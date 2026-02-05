İngiltere Epstein belgelerini parlamentoya sunuyor: Eski bakan Mendelson masada

CANLI YAYIN

İngiltere'de iktidar partisi milletvekilleri, ABD'de yayımlanan Epstein belgelerinde adı geçen eski bakan ve büyükelçi Peter Mandelson'la ilgili gizli tutulmak istenen belgelerden bazılarının parlamento komitesine sunulmasını, kalanların da hükümet tarafından açıklanacak belgeler arasına alınmasını sağladı.

Aralarında eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner'in de bulunduğu bir grup önde gelen İşçi Partili, hükümetin Mandelson ile ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi ortaya koyan belgelerin gizli tutulma kararına karşı çıktı.

Ülkede tek başına iktidarda bulunan İşçi Partisi milletvekilleri, Başbakan Keir Starmer'ın ulusal güvenlik ve diplomatik ilişkileri etkileyeceği endişesiyle kamuoyuna açıklamama kararı aldığı bazı belgelerle ilgili aksi yönde aldıkları kararlarını hükümete iletti.

Çok sayıda önde gelen partili ve milletvekilinin baskısının ardından hükümet, Mandelson ile Epstein arasındaki ilişkiyi gösteren belgelerin bir kısmını İngiltere Parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'ne gönderme kararı aldı.

İstihbarat ve güvenliği ilgilendirmeyen belgeler ise hükümet tarafından açıklanacak.

Komiteye iletilecekler arasında Mandelson'un geçen yıl şubatta başlayıp eylülde sona eren İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine getirilmesiyle ilgili belgeler de yer alacak.

Ancak, Mandelson hakkında soruşturma yürüten Londra Metropolitan Polisi, kamuoyuna bazı belgelerin açıklanmasının soruşturmaya zarar vereceği yönünde bir açıklama yaptı.

Londra Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, "Hükümetin bazı belgeleri yayımlama niyetini derhal ele aldık ve yayımlanacak belgelerin yürütülen soruşturmaya zarar verebileceği tavsiyesinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Marriott, soruşturmayı olumsuz etkileyecek bir belgenin açıklanması halinde önyargı riskini ortadan kaldırmak için hükümetten yayımlamayı durdurma talep edeceklerini de bildirdi.

EPSTEIN'DEN 75 BİN DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, Mandelson'un reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

