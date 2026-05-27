Füze resti! Zelenskiy'den ABD'ye Acil Mektup: Rusya diplomasiye samimi değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırılarını durdurmak için ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre'ye acil destek çağrısında bulundu. Kiev yönetimi, Washington'a resmi mektup gönderirken Zelenskiy, Moskova'nın füze saldırılarını sürdürdüğü sürece diplomasi konusunda samimi olmadığını savundu.

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yeniden tırmanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Cephedeki son durumu değerlendiren Zelenskiy, hem Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıların devam edeceğini duyurdu hem de ABD'ye doğrudan çağrıda bulundu.

"RUSYA BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA KALMALI"

Ukrayna ordusu ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, Rusya içindeki hedeflere yönelik operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Zelenskiy, "Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya'nın savaş kayıplarıyla bedelini ödemek zorunda kalacağını hissetmesi için gerekli olan şeydir" dedi.

WASHINGTON'A OLAĞANÜSTÜ MEKTUP

Kiev yönetiminin, Rus füze saldırılarına karşı daha fazla savunma desteği almak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre üyelerine hitaben bir mektup hazırladığını açıklayan Zelenskiy, bu girişimin sıra dışı olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna lideri, "Başka bir devlet liderinin ABD Başkanı ve Kongresi'ne aynı anda mektupla hitap etmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut şartlar derhal ve etkili şekilde harekete geçmeyi gerektiriyor. Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"FÜZELERE GÜVENEN RUSYA DİPLOMASİYE İNANMIYOR"

ABD'nin gündeminde İran krizinin bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, Avrupa'da devam eden savaşın da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya'ya sert sözlerle yüklenen Zelenskiy, "Balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlarsak diplomasiyi daha hızlı sonuç verir hale getirebiliriz. Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" diyerek Moskova'yı hedef aldı.

"AMERİKALILAR TEHDİDİ YERİNDE GÖRMELİ"

ABD Kongresi'nden bir heyetin Kiev'i ziyaret ettiğini de duyuran Zelenskiy, Washington yönetimine desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna lideri, "Amerika'nın Ukrayna'yı desteklemesi ve temsilcilerinin burada neler yaşandığını kendi gözleriyle görmesi önemlidir. Özellikle Rusların pazar gecesi gerçekleştirdiği acımasız ve yoğun saldırının ardından" diyerek destek talebini yineledi.