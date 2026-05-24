Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları gece saatlerinde yeniden şiddetlendi. Saat 01.00 sularından itibaren başkentte peş peşe patlamalar meydana gelirken, kent adeta savaş alarmına geçti. Balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar nedeniyle Kiev'in birçok bölgesinde siren sesleri yükseldi.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

A Haber Muhabiri Abdullah Ünver, canlı yayında saldırıların hemen ortasından son durumu aktarırken, "Yayına başlamadan yaklaşık 30 saniye önce çok şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Saat 01.00 sularından itibaren saldırılar yoğunlaştı. Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği de Kiev'e büyük saldırılar olacağı yönünde açıklama yapmıştı. O açıklamanın hemen ardından başkent Kiev'e 4 balistik füze isabet etti." ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARMIŞTI

Saldırılardan kısa süre önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısı dikkat çekti. Büyükelçilik, Kiev'e yönelik büyük çaplı saldırı ihtimaline karşı vatandaşlarını uyarmıştı. Bu açıklamanın ardından Rus ordusunun başkente yönelik yoğun bombardımana başlaması dikkatlerden kaçmadı.

Başkentte gece boyunca hem füze saldırıları hem de drone hareketliliği yaşandı. Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girerken gökyüzünde patlama sesleri yankılandı.