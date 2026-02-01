Yayınlanan Epstein dosyası Norveç kraliyetini sarstı! Veliaht Prenses Mette-Marit’in adı belgelerde yüzlerce kez geçiyor
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan sapık milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler, bu kez Norveç Kraliyet Ailesi'ni hedef tahtasına koydu. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı dosyalarda Veliaht Prenses Mette-Marit'in isminin yüzlerce kez geçtiği ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından cuma günü kamuoyuna açıklanan ve Jeffrey Epstein etrafında şekillenen istismar ağına ışık tutan yeni belgeler, uluslararası yankı uyandırdı. Belgelerde adı geçen isimlerden biri ise Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit oldu.
52 yaşındaki Veliaht Prenses'in isminin dosyalarda yüzlerce kez yer alması, Norveç kamuoyunda sert tartışmaları beraberinde getirdi. Mette-Marit'in Epstein'la geçmişte temas kurduğu bilgisi daha önce de basına yansımıştı, ancak yeni belgeler temasın boyutuna dair soruları artırdı.
EPSTEİN'IN MALİKÂNESİ, KRALİYET ZİYARETİ VE E-POSTALAR
Belgelerde özellikle 2013 yılına ait dikkat çekici e-posta yazışmaları öne çıkıyor. Yazışmalarda, Epstein'ın Florida'nın Palm Beach kentindeki lüks malikânesine yapılan bir ziyaretten söz ediliyor.
Norveç Kraliyet Sarayı, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Veliaht Prenses Mette-Marit'in söz konusu evi "ortak bir arkadaş aracılığıyla" kullandığını doğruladı.
Kraliyet Sözcüsü Guri Varpe, Mette-Marit'in bu evde bir arkadaşıyla birlikte dört gün kaldığını açıkladı.
EPSTEIN'LE GÖRÜŞTÜ AMA 'ÖZEL ADA'YA GİTMEDİ İDDİASI
Saraydan yapılan açıklamada, ziyaret sırasında Mette-Marit'in Jeffrey Epstein'la da görüştüğü kabul edildi. Ancak kamuoyunda "istismar adası" olarak anılan ve Epstein'le özdeşleşen Little Saint James adlı sapkınlık adasına Veliaht Prenses'in hiç gitmediği savunuldu.
Bu detay, kraliyet cephesinden gelen savunmaların merkezinde yer alırken, kamuoyundaki tepkileri tamamen yatıştırmaya yetmedi.
SAPIK MİLYARDER EPSTEIN VE İSTİSMAR AĞI
Jeffrey Epstein, yıllar boyunca reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanmış, onlarca mağdurun dosyalara yansıdığı davalar kapsamında 2019 yılında tutuklu yargılanırken bir cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Ölümü hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.