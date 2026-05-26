CANLI YAYIN

Rusya'dan ABD'ye Kiev uyarısı: Vatandaşlarınızı tahliye edin

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Rusya'dan ABD'ye Kiev uyarısı: Vatandaşlarınızı tahliye edin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, diğer ülkelerle birlikte ABD'ye diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiye edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Lavrov, "Kiev yönetiminin, Rus topraklarındaki sivil halka ve unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı, Rus ordusunun Kiev'deki askeri unsurlara yönelik sistematik saldırılar başlatacağı bilgisini" Amerikan tarafına iletti.

Görüşmede, diğer ülkelerle birlikte ABD'ye diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiye edildi. İki bakanın görüşmede, Hürmüz Boğazı ve Küba konularını da ele aldıkları belirtildi.

Rusya Kiev’e balistik füzelerle saldırdıRusya Kiev’e balistik füzelerle saldırdı RUSYA KİEV'E BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRDI
A Haber Rusyanın vurduğu Kievde!A Haber Rusyanın vurduğu Kievde! A HABER RUSYA'NIN VURDUĞU KİEV'DE!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın