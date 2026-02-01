Yayınlanan Epstein dosyası Norveç kraliyetini sarstı! Veliaht Prenses Mette-Marit’in adı belgelerde yüzlerce kez geçiyor

VELİAHT PRENSES'TEN ÖZÜR: "YANLIŞ BİR MUHAKEME"

Belgelerin yayımlanmasının ardından Veliaht Prenses Mette-Marit, cuma akşamı yazılı bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi.

Norveç'teki birçok medya kuruluşuna gönderilen açıklamada Mette-Marit, Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul etti. Açıklamasında, "Yanlış bir muhakeme sergiledim" ifadelerini kullanan Veliaht Prenses, Epstein'la herhangi bir temas kurmuş olmaktan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

"Bu gerçekten utanç verici" diyen Mette-Marit, cinsel suç mağdurlarına yönelik "derin üzüntü ve dayanışma" duygularını da dile getirdi.