD'li yetkililerin kritik görüşmelerde dijital sistemler yerine yüz yüze iletişimi tercih ettiği, bazı bölümlerde ise tamamen kağıt belgeler kullanıldığı ifade edildi.

Washington yönetiminin bu yaklaşımı, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve istihbarat rekabetinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Özellikle yapay zekâ, çip teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında iki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığı değerlendiriliyor.

DEV ŞİRKETLER DE ALARMA GEÇTİ

Trump'ın heyetinde yer alan Amerikan iş dünyası temsilcileri için de aynı önlemlerin uygulandığı öğrenildi. Apple, Boeing, Qualcomm ve BlackRock gibi dev şirketlerin temsilcilerinin kontrollü cihazlarla hareket ettiği belirtildi.

Ancak tüm bu sıkı tedbirlere rağmen sosyal medyada yayılan bir görüntü dikkat çekti. Görüntülerde Elon Musk'ın cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü. Kısa sürede viral olan görüntü, "Musk kuralları deldi mi?" tartışmasını beraberinde getirdi.

TRUMP'TAN Şİ'YE ÖVGÜ… ARDINDAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Trump'ın Çin ziyareti boyunca kullandığı ifadeler de diplomatik temasların önüne geçti. ABD Başkanı daha önce Fox News'e verdiği röportajda Şi Cinping ile ilişkisini överek, "Gerçekten dostuz. O muazzam bir lider. Uzun süredir burada, çok güçlü, çok sağlam" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak zirvenin son gününde kameralar karşısına geçen Trump'ın sözleri yeni bir tartışma başlattı. Şi Cinping'in fiziksel özelliklerine değinen Trump, Çin lideri için "Bu ülke için fazla uzun boylu" ifadesini kullandı.

Trump açıklamasında, "O tamamen işine odaklanmış biri ve bu iyi bir şey. Oyalanması yok. Onun gibi birini bulamazsınız, fiziksel özellikleri bile öyle; bilirsiniz, uzun boylu, çok uzun boylu, özellikle de bu ülke için; çünkü buradaki insanlar genellikle biraz daha kısa boyludur" dedi.

TRUMP'TAN ÇİN'DE GAF
ABD Başkanı'nın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar ifadeleri "diplomatik gaf" olarak değerlendirdi.

ÇİN'DEN CASUSLUK İDDİALARINA YANIT

Öte yandan Çin yönetimi, ABD basınında yer alan gözetim ve dijital takip iddialarını reddetti. Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada Çin'de kişisel mahremiyetin yasalarla korunduğunu savundu.

Pekin'de gerçekleşen zirve, yalnızca ekonomik ve siyasi görüşmelerle değil; dijital casusluk korkuları, olağanüstü güvenlik önlemleri ve Trump'ın tartışma yaratan açıklamalarıyla da tarihe geçen temaslardan biri olarak kayda geçti.

