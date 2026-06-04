Batılı yetkililere gizli tuzak: Çin'in yeni casusluk yöntemi ortaya çıktı
Çin istihbaratının, Batılı askeri personel ve devlet görevlilerini hedef almak için LinkedIn ve benzeri profesyonel ağ platformlarını giderek daha fazla kullandığı öne sürüldü. ABD ile Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu "Five Eyes" (Beş Göz) istihbarat ağı tarafından yayımlanan yeni uyarıda, Pekin'in çevrim içi iş ilanları üzerinden hassas bilgilere erişmeye çalıştığı belirtildi.
Wall Street Journal'ın aktardığına göre Çin askeri istihbaratına bağlı görevliler, özel danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları ve insan kaynakları firmalarının çalışanı gibi davranarak dış politika ve savunma alanında uzman kişilere ulaşıyor.
İş ilanlarına ilgi gösteren kişiler arasında güvenlik iznine sahip devlet görevlileri ve Hint-Pasifik bölgesine ilişkin bilgi sahibi askeri personel de bulunuyor.
İlk aşamada adaylarla mülakat yapıldığı, ardından kendilerinden bir "deneme raporu" hazırlamalarının istendiği belirtiliyor. Daha sonraki aşamalarda ise giderek daha hassas bilgiler talep edildiği ve bu çalışmalar karşılığında binlerce dolara varan ödemeler yapıldığı ifade ediliyor.
"ŞİRKET GİBİ GÖRÜNÜYORLAR"
İstihbarat raporuna göre Çinli görevliler çoğu zaman Çin dışında faaliyet gösteriyormuş gibi görünen şirketler aracılığıyla hareket ediyor.
Bu şirketlerin meşru ve profesyonel bir görüntü sergilediği, böylece hedef kişilerin güvenini kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.
BATI'DAN YILLARDIR SÜREN UYARILAR
ABD'li yetkililer ve federal soruşturma belgelerine göre Çin'in sosyal medya üzerinden casus devşirme faaliyetleri en az on yıldır devam ediyor.
Washington ve müttefikleri son yıllarda bu konuda birçok kez uyarı yayımlamış olsa da son açıklama, Batılı güvenlik kurumlarının tehdidin hâlâ sürdüğüne inandığını ortaya koyuyor.
Uyarının zamanlaması da dikkat çekti. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e yaptığı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile daha yapıcı ilişkiler geliştirme mesajı verdiği devlet ziyaretinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.