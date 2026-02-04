CANLI YAYIN

Pedofili milyarderlerin sırları ortaya saçıldı: Epstein-Mossad-CIA üçgeninde neler yaşandı? Clinton çifti için hesap vakti

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyasında yeni belgeler sarsıntı yarattı. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 3 milyon sayfalık arşiv, küresel bir şantaj ağını yeniden gündeme taşıdı. Dosyada Mossad ve CIA bağlantılarına dair iddialar öne çıkarken, uzmanlar skandalın bir magazin olayı değil, dünya siyasetini dizayn etmeye yönelik karanlık bir operasyon olduğunu vurguluyor. Belgelerde adı geçen Bill ve Hillary Clinton’ın Kongre’de ifade vermeyi kabul etmesi, Washington’da deprem etkisi oluşturdu. Epstein dosyasının perde arkası, çarpıcı iddiaları ve tüm detayları A Haber’de…

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik soruşturmada sular durulmuyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna sunduğu 3 milyon sayfalık devasa arşiv, küresel bir şantaj ağını ve derin istihbarat bağlantılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

EPSTEİN DEPREMİ! ÜÇ MİLYON YENİ BELGE, YENİ İDDİALAR

Skandalın merkezinde yer alan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın ifade vermeyi kabul etmesiyle birlikte, dünya siyasetinde taşlar yerinden oynamaya başladı. Kirli ağın Mossad ve CIA bağlantıları ise dosyanın bir magazin olayından çok daha ötesi olduğunu kanıtlıyor.

CLINTON ÇİFTİ KÖŞEYE SIKIŞTI: KONGREDE HESAP VERECEKLER

Yıllardır süren Epstein soruşturmasında en dikkat çekici gelişme, Clinton ailesinin geri adımı oldu. Daha önce ifade vermeyi reddeden ancak Temsilciler Meclisi'nin ceza oylamasına hazırlandığı Bill ve Hillary Clinton, Kongre önünde sorgulanmayı kabul etti. Haber spikeri süreci, "Bill Clinton ve Hillary Clinton ifadeye çağrılmıştı, Temsilciler Meclisi ifade vermeyi reddeden çifte ceza vermeye hazırlanıyordu ancak ikili son anda Kongre'de ifade vermeyi kabul etti" sözleriyle aktardı. 1983'ten bu yana ilk kez bir ABD Başkanı'nın Kongre'de ifade verecek olması, davanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

TRUMP'TAN HODRİ MEYDAN: "BENİM KAFAM RAHAT"

Seçim kampanyası döneminde tüm dosyaları açıklayacağını vaat eden Donald Trump, yayınlanan belgelerin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adının binlerce kez geçmesine rağmen herhangi bir suçlamayla karşılaşmadığını belirten Trump, "Üç milyon sayfa yayınladılar, artık Adalet Bakanlığı'nın hepsi bu kadar demesi gerekiyor."

"Bill Clinton ve Bill Gates dışında soru işareti olan çok insan var ama benimle ilgili hiçbir şey yok, kafam rahat" ifadelerini kullandı. Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasının dünya siyasetini dizayn etme çabası olduğunu savundu.

ŞANTAJ AĞININ ARKASINDAKİ KARANLIK EL: MOSSAD VE CIA BAĞLANTISI

Dosyadaki belgeler, Epstein'in sadece bir sapık değil, aynı zamanda küresel bir operasyon aparatı olduğunu iddia eden görüşleri güçlendirdi. Akademisyen İsmail Sarı, "Bu mesele yerel bir skandal değil, küresel bir ağ söz konusu. Bunun içerisinde CIA de var, bazı ABD kurumları da var, başka devletlerin yapıları da var" sözleriyle ağın büyüklüğüne dikkat çekti.

Özellikle İsrail bağlantılarına vurgu yapan gazeteci Murat Özer, "Ehud Barak ile Bill Clinton görüşmeye girdiğinde Mossad devreye giriyor ve 'barış anlaşması yapamazsınız' diye engel koyabiliyor. Mossad'ın buradaki ilişki biçimi dünya siyasetini yönlendirmek üzere kurulmuş" şeklinde konuştu.

ÇOCUK İSTİSMARI VE İNSAN TİCARETİ: "BİR LAĞIM ÇUKURU"

Gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, meselenin sadece pedofili olarak görülmesinin büyük resmi eksik bıraktığını ifade ediyor. Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan bir nüfuz ticaretinden bahsedilirken, stüdyodaki yorumcular süreci, "Bu işe sadece magazinel bakmak veya Epstein'i sadece bir sapık olarak görüp özetlemek maalesef işi okuyamamak demektir.

Bu bir lağım çukurudur, çocukların kullanıldığı iğrenç başlıklar var" ifadeleriyle tanımladı. Gazeteci Gaffar Yakınca ise hukuki sürece tepki göstererek, "Amerikan adalet sistemi bu adamın müşterilerini korumuş, kurbanların bazıları öldürülmüş, bazıları susturulmuş" sözleriyle sistemin nasıl işlediğini aktardı.

