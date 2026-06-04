İş ilanlarına ilgi gösteren kişiler arasında güvenlik iznine sahip devlet görevlileri ve Hint-Pasifik bölgesine ilişkin bilgi sahibi askeri personel de bulunuyor.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Çin askeri istihbaratına bağlı görevliler, özel danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları ve insan kaynakları firmalarının çalışanı gibi davranarak dış politika ve savunma alanında uzman kişilere ulaşıyor.

Wall Street Journal Ekran Görüntüsü

İlk aşamada adaylarla mülakat yapıldığı, ardından kendilerinden bir "deneme raporu" hazırlamalarının istendiği belirtiliyor. Daha sonraki aşamalarda ise giderek daha hassas bilgiler talep edildiği ve bu çalışmalar karşılığında binlerce dolara varan ödemeler yapıldığı ifade ediliyor.

"ŞİRKET GİBİ GÖRÜNÜYORLAR"

İstihbarat raporuna göre Çinli görevliler çoğu zaman Çin dışında faaliyet gösteriyormuş gibi görünen şirketler aracılığıyla hareket ediyor.

Bu şirketlerin meşru ve profesyonel bir görüntü sergilediği, böylece hedef kişilerin güvenini kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.