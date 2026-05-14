ABD Çin zirvesinde güç gösterisi! Trump-Şi'nin "el sıkışma savaşı" gündem oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e 8,5 yıl sonra gerçekleştirdiği tarihi ziyarette gerilim ve dostluk mesajları peş peşe verilirken, iki liderin tokalaşma anları damga vurdu.Trump, resmi törenle karşılanırken Şi Cinping'in elini sıktığı anlarda Çinli liderin elini geri çektiği ve ABD Başkanı'nın ise iki eliyle güç gösterisinde bulunması dikkat çekti. Uluslararası kamuoyunda bu görüntü "liderlerin rekabeti" olarak yorumlanırken dünyanın takip ettiği zirvede hangi konuların konuşulduğu ve anlaşmalar A Haber'de masaya yatırıldı.
Tarihi görüşmede Trump, Cinping için "Büyük bir lider ve dostum" açıklamalarında bulunurken, Çinli liderin Tayvan konusundaki sert açıklamaları zirvedeki gerilimi bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan ABD basınında söz konusu görüşmenin perde arkasında kameralar önünde görüldüğü kadar ılımlı geçmediği yorumları yapılırken, masaya yatırılan konular liderlerin güç gösterisi A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı.
TRUMP'TAN POPÜLİST ŞOV
Küresel diplomasinin sıcak başlıklarını değerlendiren Akademisyen Yeliz Albayrak, Trump'ın dış politika yürütme biçimindeki çarpıcı detaylara dikkat çekerek, "Trump artık çok popülist bir şov adamı. Bütün her yerden kendisi için bir başarı, popüler bir kare üretmek istiyor. Çünkü her şeyi çok iyi yaptığını sürekli kendi iç siyasetinde de bu tarafı parlatmaya çalışarak anlatıyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın diplomatik temaslarındaki zorlayıcı tavrına değinen Albayrak, "Trump kendisini sanki resmen zorla davet ettirdi ve gerçekten ne kadar isteniliyordu, ne kadar istenilmiyordu, bunların hepsinin sorgulandığı bir çerçeve içerisinde gitti" sözleriyle diplomasi koridorlarındaki o gerilimli atmosferi aktardı.
TARİHİ EŞİK: YENİ DÜNYA DÜZENİ VE KORİDOR SAVAŞLARI
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "yeni bir düzene geçiyoruz" açıklamasının altını çizen Albayrak, dünyayı bekleyen büyük değişimi şu sözlerle tarif etti: "Şi'nin söylediği çok önemli bir şey var; yeni bir düzleme geçiyoruz, yeni bir eşikteyiz ve şu anda her şey değişti. Kazakistan ile ilgili konuştuğumuz Orta Koridor burada anahtar kelimedir." Enerji ve ticaret rotaları üzerindeki çatışmanın bir "varlık mücadelesine" dönüştüğünü vurgulayan Yeliz Albayrak, "Kesinlikle artık bir koridorlar savaşı içinde olduğumuzu, bu büyük güçlerin yeniden konumlanmalarında acaba hangisinin kontrol merkezi olacağını görüyoruz" şeklinde konuştu.
İRAN KÖRDÜĞÜMÜ VE İSRAİL'İN SAVAŞ TAMBURLARI
Trump'ın İran politikasının tıkandığını ve bölgenin bir patlamanın eşiğinde olduğunu belirten Albayrak, "Trump İran meselesinde bir çözüm üretemiyor. O kendince bulduğu dâhiyane abluka fikri şu anda ortaya bir çözüm sunmuş değil. Tam biz bunları konuşurken İsrail bir taraftan 'işimiz bitmedi' diyerek tekrar alarm zillerini çalabiliriz, bir saldırıya hazırız mesajları üretmeye devam ediyor" ifadeleriyle bölgedeki dehşet anlarının an meselesi olduğunu dile getirdi.
ÇİN'İN İRAN SİPERİ VE TRUMP'IN RAHATSIZLIĞI
İran'ın direncinin arkasındaki dev güce işaret eden Yeliz Albayrak, "İran'ın arkasındaki Çin'in sağladığı teknik destek, Çin'in sağladığı istihbarat desteği ve uzun vadede İran'ın askeri teknolojisine destek veren koskocaman bir Çin var. Trump bundan çok rahatsız" sözleriyle Washington-Pekin hattındaki gizli bilek güreşini deşifre etti. Albayrak, Trump'ın teknoloji devlerini ve sermaye sahiplerini yanına alarak gittiği görüşmelerde Çin'in daha avantajlı bir konumda olduğunu belirtti.