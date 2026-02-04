Pedofili milyarderlerin sırları ortaya saçıldı: Epstein-Mossad-CIA üçgeninde neler yaşandı? Clinton çifti için hesap vakti
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyasında yeni belgeler sarsıntı yarattı. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 3 milyon sayfalık arşiv, küresel bir şantaj ağını yeniden gündeme taşıdı. Dosyada Mossad ve CIA bağlantılarına dair iddialar öne çıkarken, uzmanlar skandalın bir magazin olayı değil, dünya siyasetini dizayn etmeye yönelik karanlık bir operasyon olduğunu vurguluyor. Belgelerde adı geçen Bill ve Hillary Clinton’ın Kongre’de ifade vermeyi kabul etmesi, Washington’da deprem etkisi oluşturdu. Epstein dosyasının perde arkası, çarpıcı iddiaları ve tüm detayları A Haber’de…
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik soruşturmada sular durulmuyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna sunduğu 3 milyon sayfalık devasa arşiv, küresel bir şantaj ağını ve derin istihbarat bağlantılarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Skandalın merkezinde yer alan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın ifade vermeyi kabul etmesiyle birlikte, dünya siyasetinde taşlar yerinden oynamaya başladı. Kirli ağın Mossad ve CIA bağlantıları ise dosyanın bir magazin olayından çok daha ötesi olduğunu kanıtlıyor.
CLINTON ÇİFTİ KÖŞEYE SIKIŞTI: KONGREDE HESAP VERECEKLER
Yıllardır süren Epstein soruşturmasında en dikkat çekici gelişme, Clinton ailesinin geri adımı oldu. Daha önce ifade vermeyi reddeden ancak Temsilciler Meclisi'nin ceza oylamasına hazırlandığı Bill ve Hillary Clinton, Kongre önünde sorgulanmayı kabul etti. Haber spikeri süreci, "Bill Clinton ve Hillary Clinton ifadeye çağrılmıştı, Temsilciler Meclisi ifade vermeyi reddeden çifte ceza vermeye hazırlanıyordu ancak ikili son anda Kongre'de ifade vermeyi kabul etti" sözleriyle aktardı. 1983'ten bu yana ilk kez bir ABD Başkanı'nın Kongre'de ifade verecek olması, davanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.
TRUMP'TAN HODRİ MEYDAN: "BENİM KAFAM RAHAT"
Seçim kampanyası döneminde tüm dosyaları açıklayacağını vaat eden Donald Trump, yayınlanan belgelerin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adının binlerce kez geçmesine rağmen herhangi bir suçlamayla karşılaşmadığını belirten Trump, "Üç milyon sayfa yayınladılar, artık Adalet Bakanlığı'nın hepsi bu kadar demesi gerekiyor."