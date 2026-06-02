Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı: En az 8 ölü, onlarca yaralı

Rusya'nın salı günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun füze ve İHA saldırılarında en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre, Dnipro kentinde çok sayıda konut binası füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, saldırılarda en az 5 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko ise başkente yönelik saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da devam eden Rus saldırıları sırasında başkentin çeşitli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı.

KİEV'DE SİRENLER ÇALDI, HALK SIĞINAKLARA İNDİ

Saldırılar sırasında binlerce kişi sığınaklara yönelirken, kent merkezinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Ukrayna'nın büyük bölümünde hava saldırısı alarmı verildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülke genelinde füze tehdidine ilişkin uyarılar yayımlarken, Kiev yönetimi de Ukrayna hava sahasında çok sayıda Rus insansız hava aracının tespit edildiğini duyurdu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi, Rus İHA'larının Ukrayna üzerinde faaliyet gösterdiğini belirterek halkı sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı. Açıklamada ayrıca Rus stratejik bombardıman uçaklarının hareketliliği ile düşman savaş gemilerinden seyir füzesi fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

KALİBR FÜZELERİ ATEŞLENDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece saatlerinde Rus güçlerinin Hazar Denizi üzerinden Ukrayna'ya doğru Kalibr seyir füzeleri fırlattığını açıkladı.

Askeri yetkililer ayrıca balistik füze saldırısı ihtimaline karşı da uyarıda bulundu. Ulusal alarm haritasına göre gece boyunca Ukrayna'nın geniş bir bölümünde hava saldırısı alarmı yürürlükte kaldı.

Öte yandan Polonya Hava Kuvvetleri, Rus saldırıları sırasında ülke hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdığını duyurdu.