Trump’ın Çin zirvesinin bilinmeyenleri ortaya çıktı! Dijital abluka, gizli önlemler, gaflar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sadece diplomatik temaslarla değil, perde arkasında alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da dünya gündemine oturdu. ABD heyetinin "dijital karantina" altında Pekin'e gitmesi, elektronik cihazların potansiyel casusluk riski olarak görülmesi ve Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında kullandığı ifadeler zirvenin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Çin'de yapılabilecek olası siber takip ve veri toplama faaliyetlerine karşı adeta olağanüstü güvenlik protokolü uyguladı. Trump'a eşlik eden yetkililer, danışmanlar ve güvenlik personeli için özel iletişim sistemi kuruldu.
"DİJİTAL KARANTİNA" UYGULANDI
Fox News Digital'ın aktardığı bilgilere göre ABD'li yetkililer Çin'e giriş yaparken günlük kullandıkları telefon ve bilgisayarları yanlarına almadı. Bunun yerine yalnızca geçici ve "temiz" olarak tanımlanan cihazlar kullanıldı.
ABD hükümetinin, Çin'de kullanılan her cihazın ve ağın tehlikeye açık olduğu varsayımıyla hareket ettiği belirtildi. Otellerdeki Wi-Fi ağlarından şarj cihazlarına kadar birçok unsur potansiyel güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.
Hatta bazı güvenlik uzmanlarının, şarj ekipmanları üzerinden cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklenebileceği ya da veri çekilebileceği endişesini dile getirdiği aktarıldı.
GİZLİ ODALAR KURULDU! KAĞIT BELGELER GERİ DÖNDÜ
Ziyaret kapsamında hassas görüşmeler için SCIF adı verilen yüksek güvenlikli özel odaların hazırlandığı bildirildi. ABD'li yetkililerin kritik görüşmelerde dijital sistemler yerine yüz yüze iletişimi tercih ettiği, bazı bölümlerde ise tamamen kağıt belgeler kullanıldığı ifade edildi.
Washington yönetiminin bu yaklaşımı, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve istihbarat rekabetinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Özellikle yapay zekâ, çip teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında iki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığı değerlendiriliyor.