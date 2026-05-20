A Haber Rusya'nın vurduğu Kiev'de! Saldırıdan kurtulan Ukraynalı kadın dehşeti anlattı
A Haber ekibi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de savaşın en acımasız yüzüne bir kez daha tanıklık etti. 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ve sivilleri hedef alan kanlı roketli saldırının gerçekleştiği bölgeye giren muhabir Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, ateş hattındaki son durumu, can kayıplarını ve enkaza dönen hayatları yerinden aktardı. Savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bölgede Rusya saldırısından kurtulan bir kadın o dehşet anlarını A Haber ekibine anlattı.
Rusya Ukrayna savaşının 5. yılında saldırılar tüm hızıyla devam ederken Rusya'nın Kiev'e yönelik bombardımanlarından geriye acı tablolar kaldı.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin paylaştığı son veriler, saldırının dehşet verici boyutunu gözler önüne seriyor.
Sıcak bölgeden bildiren A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı burada 24'e yükseldi. Ne yazık ki bu kayıpların arasında 3 çocuk da bulunuyor" diyerek acı bilançoyu paylaştı.
Yaralıların durumuna dair de teknik detayları aktaran Ünver, "48 kişinin de yaralı olarak tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullanarak bölgedeki sağlık seferberliğinin sürdüğünü vurguladı.
ENKAZ ARASINDA YARIM KALAN HAYATLAR
Saldırının gerçekleştiği noktada kameraman Uğur Koçak'ın objektifine yansıyan görüntüler, sivillere ait parçalanmış eşyalarla dolu bir alanı işaret ediyordu.
Bölgedeki yıkımın etkisini anlatan Abdullah Ünver, "Bakın burada sivillere ait eşyaların olduğu bir alanı görüyorsunuz. Saldırının etkisi oldukça fazla. Evde kullanılan mutfak araç gereçleri, dolaplar, masa ve sandalyeler var. Kağıt kalemleri görebiliyorum. Yine büyük bir ihtimalle bir tenis raketini görüyorum orada. İşte bunlar bu evlerden buraya düştü" sözleriyle, saldırının bir anlık patlamayla evleri nasıl yerle bir ettiğini ve günlük yaşamın nasıl durduğunu tasvir etti.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİNDEN ZAMANA KARŞI YARIŞ
Yıkımın en şiddetli hissedildiği binanın önünde duran A Haber ekibi, bölgede saatlerce süren hummalı çalışmanın detaylarını aktardı.