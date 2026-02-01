CANLI YAYIN
Yayınlanan Epstein dosyası Norveç kraliyetini sarstı! Veliaht Prenses Mette-Marit’in adı belgelerde yüzlerce kez geçiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan sapık milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler, bu kez Norveç Kraliyet Ailesi'ni hedef tahtasına koydu. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı dosyalarda Veliaht Prenses Mette-Marit'in isminin yüzlerce kez geçtiği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından cuma günü kamuoyuna açıklanan ve Jeffrey Epstein etrafında şekillenen istismar ağına ışık tutan yeni belgeler, uluslararası yankı uyandırdı. Belgelerde adı geçen isimlerden biri ise Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit oldu.

52 yaşındaki Veliaht Prenses'in isminin dosyalarda yüzlerce kez yer alması, Norveç kamuoyunda sert tartışmaları beraberinde getirdi. Mette-Marit'in Epstein'la geçmişte temas kurduğu bilgisi daha önce de basına yansımıştı, ancak yeni belgeler temasın boyutuna dair soruları artırdı.

EPSTEİN'IN MALİKÂNESİ, KRALİYET ZİYARETİ VE E-POSTALAR

Belgelerde özellikle 2013 yılına ait dikkat çekici e-posta yazışmaları öne çıkıyor. Yazışmalarda, Epstein'ın Florida'nın Palm Beach kentindeki lüks malikânesine yapılan bir ziyaretten söz ediliyor.

Norveç Kraliyet Sarayı, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Veliaht Prenses Mette-Marit'in söz konusu evi "ortak bir arkadaş aracılığıyla" kullandığını doğruladı.

Kraliyet Sözcüsü Guri Varpe, Mette-Marit'in bu evde bir arkadaşıyla birlikte dört gün kaldığını açıkladı.

EPSTEIN'LE GÖRÜŞTÜ AMA 'ÖZEL ADA'YA GİTMEDİ İDDİASI

Saraydan yapılan açıklamada, ziyaret sırasında Mette-Marit'in Jeffrey Epstein'la da görüştüğü kabul edildi. Ancak kamuoyunda "istismar adası" olarak anılan ve Epstein'le özdeşleşen Little Saint James adlı sapkınlık adasına Veliaht Prenses'in hiç gitmediği savunuldu.

Bu detay, kraliyet cephesinden gelen savunmaların merkezinde yer alırken, kamuoyundaki tepkileri tamamen yatıştırmaya yetmedi.

SAPIK MİLYARDER EPSTEIN VE İSTİSMAR AĞI

Jeffrey Epstein, yıllar boyunca reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanmış, onlarca mağdurun dosyalara yansıdığı davalar kapsamında 2019 yılında tutuklu yargılanırken bir cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Ölümü hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.

VELİAHT PRENSES'TEN ÖZÜR: "YANLIŞ BİR MUHAKEME"

Belgelerin yayımlanmasının ardından Veliaht Prenses Mette-Marit, cuma akşamı yazılı bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi.

Norveç'teki birçok medya kuruluşuna gönderilen açıklamada Mette-Marit, Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul etti. Açıklamasında, "Yanlış bir muhakeme sergiledim" ifadelerini kullanan Veliaht Prenses, Epstein'la herhangi bir temas kurmuş olmaktan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

"Bu gerçekten utanç verici" diyen Mette-Marit, cinsel suç mağdurlarına yönelik "derin üzüntü ve dayanışma" duygularını da dile getirdi.

2011'DEN OSLO'DA: GÖRÜŞMELERİN PERDESİ ARALANIYOR

Norveç gazetesi Dagens Næringsliv'in aktardığına göre Mette-Marit, Epstein'la 2011 ve 2013 yıllarında ABD'de ve Oslo'da birkaç kez bir araya geldi. Bu bilgi, temasların tek seferlik olmadığı yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

ANNE OĞUL KRİZİ: OĞLU 38 AYRI SUÇLAMAYLA YARGI ÖNÜNDE

Epstein belgelerinin yayımlanması, Veliaht Prenses açısından son derece kritik bir döneme denk geldi. Zira Mette-Marit'in büyük oğlu Marius Borg Høiby'nin salı günü yargılanmasına başlanması bekleniyor.

29 yaşındaki Høiby, aralarında tecavüz, yakın ilişkide istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve uzaklaştırma kararlarını ihlal suçlarının da bulunduğu 38 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Høiby'nin, davanın ikinci gününde suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

NORVEÇ KRALİYETİ BASKI ALTINDA

Epstein dosyalarının gölgesinde kalan bu gelişmeler, Norveç Kraliyet Ailesi üzerindeki baskıyı artırırken, kamuoyunda "kraliyet şeffaflığı" ve "hesap verebilirlik" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

