Rusya'dan ABD'ye Kiev uyarısı: Vatandaşlarınızı tahliye edin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, diğer ülkelerle birlikte ABD'ye diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiye edildi.