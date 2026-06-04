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Batılı yetkililere gizli tuzak: Çin'in yeni casusluk yöntemi ortaya çıktı

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Batılı yetkililere gizli tuzak: Çin'in yeni casusluk yöntemi ortaya çıktı

Çin istihbaratının, Batılı askeri personel ve devlet görevlilerini hedef almak için LinkedIn ve benzeri profesyonel ağ platformlarını giderek daha fazla kullandığı öne sürüldü. ABD ile Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu "Five Eyes" (Beş Göz) istihbarat ağı tarafından yayımlanan yeni uyarıda, Pekin'in çevrim içi iş ilanları üzerinden hassas bilgilere erişmeye çalıştığı belirtildi.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Çin askeri istihbaratına bağlı görevliler, özel danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları ve insan kaynakları firmalarının çalışanı gibi davranarak dış politika ve savunma alanında uzman kişilere ulaşıyor.

İş ilanlarına ilgi gösteren kişiler arasında güvenlik iznine sahip devlet görevlileri ve Hint-Pasifik bölgesine ilişkin bilgi sahibi askeri personel de bulunuyor.

Wall Street Journal Ekran GörüntüsüWall Street Journal Ekran Görüntüsü

İlk aşamada adaylarla mülakat yapıldığı, ardından kendilerinden bir "deneme raporu" hazırlamalarının istendiği belirtiliyor. Daha sonraki aşamalarda ise giderek daha hassas bilgiler talep edildiği ve bu çalışmalar karşılığında binlerce dolara varan ödemeler yapıldığı ifade ediliyor.

"ŞİRKET GİBİ GÖRÜNÜYORLAR"

İstihbarat raporuna göre Çinli görevliler çoğu zaman Çin dışında faaliyet gösteriyormuş gibi görünen şirketler aracılığıyla hareket ediyor.

Bu şirketlerin meşru ve profesyonel bir görüntü sergilediği, böylece hedef kişilerin güvenini kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

BATI'DAN YILLARDIR SÜREN UYARILAR

ABD'li yetkililer ve federal soruşturma belgelerine göre Çin'in sosyal medya üzerinden casus devşirme faaliyetleri en az on yıldır devam ediyor.

Washington ve müttefikleri son yıllarda bu konuda birçok kez uyarı yayımlamış olsa da son açıklama, Batılı güvenlik kurumlarının tehdidin hâlâ sürdüğüne inandığını ortaya koyuyor.

Uyarının zamanlaması da dikkat çekti. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e yaptığı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile daha yapıcı ilişkiler geliştirme mesajı verdiği devlet ziyaretinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İNGİLTERE'DE 20 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞILDI

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, son yıllarda yalnızca İngiltere'de 20 binden fazla kişinin LinkedIn üzerinden Çin bağlantılı kişiler tarafından hassas bilgi elde etmek amacıyla hedef alındığını açıkladı.

LinkedIn ise yaptığı açıklamada sahte kimlik kullanmanın platform kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Şirket, "Devlet destekli kötüye kullanımları tespit etmeye odaklanmayı sürdürüyoruz ve sahte hesaplara karşı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

ESKİ CIA GÖREVLİSİ ÖRNEĞİ

ABD'de dikkat çeken vakalardan biri eski CIA görevlisi Kevin Mallory oldu.

Mandarin Çincesi konuşabilen ve aynı zamanda asker kökenli olan Mallory, 2018 yılında ABD devlet sırlarını Çin'e satmaktan suçlu bulunmuştu.

Mahkeme kayıtlarına göre Mallory'ye LinkedIn üzerinden Çinli bir işe alım uzmanı tarafından danışmanlık teklifi götürüldü. Daha sonra Çin'e seyahat eden Mallory'nin, kendisine verilen güvenli telefon aracılığıyla gizli belgeleri Çin tarafına aktardığı belirtildi.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

İŞTEN ÇIKARILAN MEMURLAR DA HEDEFTE

Washington merkezli Foundation for Defense of Democracies düşünce kuruluşu da geçen yıl yayımladığı raporda, işten çıkarılan ABD hükümeti çalışanlarını hedef alan muhtemel bir Çin istihbarat operasyonu tespit ettiğini duyurmuştu.

Kuruluş, ABD'nin buna karşılık olarak eski devlet görevlisi veya güvenlik izni sahibi profilleri taklit eden sahte hesaplar oluşturarak Çinli operatörleri ortaya çıkarabileceğini savundu.

Foto: AFPFoto: AFP

PEKİN'DEN SUÇLAMALARA RET

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise suçlamaları reddetti.

Mao, iddiaları "ironik" olarak nitelendirirken, Five Eyes ortaklığını dünyanın en büyük istihbarat ağı olarak tanımladı.

Pekin yönetimi uzun süredir kendisinin de ABD'nin casusluk ve nüfuz operasyonlarının hedefi olduğunu savunuyor. Çin, özellikle devlet şirketlerinde çalışan personelin yabancı ülkeler tarafından hedef alındığını öne sürerken, ABD ile yaşanan rekabetin derinleşmesiyle birlikte birçok çalışanın yurt dışı seyahatlerine de çeşitli kısıtlamalar getirildiğini belirtiyor.

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