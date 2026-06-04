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Rusya: Topraklarımızın bütünlüğüne teşebbüs edilirse nükleer silah kullanacağız

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Rusya: Topraklarımızın bütünlüğüne teşebbüs edilirse nükleer silah kullanacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda, buna karşı nükleer silah kullanacaklarını belirterek "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." dedi.

Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın nükleer silahı kullanma ihtimalini değerlendiren Ryabkov, buna dair durumların Rus askeri doktrininde tanımlandığını söyledi.

Ryabkov, "Bu tür silahlara sahip olmayanlar dahil saldırganların, Rusya'nın toprak bütünlüğüne teşebbüs etmesi durumunda, en kötü senaryoda bu, nükleer silahla karşılık vermemize yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." şeklinde konuştu.

Rusya'nın düzenlediği Uluslararası Ekonomi Forumu, St. Petersburg (AFP)Rusya'nın düzenlediği Uluslararası Ekonomi Forumu, St. Petersburg (AFP)

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMLA TEKLİFİMİZE İHTİYAÇ DUYULMUYOR"

Ryabkov, İran'la ilgili duruma da değinerek "Yine karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu, tarafları anlaşmanın sağlanması ihtimalinden uzaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Ryabkov, "Şimdilik, bu teklifimize ihtiyaç duyulmuyor. Müzakere taraflarının bu konuya döneceklerini umuyoruz." dedi.

Ryabkov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına ilişkin ise "Son olaylar, Ermenistan'ın bir tercih yapması gerektiğini gösteriyor. Bu tercihin Rusya ile geleneksel, derin, kardeş ilişkileri güçlendirme yönünde olacağını umuyorum. Bu tarih açısından doğru olacak. Ermenistan halkının bundan her zaman kazanç elde ettiğinden ve etmeye devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın düzenlediği Uluslararası Ekonomi Forumu, St. Petersburg, zirve başlamadan saatler önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı. (AFP)Rusya'nın düzenlediği Uluslararası Ekonomi Forumu, St. Petersburg, zirve başlamadan saatler önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı. (AFP)

"UAEA, ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik Ukrayna ordusunca saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Ryabkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bu konuda "çifte standart" uygulamakla eleştirdi.

Sergey Ryabkov, Ukrayna ordusunun St. Petersburg'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Rusya'nın düzenlediği Uluslararası Ekonomi Forumu, St. Petersburg, zirve başlamadan saatler önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı. REUTERS)Rusya'nın düzenlediği Uluslararası Ekonomi Forumu, St. Petersburg, zirve başlamadan saatler önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı. REUTERS)

Kiev yönetiminin Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Ryabkov, bunların, Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylemlerini sonlandırmak istemediğini söyledi.

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