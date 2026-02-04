Pedofili milyarderlerin sırları ortaya saçıldı: Epstein-Mossad-CIA üçgeninde neler yaşandı? Clinton çifti için hesap vakti

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik soruşturmada sular durulmuyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna sunduğu 3 milyon sayfalık devasa arşiv, küresel bir şantaj ağını ve derin istihbarat bağlantılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Skandalın merkezinde yer alan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın ifade vermeyi kabul etmesiyle birlikte, dünya siyasetinde taşlar yerinden oynamaya başladı. Kirli ağın Mossad ve CIA bağlantıları ise dosyanın bir magazin olayından çok daha ötesi olduğunu kanıtlıyor.