ABD Çin zirvesinde güç gösterisi! Trump-Şi'nin "el sıkışma savaşı" gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllar sonra gerçekleştirdiği Pekin ziyareti dünya gündemine damga vurdu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Trump'ın verdiği mesajlar kadar, iki liderin kameralar karşısındaki dikkat çeken tokalaşması da uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı resmi törenle karşılandığı sırada Çinli mevkidaşı ile tokalaşırken, Cinping'in elini çekmeye çalışması ve Trump'ın diğer eliyle güç gösterisinde bulunması dikkat çekti. İki lider arasındaki el sıkışma savaşı oldukça konuşuldu.

Tarihi görüşmede Trump, Cinping için "Büyük bir lider ve dostum" açıklamalarında bulunurken, Çinli liderin Tayvan konusundaki sert açıklamaları zirvedeki gerilimi bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan ABD basınında söz konusu görüşmenin perde arkasında kameralar önünde görüldüğü kadar ılımlı geçmediği yorumları yapılırken, masaya yatırılan konular liderlerin güç gösterisi A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı.

TRUMP'TAN POPÜLİST ŞOV

Küresel diplomasinin sıcak başlıklarını değerlendiren Akademisyen Yeliz Albayrak, Trump'ın dış politika yürütme biçimindeki çarpıcı detaylara dikkat çekerek, "Trump artık çok popülist bir şov adamı. Bütün her yerden kendisi için bir başarı, popüler bir kare üretmek istiyor. Çünkü her şeyi çok iyi yaptığını sürekli kendi iç siyasetinde de bu tarafı parlatmaya çalışarak anlatıyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın diplomatik temaslarındaki zorlayıcı tavrına değinen Albayrak, "Trump kendisini sanki resmen zorla davet ettirdi ve gerçekten ne kadar isteniliyordu, ne kadar istenilmiyordu, bunların hepsinin sorgulandığı bir çerçeve içerisinde gitti" sözleriyle diplomasi koridorlarındaki o gerilimli atmosferi aktardı.