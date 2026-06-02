Kiev'e Rusya’dan füze yağmuru! Ölü ve yaralılar var

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinden itibaren füze ve SİHA'larla yoğun saldırı düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Kentte çok sayıda binanın hasar gördüğü saldırılar sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken, savaşın yeni bilançosu bir kez daha gözler önüne serildi.

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece boyunca süren yoğun füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu. Kent genelinde patlama sesleri yankılanırken, çok sayıda noktada yangın çıktı.

KİEV'DE ALARM ÜSTÜNE ALARM

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıların yerel saatle 03.18'de başladığını ve halen devam ettiğini duyurdu.

Kliçko, kentin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğünü belirterek, bazı apartmanların, bir polikliniğin ve benzin istasyonunun saldırılarda zarar gördüğünü açıkladı.

ACI BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk olmak üzere 51 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, enkaz altında kalan kişilerin bulunabileceği ihtimali nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

FÜZE VE SİHA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise başta Kiev ve çevresi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava aracı saldırılarının devam ettiği kaydedildi.

Saldırıların ardından başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Kiev semalarında hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde çalıştığı bildirildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta cephe hattının yanı sıra büyük şehirler de yeniden hedef haline geldi.