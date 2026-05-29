Rusya NATO üyesi Romanya'da apartmanı vurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'daki sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırılarını dün gece yeniden başlattı. Romanya hava sahası yakınlarında uçan İHA'ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine, iki F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalanarak operasyona destek verdi.

Galati kentinin güneyine kadar takip edilen Rus yapımı Geran-2 tipi İHA bir apartmanın çatısına düştü. Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, İHA'nın tüm mühimmat yükünün çarpma anında infilak ettiğini bildirdi. Romanya makamlarının olay yerindeki incelemesi sürüyor.