Trump’ın Çin zirvesinin bilinmeyenleri ortaya çıktı! Dijital abluka, gizli önlemler, gaflar...

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Çin'de yapılabilecek olası siber takip ve veri toplama faaliyetlerine karşı adeta olağanüstü güvenlik protokolü uyguladı. Trump'a eşlik eden yetkililer, danışmanlar ve güvenlik personeli için özel iletişim sistemi kuruldu.

Fox News Digital'ın aktardığı bilgilere göre ABD'li yetkililer Çin'e giriş yaparken günlük kullandıkları telefon ve bilgisayarları yanlarına almadı. Bunun yerine yalnızca geçici ve "temiz" olarak tanımlanan cihazlar kullanıldı.

ABD hükümetinin, Çin'de kullanılan her cihazın ve ağın tehlikeye açık olduğu varsayımıyla hareket ettiği belirtildi. Otellerdeki Wi-Fi ağlarından şarj cihazlarına kadar birçok unsur potansiyel güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.

Hatta bazı güvenlik uzmanlarının, şarj ekipmanları üzerinden cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklenebileceği ya da veri çekilebileceği endişesini dile getirdiği aktarıldı.