ABD Çin zirvesinde güç gösterisi! Trump-Şi'nin "el sıkışma savaşı" gündem oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e 8,5 yıl sonra gerçekleştirdiği tarihi ziyarette gerilim ve dostluk mesajları peş peşe verilirken, iki liderin tokalaşma anları damga vurdu.Trump, resmi törenle karşılanırken Şi Cinping'in elini sıktığı anlarda Çinli liderin elini geri çektiği ve ABD Başkanı'nın ise iki eliyle güç gösterisinde bulunması dikkat çekti. Uluslararası kamuoyunda bu görüntü "liderlerin rekabeti" olarak yorumlanırken dünyanın takip ettiği zirvede hangi konuların konuşulduğu ve anlaşmalar A Haber'de masaya yatırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllar sonra gerçekleştirdiği Pekin ziyareti dünya gündemine damga vurdu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Trump'ın verdiği mesajlar kadar, iki liderin kameralar karşısındaki dikkat çeken tokalaşması da uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı resmi törenle karşılandığı sırada Çinli mevkidaşı ile tokalaşırken, Cinping'in elini çekmeye çalışması ve Trump'ın diğer eliyle güç gösterisinde bulunması dikkat çekti. İki lider arasındaki el sıkışma savaşı oldukça konuşuldu.

Tarihi görüşmede Trump, Cinping için "Büyük bir lider ve dostum" açıklamalarında bulunurken, Çinli liderin Tayvan konusundaki sert açıklamaları zirvedeki gerilimi bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan ABD basınında söz konusu görüşmenin perde arkasında kameralar önünde görüldüğü kadar ılımlı geçmediği yorumları yapılırken, masaya yatırılan konular liderlerin güç gösterisi A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı.

ABD-ÇİN ZİRVESİNDE GÜÇ SAVAŞLARI

TRUMP'TAN POPÜLİST ŞOV

Küresel diplomasinin sıcak başlıklarını değerlendiren Akademisyen Yeliz Albayrak, Trump'ın dış politika yürütme biçimindeki çarpıcı detaylara dikkat çekerek, "Trump artık çok popülist bir şov adamı. Bütün her yerden kendisi için bir başarı, popüler bir kare üretmek istiyor. Çünkü her şeyi çok iyi yaptığını sürekli kendi iç siyasetinde de bu tarafı parlatmaya çalışarak anlatıyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın diplomatik temaslarındaki zorlayıcı tavrına değinen Albayrak, "Trump kendisini sanki resmen zorla davet ettirdi ve gerçekten ne kadar isteniliyordu, ne kadar istenilmiyordu, bunların hepsinin sorgulandığı bir çerçeve içerisinde gitti" sözleriyle diplomasi koridorlarındaki o gerilimli atmosferi aktardı.

ABD, 8,5 yıl sonra Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirirken Trump-Şi görüşmesinde iki liderin dostluk ve gözdağı mesajları ardı ardına geldi. (DHA)

TARİHİ EŞİK: YENİ DÜNYA DÜZENİ VE KORİDOR SAVAŞLARI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "yeni bir düzene geçiyoruz" açıklamasının altını çizen Albayrak, dünyayı bekleyen büyük değişimi şu sözlerle tarif etti: "Şi'nin söylediği çok önemli bir şey var; yeni bir düzleme geçiyoruz, yeni bir eşikteyiz ve şu anda her şey değişti. Kazakistan ile ilgili konuştuğumuz Orta Koridor burada anahtar kelimedir." Enerji ve ticaret rotaları üzerindeki çatışmanın bir "varlık mücadelesine" dönüştüğünü vurgulayan Yeliz Albayrak, "Kesinlikle artık bir koridorlar savaşı içinde olduğumuzu, bu büyük güçlerin yeniden konumlanmalarında acaba hangisinin kontrol merkezi olacağını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Akademisyen Yeliz Albayrak, Trump ve Şi'nin tokalaşma anlarını değerlendirerek ABD Başkanı'nın popüler bir kare oluşturmak için yaptığı şov olarak değerlendirdi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İRAN KÖRDÜĞÜMÜ VE İSRAİL'İN SAVAŞ TAMBURLARI

Trump'ın İran politikasının tıkandığını ve bölgenin bir patlamanın eşiğinde olduğunu belirten Albayrak, "Trump İran meselesinde bir çözüm üretemiyor. O kendince bulduğu dâhiyane abluka fikri şu anda ortaya bir çözüm sunmuş değil. Tam biz bunları konuşurken İsrail bir taraftan 'işimiz bitmedi' diyerek tekrar alarm zillerini çalabiliriz, bir saldırıya hazırız mesajları üretmeye devam ediyor" ifadeleriyle bölgedeki dehşet anlarının an meselesi olduğunu dile getirdi.

ÇİN'İN İRAN SİPERİ VE TRUMP'IN RAHATSIZLIĞI

İran'ın direncinin arkasındaki dev güce işaret eden Yeliz Albayrak, "İran'ın arkasındaki Çin'in sağladığı teknik destek, Çin'in sağladığı istihbarat desteği ve uzun vadede İran'ın askeri teknolojisine destek veren koskocaman bir Çin var. Trump bundan çok rahatsız" sözleriyle Washington-Pekin hattındaki gizli bilek güreşini deşifre etti. Albayrak, Trump'ın teknoloji devlerini ve sermaye sahiplerini yanına alarak gittiği görüşmelerde Çin'in daha avantajlı bir konumda olduğunu belirtti.

ABD ve Çin'in tarihi zirvesinde İran savaşı, Tayvan sorunu ve iki ülke arasındaki ticari mesleeler ele alındı. (DHA)

TAYVAN VE JAPONYA: PASİFİK'TE KIRMIZI ÇİZGİ GERGİNLİĞİ

Çin'in tavizsiz duruşuna dikkat çeken Albayrak, "Çin'den gelen açıklamada Tayvan meselesi bizim kırmızı çizgimizdir, buraya asla dokundurtmayız deniliyor" dedi. Pasifik'te suların sadece Tayvan yüzünden ısınmadığını, Japonya'nın hamlelerinin de dengeleri bozduğunu ifade eden Yeliz Albayrak, "Japonya şu anda ABD'nin ona çizdiği politikanın dışına çıkıp kendisi daha fazla silahlanmak istiyor, daha özerk politikalar üretmek istiyor. Hatta Türk devletleriyle görüşmeler yapıyor. Bu durum Çin tarafı için bir tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Yeliz Albayrak, ABd ve Çin'in kendi içlerindeki stratejilerin farklılığına dikkat çekerken ABD'nin yayılmacı politikası olduğunu Çin'in ise bu denklemi ticaret üzerinden sağladığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İKİ FARKLI HEGEMONYA: PARA VE SİLAHIN SAVAŞI

Küresel güçlerin yayılma stratejilerindeki derin farkı analiz eden Akademisyen Yeliz Albayrak, "ABD emperyal bir güç, hegemon bir güç ama Çin'in tarzı çok daha farklı. Çin ekonomik olarak bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Limanlar satın alıyor, ticari hatları kendisine bağlıyor, büyük şirketlere yatırım yapıyor ve güç alanını para üzerinden, ticaret üzerinden inşa ediyor" ifadelerini kullandı. Albayrak son olarak, Hürmüz Boğazı ve kaynak paylaşımı gibi meselelerin bu büyük savaşın temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu iki ülke her alanda rakip, masadaki görünen şeylerin arkasında çok farklı takvimler var" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

