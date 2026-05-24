Kiev ateş altında! Rusya’dan başkente balistik füze yağmuru
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Ukrayna’nın başkenti Kiev gece boyunca peş peşe patlamalarla sarsılırken Rus ordusunun balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda birçok bina hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, dehşet anlarının yaşandığı Kiev’den sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları gece saatlerinde yeniden şiddetlendi. Saat 01.00 sularından itibaren başkentte peş peşe patlamalar meydana gelirken, kent adeta savaş alarmına geçti. Balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar nedeniyle Kiev'in birçok bölgesinde siren sesleri yükseldi.
KİEV'DE PATLAMA SESLERİ
A Haber Muhabiri Abdullah Ünver, canlı yayında saldırıların hemen ortasından son durumu aktarırken, "Yayına başlamadan yaklaşık 30 saniye önce çok şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Saat 01.00 sularından itibaren saldırılar yoğunlaştı. Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği de Kiev'e büyük saldırılar olacağı yönünde açıklama yapmıştı. O açıklamanın hemen ardından başkent Kiev'e 4 balistik füze isabet etti." ifadelerini kullandı.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARMIŞTI
Saldırılardan kısa süre önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısı dikkat çekti. Büyükelçilik, Kiev'e yönelik büyük çaplı saldırı ihtimaline karşı vatandaşlarını uyarmıştı. Bu açıklamanın ardından Rus ordusunun başkente yönelik yoğun bombardımana başlaması dikkatlerden kaçmadı.
Başkentte gece boyunca hem füze saldırıları hem de drone hareketliliği yaşandı. Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girerken gökyüzünde patlama sesleri yankılandı.
24 KATLI BİNA HEDEF ALINDI
Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamalarına göre saldırılar sonucu birçok bina zarar gördü. Özellikle Şevçenkovski bölgesindeki 9 katlı bir konut binasının 4. katına insansız hava aracının isabet ettiği bildirildi.
Ayrıca Obolonski bölgesinde bulunan 3 katlı bir binanın yanındaki ticari olmayan yapının da drone saldırısıyla vurulduğu açıklandı. Belediye Başkanı, 24 katlı bir binanın da hedef alındığını duyurdu.
Abdullah Ünver, "Kiev'in farklı noktalarında saldırılar var. İsabet alan yerler bulunuyor. Yangınların devam ettiğini biliyoruz. İnsansız hava araçlarının Kiev'in farklı noktalarına düştüğünü biliyoruz." sözleriyle sahadaki tabloyu aktardı.
METRO İSTASYONLARI SIĞINAK OLDU
Saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte Kiev halkı yeniden metro istasyonlarına akın etti. Başkentte birçok kişi geceyi metro tünellerinde geçirmeye başladı.
A Haber Muhabiri Abdullah Ünver, "Şu anda metro istasyonunun yanındayız. İnsanlar metro istasyonlarına sığınmış durumdalar. Saldırılar halen devam ediyor. Drone seslerini hâlâ duyabiliyoruz." şeklinde konuştu.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri gece boyunca yoğun şekilde çalıştı. Başkent semalarında peş peşe patlamalar yaşanırken birçok insansız hava aracının havada imha edilmeye çalışıldığı görüldü.
Ancak yoğun saldırılar nedeniyle bazı hedeflerin vurulmasının önüne geçilemedi. Abdullah Ünver, "Hava savunma sistemleri oldukça etkili çalışıyor ancak zaman zaman onlar da yeterli olmuyor ve Kiev'in farklı noktalarına insansız hava araçları düşmeye devam ediyor. En tehlikelileri de füzeler ve roketler. Onlardan da 4 tanesinin Kiev'e isabet ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
MOSKOVA SALDIRISINA MİSİLLEME İDDİASI
Canlı yayında konuşan sunucu ise son günlerde Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik gerçekleştirdiği drone saldırılarını hatırlatarak, Rusya'nın Kiev'e yönelik bu yoğun bombardımanının misilleme olabileceğine dikkat çekti.
Son haftalarda savaş hattında tansiyon yeniden yükselirken, Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Özellikle Moskova'ya kadar ulaşan Ukrayna dronlarının ardından Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları sertleştirdiği değerlendiriliyor.
SALDIRILARIN SABAHA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR
Kiev'de alarm durumu sürerken yetkililer halkı sığınaklardan çıkmamaları konusunda uyardı. Şehir genelinde sirenler çalmaya devam ederken, saldırıların sabaha kadar sürmesinden endişe ediliyor.
Abdullah Ünver, "Kiev'de gerginlik her geçen saat artıyor. Bu saldırıların sabaha kadar devam etmesini bekliyoruz. Biz de Türk gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Kiev meydanında haber nöbetimizi sürdürüyoruz." diyerek bölgede yaşanan kritik durumu aktardı.