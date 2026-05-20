A Haber Rusya'nın vurduğu Kiev'de! Saldırıdan kurtulan Ukraynalı kadın dehşeti anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber ekibi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de savaşın en acımasız yüzüne bir kez daha tanıklık etti. 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ve sivilleri hedef alan kanlı roketli saldırının gerçekleştiği bölgeye giren muhabir Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, ateş hattındaki son durumu, can kayıplarını ve enkaza dönen hayatları yerinden aktardı. Savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bölgede Rusya saldırısından kurtulan bir kadın o dehşet anlarını A Haber ekibine anlattı.

Rusya Ukrayna savaşının 5. yılında saldırılar tüm hızıyla devam ederken Rusya'nın Kiev'e yönelik bombardımanlarından geriye acı tablolar kaldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ İZLERİ A HABER'DE!

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin paylaştığı son veriler, saldırının dehşet verici boyutunu gözler önüne seriyor.

Sıcak bölgeden bildiren A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı burada 24'e yükseldi. Ne yazık ki bu kayıpların arasında 3 çocuk da bulunuyor" diyerek acı bilançoyu paylaştı.

Yaralıların durumuna dair de teknik detayları aktaran Ünver, "48 kişinin de yaralı olarak tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullanarak bölgedeki sağlık seferberliğinin sürdüğünü vurguladı.

ENKAZ ARASINDA YARIM KALAN HAYATLAR
Saldırının gerçekleştiği noktada kameraman Uğur Koçak'ın objektifine yansıyan görüntüler, sivillere ait parçalanmış eşyalarla dolu bir alanı işaret ediyordu.

Bölgedeki yıkımın etkisini anlatan Abdullah Ünver, "Bakın burada sivillere ait eşyaların olduğu bir alanı görüyorsunuz. Saldırının etkisi oldukça fazla. Evde kullanılan mutfak araç gereçleri, dolaplar, masa ve sandalyeler var. Kağıt kalemleri görebiliyorum. Yine büyük bir ihtimalle bir tenis raketini görüyorum orada. İşte bunlar bu evlerden buraya düştü" sözleriyle, saldırının bir anlık patlamayla evleri nasıl yerle bir ettiğini ve günlük yaşamın nasıl durduğunu tasvir etti.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİNDEN ZAMANA KARŞI YARIŞ
Yıkımın en şiddetli hissedildiği binanın önünde duran A Haber ekibi, bölgede saatlerce süren hummalı çalışmanın detaylarını aktardı.

Abdullah Ünver, "Yıkımın etkisi oldukça şiddetli. Saldırının üstünden çok bir zaman geçmediği için hala siviller bölgede. Arama kurtarma ekipleri burada saatler boyunca çalıştı. O kurtarmalar, arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla süre devam etti" dedi. Enkazın altından çıkarılanlara dair detay veren Ünver, "Enkaz altından hem yaralılar çıkarıldı hem de hayatını kaybeden sivillerin naaşlarına ulaşıldı" diyerek bölgedeki trajediyi dile getirdi.

ZELENSKİY'DEN FÜZE VE İHA AÇIKLAMASI
Saldırıların sadece Kiev ile sınırlı kalmadığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamaları da bölgedeki gerilimin boyutunu gösteriyor.

Muhabir Ünver, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıların ülke genelinde yoğun şekilde sürdüğünü, en son günlerde onlarca füze ile yüzlerce insansız hava aracının kullanıldığını açıkladı" ifadeleriyle savaşın teknik ve askeri boyutuna dikkat çekti.

HAİN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ANIT ALAN
Saldırı bölgesinde yaşamını yitiren sivillerin anısını yaşatmak için kurulan alan, bölge halkının dinmeyen acısını simgeliyor. Abdullah Ünver, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına bir alan düzenlenmiş durumda. Orada da o saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor. Bölge hala oldukça taze, o yüzden özellikle bu bölgede yaşayan insanların tanıdıkları, eş dost akrabaları onlar da şu an buradalar" şeklinde konuştu.

DEHŞETİ A HABER'E ANLATTI: 10. KATTAKİ DEHŞETTEN ŞANS ESERİ KURTULDU
A Haber ekibi, saldırının hedefi olan binanın 10. katında yaşayan yaşlı bir Ukraynalı kadınla da bir araya geldi. Enkazın arasından kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan kadın, "10. katta oturuyorum ve bu gördükleriniz dairemizden geriye kalan her şey" dedi.

Eşyalarını başka bir daireye taşıyacağını belirten kadın, patlama anında nerede olduğuna dair soruya ise, "Saldırı esnasında işteydim. Tanrıya şükürler olsun ki burada değildim. Diğer insanlar benim kadar şanslı değildi" cevabını vererek yaşadığı mucizevi kurtuluşu Abdullah Ünver aracılığıyla izleyicilere aktardı.

SAVAŞ 5. YILINDA TÜM ŞİDDETİYLE SÜRÜYOR
Bölgedeki son durumu özetleyen Abdullah Ünver, "Ukrayna'da savaş 5. yılında tüm şiddetiyle devam ediyor" diyerek Kiev'den aktardığı sıcak bilgileri, "Sözü tekrardan Ukrayna'dan İstanbul'a bırakalım" ifadeleriyle sonlandırdı. A Haber, Ukrayna'nın kalbindeki bu dramı ve ateş hattındaki gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor.

